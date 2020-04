Leipzig

Nach einem trockenen und warmen Montag könnte es in Sachsen ab Dienstag täglich zu Niederschlägen kommen. Laut Deutschem Wetterdienst beginnt die neue Woche mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad, im Bergland bis zu 21 Grad.

Am Dienstagabend sollen dann Schauer und Gewitter von Südwesten her aufziehen, die bis in die Nacht andauern. Ab Mittwoch gehen die Werte auf maximal 20 Grad zurück. Bis zum Wochenende soll es abends und in der Nacht immer wieder zu Niederschlägen kommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von RND/dpa