Leipzig

Eine wechselhafte Woche mit milden Temperaturen erwartet die Menschen in Sachsen. Dienstagfrüh könne es zwar noch zu Glatteis kommen, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Montag mitteilte. In der Folge werde es aber wärmer – mit Werten zwischen 8 und 13 Grad: „Der Frühling kommt. Zumindest vorerst.“

Wärmster Tag der Woche wird voraussichtlich der Donnerstag, an dem die Temperaturen in Sachsen verbreitet auf zweistellige Werte klettern sollen. Bis zum Ende der Woche bleibt das Wetter wechselhaft – und mit Wind und Regen auch ungemütlich. Die Nächte werden voraussichtlich ebenfalls wärmer bei 3 bis 6 Grad.

Am Wochenende dürfte es dann langsam wieder kühler werden. Ein Wintereinbruch mit Schnee bis ins Tiefland ist derzeit aber nicht in Sicht.

Von dpa