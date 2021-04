Leipzig

Überwiegend sonnig, aber nicht durchgehend frühlingshaft und warm: Die Ostertage werden in und um Leipzig deutlich kühler als zuletzt. Karfreitag werden in der Messestadt Temperaturen um die 10 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ähnlich warm soll es der Vorhersage nach am Karsamstag und Ostersonntag werden.

Grund für die sinkenden Temperaturen ist eine schwache Kaltfront: Sie überquert in der Nacht zu Freitag die Region, eine nördliche Strömung führt feuchtere und kühlere Luft heran. Dennoch können sich die Menschen in Sachsen auf ein überwiegend sonniges Osterfest freuen. In Leipzig werden zwar immer wieder Wolken erwartet, spätestens am Sonntag aber nur noch wenige. Die Tageshöchsttemperatur liegt dann bei bis zu 14 Grad.

Frisch wird es vor allem in den Nächten. Dann könnte das Thermometer nur noch Werte im niedrigen einstelligen Bereich anzeigen, so der Wetterdienst. Im Bergland seien auch Minusgrade möglich. Mit Regen ist an den Ostertagen kaum zu rechnen.

Von jhz/dpa