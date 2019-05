Leipzig

Eine Kaltfront bringt zum Wochenende eisige Temperaturen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in der Nacht zu Samstag mit Bodenfrost bis ins Tiefland zu rechnen. In den höheren Lagen ab 600 bis 700 Metern sei Schnee zu erwarten, sagte ein Wetterexperte am Mittwoch in Leipzig.

Am Donnerstag und Freitag sollen die Temperaturen tagsüber noch im zweistelligen Bereich liegen. Am Wochenende fallen die Temperaturen stark ab – teilweise bis unter null Grad Celsius im Bergland. Autofahrer müssten sich vor allem nachts auf Glätte einstelle

Von RND/dpa