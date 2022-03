Leipzig

Der kalendarische Frühling beginnt in und um Leipzig mit viel Sonnenschein. Das Wetter werde deutlich freundlicher, sagt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Freitag auf LVZ-Anfrage. Auch die Temperaturen steigen der Vorhersage nach.

Dabei bekommen die Frühlingsgefühle zum Wochenendbeginn zunächst einen kleinen Dämpfer: Am Sonnabend werde es noch zeitweise bewölkt, vereinzelt seien Schauer möglich. Im Bergland könne sogar noch einmal Schnee fallen. Mit einem Wintereinbruch sei aber nicht zu rechnen, so Balders.

Sonne und milde Temperaturen zum Frühlingsanfang am 20. März

Zudem müsse am Wochenende mit Windböen aus Nordosten gerechnet werden. Ab Sonnabendnachmittag soll sich die Wolkendecke dann langsam auflockern. Die Temperaturen bewegen sich Sonnabend und Sonntag um die zehn Grad, im Raum Leipzig sind auch elf oder zwölf Grad möglich.

Zum Wochenauftakt wird es dann milder. Rechnen die Meteorologen vom Wetterdienst am Montag noch mit etwa 13 Grad, wird der Höhepunkt laut Balders am Mittwoch erwartet. Dann sind bis zu 18 Grad möglich. Mit Regen rechnet der Wetterdienst nicht.

März bislang zu warm und zu trocken

Die gute Nachricht für alle, die sich nach etwas Sonnenschein sehnen: Die Wetterlage ist relativ beständig, der Trend zieht sich durch die gesamte Woche. Grund dafür ist laut Balders ein kräftiges Hochdruckgebiet. Momentan sehe es sogar so aus, als könnte die Wetterlage bis zum Monatsende anhalten.

Das würde allerdings auch negative Folgen nach sich ziehen. Bislang war der März aus klimatologischer Sicht zu warm und zu trocken – dass sich das noch ändert, ist der Vorhersage nach relativ unwahrscheinlich.

Meteorologischer Frühlinganfang am 1. März

Der kalendarische Frühlingsanfang bewegt sich je nach zwischen dem 19. und 21. März. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne senkrecht über dem Äquator und wandert fortan nach Norden. Der genaue Frühlingsbeginn in diesem Jahr ist am 20. März um 16.33 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Aus meteorologischer Sicht begann der Frühling hingegen bereits am 1. März. Nach diesem System sind den Jahreszeiten nämlich drei fixe Monate zugeordnet: Frühlingsanfang fällt immer auf den 1. März; Sommer beginnt am 1. Juni, Herbst am 1. September und Winter am 1. Dezember. Das meteorologische System eignet sich somit besser für die Erfassung statistischer Daten und zur Untersuchung von Wetterveränderungen.

Von Josephine Heinze