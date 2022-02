Wetterdienst warnt vor stürmischem Sonntag in Sachsen

Dresden/Leipzig

Sturmtief Nadja ist erst vor einer Woche über Sachsen hinweggeweht. An diesem Sonntag kündigt sich erneut ein kräftiger Wind an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Abend eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Sie gilt von Sonntagvormittag, 10 Uhr, bis in Nacht zu Montag. Allerdings frischt der Wind bereits in den Stunden zuvor auf.

Die Meteorologen erwarten Böen aus westlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde. Vor Spaziergängen im Wald wird gewarnt, weil ein Wind dieser Stärke einzelne Äste abbrechen kann.

Im Bergland kann es sogar zu schweren Sturmböen kommen. Dort sind Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h möglich. Auf dem Fichtelberg werden sogar Orkanböen um die 120 km/h erwartet. Es wird reichlich Regen geben – die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern.

Von RND/güm