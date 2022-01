Leipzig

Die Menschen in Mitteldeutschland erwartet ein recht stürmischer Donnerstag. Der Himmel bleibt zudem voraussichtlich den ganzen Tag bedeckt, wie der DWD (Deutscher Wetterdienst) am Morgen mitteilte. Ab dem Vormittag kommt es zu verbreitetem Regen und Windböen.

Im Laufe des Tages sei dann mit stürmischen Böen der Windstärke acht zu rechnen, auf dem Fichtelberg und dem Brocken warnen die Meteorologen sogar vor orkanartigen Böen mit der Windstärke elf. Autofahrer im Bergland sollten sich zudem auf Schnee und Glätte einstellen. Die Temperaturen sollen bei drei bis sieben Grad liegen.

Stürmisch auch in der Nacht zu Freitag

In der Nacht zum Freitag bleibt es stürmisch, zudem sei ebenfalls mit Glättegefahr zu rechnen. Die Tiefsttemperaturen liegen laut Prognose zwischen null und drei Grad.

Wie werden Windstärken berechnet?

Am Donnerstag ist in Sachsen mit Böen der Stärke acht zu rechnen. Windgeschwindigkeiten werden dabei mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen.

Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

