Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in Leipzig 

Leipzig

Der Winter feiert ein kleines Comeback in Sachsen. Das hat glatte Straßen in Leipzig und im Landkreis zur Folge. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag vor überfrierender Nässe. Die Warnung gilt auch noch am Mittwochmorgen.

Der plötzliche Wintereinbruch hat bereits am Dienstag in Sachsen zu schweren Unfällen geführt. Auf der Bundesstraße 2 bei Rüssen Kleinstorkwitz ist ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen.

Der Fahrzeugführer verstarb nach Angaben der Feuerwehr Pegau noch an der Unfallstelle. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehren Pegau und Zwenkau waren vor Ort.

Auf der Autobahn 14 in Höhe Leisnig in Richtung Magdeburg musste die Fahrbahn stundenlang gesperrt werden, nachdem es zu einem Unfall mit zwei Lastwagen gekommen ist.

Von RND/mot