Offenbach/Dresden

Am Montag wird es besonders frühlingshaft in Mitteldeutschland. Auch im Bergland seien Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad möglich, heißt es von den Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach.. In Ostsachsen sei teils mit Windböen zu rechnen. Am Dienstag werde es zwar wolkig, es bleibe aber bei warmen Temperaturen von bis zu 22 Grad bei schwachem Wind.

Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu zwei Grad, wie die Meteorologen prognostizieren. Es sei örtlich mit Bodenfrost zu rechnen. Mittwoch würden zwar noch einzelne Wolken über die ostdeutschen Bundesländer ziehen, es bleibe jedoch niederschlagsfrei und warm bei Temperaturen bis zu 22 Grad. Auch der Rest der Woche bleibe wolkig, aber niederschlagsfrei und mild, so die Prognose des DWD.

Von RND/dpa