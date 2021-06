Leipzig

Diese Wetterwoche hat es in sich: Auf die feucht-schwüle Hitze zum Wochenstart folgen vor allem am Dienstag jede Menge Blitze. „Deutschland bekommt eine neue Unwetterlage, und die könnte regional noch heftiger als vergangene Woche ausfallen“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Selbst Tornados könnten sich bilden. „Wir haben es in Tschechien gesehen, wie schnell sich ein solch verheerender Tornado bilden kann. Das kann uns jederzeit auch in Deutschland treffen.“

Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Leipzig geht davon aus, dass sich am Dienstag schauerartiger und teils gewittriger Regen von der Mitte Deutschlands in den Norden verlagert. Im Tagesverlauf werden auch im Südwesten neue teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr im Vogtland erwartet, die sich bis zum Abend zur Mitte ausbreiten.

In der Nacht zu Mittwoch ziehen von Bayern über Thüringen und Hessen bis nach Nordrhein-Westfalen Gewitter mit Unwettergefahr. Schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter sind auch am Mittwoch zu erwarten.

Sturzfluten und Starkregen

Die neue Unwetterfront trifft bereits in der Nacht zu Dienstag den Westen, Südwesten und Süden. Dort kann es Sturzfluten durch Starkregen geben. Die zweite Gewitterfront könnte dann für einen turbulenten Dienstag sorgen. Wieder wird es der Vorhersage nach vor allem den Süden treffen, bis zum Abend können hier bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Dazu gibt es auch wieder Hagel und Sturmböen.

„Das volle Unwetterprogramm wird bis in die frühen Mittwochmorgenstunden weitergehen“, so Jung von Wetter.net. Auch Thüringen und Teile Sachsens können „ein paar dicke Gewitter-Brummer“ abbekommen. Aber: „Es wird wieder nicht jeden treffen, doch wo es blitzt und donnert, kann es heftig werden.“ Erst am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage, bevor am Wochenende erneut gewittrige Schauer aufziehen.

Hohe Luftfeuchtigkeit

Schuld an der Unwetterlage sind die großen Luftmassen-Gegensätze und die feuchten Luftmassen. „Die gemessenen Höchstwerte erreichen im Osten aktuell 33 bis 35 Grad. Gefühlt liegen wir da aber noch mal zwei bis vier Grad drüber. Die hohe Luftfeuchtigkeit macht vielen Menschen ganz schön zu schaffen“, so Wetterexperte Jung.

Schutz vor Hitzegewittern

Die gute Nachricht: Wer bei einem Gewitter im Auto sitzt, ist eigentlich sicher. Denn in dessen Metallkonstruktion leitet sich die starke Entladung der Blitze bei einem Einschlag um die Insassen herum weg. Man spricht dabei von einem faradayschen Käfig. Allerdings rät der ADAC, im Innenraum während eines Gewitters keine Metallteile zu berühren, die mit der Karosserie verbunden sind. Und man sollte die Fenster schließen und die Antenne einziehen. Besser sei es auch, nicht auf einer erhöhten Stelle das Gewitter abzuwarten.

Wer auf dem Motorrad und Fahrrad unterwegs ist und nicht schnell genug ein festes Gebäude als Unterschlupf vor dem Gewitter findet, sollte sich eine Vertiefung im Gelände suchen. „Man sollte sich entfernen von Bäumen, denn auch sie sind gefährlich, wenn der Blitz einschlägt“, erklärt Andreas Friedrich vom DWD.

Fahrrad und Motorrad aber müssen in etwas Entfernung stehen bleiben, ihr Metall würde bei einem Einschlag leiten. „Dann in dieser Mulde möglichst in die Hocke gehen mit eng beieinander stehenden Füßen“, so Friedrich. „So hat man zumindest die Chance, dass man einem Blitz nicht so ausgesetzt und gefährdet ist.“

Große Hitzewelle bleibt vorerst aus

Wird der Sommer zwischen Schwitzen und Blitzen so weiter gehen? Auch wenn am Sonntag Siebenschläfer war und laut Bauernregel sich danach der Sommer für die nächsten sieben Wochen entscheidet: Meteorologe Jung will daraus keine Prognose ableiten. „Die Trefferquote des Siebenschläfertages ist doch recht bescheiden.“ Die Langfristmodelle sehen im Norden und der Mitte jedenfalls bis Ende Juli keine große Hitzewelle auf uns zu kommen.

Von maj/sil