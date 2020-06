Leipzig

Das wird hitzig: In weiten Teilen Deutschlands steht uns die erste Woche mit Temperaturen über 30 Grad ins Haus. „Das wird der erste Sommeraufschlag des Jahres 2020“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Die Höchstwerte steigen ganz langsam an. Das könnte für eine nachhaltige Hitzewelle sprechen, also für eine längere sehr warme bis heiße Phase. Die Topwertewerden voraussichtlich um die 35 bis 37 Grad liegen. „40 Grad sind aktuell aber glücklicherweise noch nicht in Sicht“, so Jung.

Schwitzen im Westen, Warten im Osten

Bei den Topwerten zeichnet sich derweil auch eine Zweiteilung in Deutschland ab. Während der Westen spätestens ab Mittwoch bei Werten über 30 Grad ins Schwitzen kommt, muss der Osten wohl noch bis Sonnabend auf Ü30-Werte warten. Und selbst das ist noch nicht ganz sicher: Während die Modelle von Wetter.net für die Region Leipzig am kommenden Sonnabend erstmals die 30 Grad auf dem Schirm haben, bleibt Kachelmannwetter zurückhaltender und sieht für den nächsten Samstag maximal 28 Grad – verbunden mit einem gewittrigen Sonntag und einer Abkühlung in der Folgewoche.

Schwitzen am Siebenschläfertag? Die Wetter.net-Prognose für den nächsten Sonnabend (27.Juni) verspricht 30 Grad im Raum Leipzig. Quelle: wetter.net

Hitzesommer 2020? Es könnte eher wechselhaft werden

Wird also der Siebenschläfertag am Sonnabend (27. Juni) zum Scharfrichter über den kommenden Sommer? Wettermann Jung sieht das kritisch: „Ein Tag kann niemals entscheiden dafür sein, wie das folgende Langzeitwetter wird“. Auch Prognosen für einen Hitzesommer bei uns beurteilt der Experte eher zurückhaltend: „Den sehe ich so noch nicht. Die Wetterlage der letzten Wochen zeigt, dass es eher instabil bleibt.“ Heißt für den Sommer 2020: Es sieht eher nach einzelnen Hitzephasen aus, immer wieder unterbrochen von Gewittern und nachfolgend wechselhaften Tagen.

Trockenheit wird schlimmer

Allerdings verstärkt sich insgesamt wieder die Trockenheit. „Täglich sind nächste Woche bis zu 16 Sonnenstunden möglich. Der Juni ist schon jetzt leicht zu warm. Damit dürfte er nun noch wärmer werden und am Ende um zwei Grad zu warm ausfallen, wie es auch die langfristigen Wettermodelle erwartet hatten“, so Jung. Der Juni habe sein Regensoll zwar aktuell zu 70 Prozent erfüllt, allerdings: Bis Monatsende kommt kaum noch was vom Himmel. „Die 100 Prozent wird der Juni nicht mehr erreichen. Wie erwartet fällt damit auch der Juni zu trocken aus und das nach dem extrem trockenen Frühjahr. Das Niederschlagsdefizit wird einfach nicht ausgeglichen“.

Wärmstes Wetterjahr seit 1880?

Das Wetterjahr 2020 könnte insgesamt das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 werden. Die globalen Temperaturwerte – gemessen von Januar bis Mai – sind in vielen Regionen der Welt im dunkelroten Bereich, also viel zu warm. Beispielsweise war der Mai weltweit im Durchschnitt mit über 1,5 Grad Celsius zu warm, auch wenn er in Deutschland eher normal und stellenweise sogar zu kühl war. „Damit bestätigen sich die Prognosen des britischen Met Office. Deren Klimaexperten hatten bereits Ende 2019 davor gewarnt, dass das Jahr 2020 neue Rekordhitze bringen könnte. Weltweit gesehen sind wir nach den Daten der ersten Monate tatsächlich auf dem Weg dahin“, so Dominik Jung.

