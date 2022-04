Es wird stürmisch in Sachsen.

Leipzig

Die Menschen in Sachsen müssen sich auf einen stürmischen Donnerstag einstellen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, kommt es im Laufe des Tages verbreitet zu Sturmböen, gebietsweise auch zu schweren Sturmböen im Freistaat. Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde werden auf dem Fichtelberg erwartet. In der zweiten Tageshälfte ist zudem vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Am Abend flaut der Wind kurz ab bevor er in der Nacht wieder zunimmt und auch für einen stürmischen Start in den Freitag sorgt.

Schuld an dem stürmischen Wetter ist das Sturmtief „Nasim“. „Nachdem der März vor allem durch Sonnenschein glänzen konnte, zeigt uns der April nun, wozu er wettertechnisch fähig ist“, sagte Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch.

So ist das Wetter aktuell

Am Freitag drohen in der Südhälfte Deutschlands länger anhaltende und teilweise sehr kräftige Regenfälle. Im Südwesten kann es dabei zu Dauerregen mit 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter kommen. Im Schwarzwald sind laut DWD bis Samstagmorgen aufsummiert ab Donnerstagfrüh durchaus auch unwetterartige Mengen von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Norden hin zeigt ich der Himmel wechselnd wolkig mit vereinzelten Regen- oder Schneeregenschauer. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad, in den Mittelgebirgen bleibt es kühler. Im Süden und an der Ostsee wird lebhafter Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen und Sturmböen erwartet. In den Bergen kann es teilweise zu schwerem Sturm, exponiert auch zu orkanartige Böen kommen.

Am Samstag stehe dann klassisches Aprilwetter auf dem Programm, bevor zum Sonntag zumindest in der Südwesthälfte eine Wetterberuhigung einkehre, sagt Meteorologe Schmid.

Von RND/dpa