Leipzig

Erst Eiersuche im Sonnenschein und anschließend warm anziehen: An den kommenden zwei Osterfeiertagen wechseln sich frühlingshaftes und winterliches Wetter in und um Leipzig ab. Schon in der Nacht zu Sonntag fallen die Temperaturen bei sternenklarem Himmel in den Minusbereich, wie Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Samstag sagte. „Frostempfindliche Pflanzen sollten besser noch abgedeckt bleiben – sonst gibt es Eiskohlrabi oder Eissalat.“

Tagsüber sorgt dann Hoch „Odette“ für viel Sonne, das Thermometer klettert der Vorhersage nach auf zehn bis zwölf Grad. Einem Osterspaziergang oder der Eiersuche im Freien steht das Wetter also nicht im Weg.

Schnee am Ostermontag möglich

In der Nacht zu Ostermontag hingegen bewegt sich das Tiefdruckgebiet „Ulli“ auf Sachsen zu, das sich momentan über Skandinavien befindet. Es bringe nicht nur polare Kaltluft in den Freistaat, sondern mache auch Graupel und Schnee möglich, sagte Hain. Auch in Leipzig sei am Montagvormittag mit Flocken zu rechnen, im Mittelgebirge könnten sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Zudem habe „Ulli“ Windböen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 65 Kilometern pro Stunde im Gepäck.

Ähnlich wird es laut Wetterdienst zum Beginn der Arbeitswoche. In der Nacht zu Dienstag sei wieder Schneefall möglich. „Schal, Mütze und Handschuhe sollten noch nicht zu weit weggepackt werden“, sagte Hain.

Flocken am Karsamstag

Bereits in der Nacht zu Karsamstag sorgte eine über Sachsen ziehende Wetterfront für kurze Wintergefühle. Die Schneefallgrenze sei zwischenzeitlich auf 400 Meter gefallen, vor allem im Erzgebirge habe es geschneit. Laut des Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst blieben die Flocken ab etwa 600 Metern liegen. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee habe es in der Nähe von Altenberg an der tschechischen Grenze gegeben.

Von jhz