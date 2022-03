Wetter in Leipzig: Sonne satt und kein Ende in Sicht

Leipzig

Wolken waren am Leipziger Himmel im März bisher kaum zu sehen, von Niederschlag gar nicht zu sprechen. Das wird laut Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst auch erstmal so bleiben. Grund ist eine so genannte Omega-Wetterlage in Europa: Ein großes und stabiles Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem Baltikum bestimmt, wo es wettertechnisch lang geht. Tiefdruckgebiete haben da wenig Platz. Heißt: Auch in der Region Leipzig ändert sich vorerst wenig. „Die Sonne bleibt uns hold. Mindestens bis in die nächste Woche hinein“, sagt der Meteorologe. Wie lange genau, das lasse sich nur schwer abschätzen.

Am Wochenende könnten zwar vereinzelt Wolken durchziehen. Auch damit sei es ab Montag aber wieder vorbei. Trotz Sonne satt klettern die Temperaturen nur langsam nach oben. Am Wochenende sind tagsüber Spitzenwerte um die elf Grad zu erwarten. Am Montag und Dienstag könne das Thermometer dann bis auf 13 Grad klettern. In den Nächten bleibt es dagegen weiter frostig. Am Wochenende können, so Zedler, die Temperaturen noch mal auf fünf Grad unter null fallen.

Wind am Wochenende

Dazu dürfte sich der Wind vor allem am Freitag und Samstag auffrischen. Grund dafür seien Ausläufer eines Tiefdruckgebiets über Südwest-Europa. Böen bis zur Windstärke 7 seien vor allem im Bergland möglich, aber teilweise auch im Flachland spürbar.

Bereits jetzt zeichnen auch die ersten negativen Folgen der gleichbleibenden Wetterlage ab. Laut Zedler werde der so genannte Waldbrandgefahrenindex vielerorts am Freitag auf Stufe vier gesetzt werden müssen. Damit besteht früh im Jahr eine hohe Waldbrandgefahr.

Von Anton Zirk