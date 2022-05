Leipzig

Der Wettlauf um die beiden Großforschungszentren in Sachsen geht in die heiße Phase. Am Beginn der Woche wurden die insgesamt sechs Konzepte für zwei geplante Forschungszentren im Ergebnis des Braunkohle-Strukturwandels im Mitteldeutschen Revier und in der Lausitz eingereicht.

Medizin, Klimaschutz und nachhaltige Chemieproduktion

Im Leipziger Raum konkurriert dabei ein Center for Medicine Innovation (CMI) der Uni Leipzig mit einem Centre für Climate Action und Innovation (Claire) des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und einem Center for Transformation Chemistry (CTC) des Max-Planck-Instituts um den Zuschlag. Im Einzelnen geht es dabei um ganz unterschiedliche Forschungsbereiche: Das CMI will unter anderem neue Wege für personalisierte, ortsunabhängige und vorbeugende Medizin entwickeln. Claire plant, wissenschaftlich fundierte Systemlösungen für Klimaschutz und Klimaanpassung zu entwickeln. Das CTC wiederum will sich dem Ersatz der Chemieproduktion aus fossilen Rohstoffen durch nachhaltige Rohstoffe widmen.

Sowohl Leipziger Universität als auch Martin-Luther-Universität Wittenberg-Halle führen derzeit bereits intensive Gespräche mit allen drei Kandidaten über die Ausgestaltung einer eventuellen künftigen Zusammenarbeit. Beide Universitäten planen sogar die Schaffung einer gemeinsamen Zentralen Einrichtung. Ziel des Projektes sei es, mit dem künftigen Großforschungszentrum im Mitteldeutschen Braunkohlerevier eng zu kooperieren.

Eigenständige Verbindungs-Einrichtung entsteht

„Die Universitäten möchten in der Zusammenarbeit mit dem Großforschungszentrum auch strukturell neue Wege gehen“, erklärte die Rektorin der Universität Leipzig, Prof. Dr. Eva Inés Obergfell. „Geplant ist der Aufbau einer an der Mission des Zentrums orientierten eigenständigen Forschungs-, Lehr- und Organisationseinheit an den Universitäten Leipzig und Halle als institutionelle Brücke zum Großforschungszentrum.“

Damit würde erstmals eine bundesländerübergreifende Kooperation zwischen einem Großforschungszentrum und zwei Universitäten entstehen. Sie sei klar an den Herausforderungen der Regionalentwicklung und des Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier ausgerichtet und zugleich der Beginn gelebter tieferer Zusammenarbeit in der Wissenschafts- und Innovationspolitik von Sachsen und Sachsen-Anhalt, heißt es aus beiden Unis unisono.

Hoffen auf Schub für Studium und Lehre

Auf diese Weise werde die Basis für die Entwicklung einer prosperierenden Innovationsregion Mitteldeutschland geschaffen. Neben transdisziplinärer, grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung und Karriereförderung, erhoffen sich beide Bildungseinrichtungen auch einen Schub für Studium und Lehre sowie die akademische Weiterbildung. Professor Christian Tietje, Rektor der Universität Halle verweist auf die langjährige erfolgreiche Kooperation der beiden Einrichtungen im Mitteldeutschen Unibund. „Wir werden die zentralen Partner in Forschung und Lehre des Großforschungszentrums sein und freuen uns darauf“, sagt er.

Mit dem Ideenwettbewerb fördern das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Freistaat Sachsen und das Land Sachsen-Anhalt die Entstehung der beiden neuen Großforschungszentren. Sie werden dann perspektivisch mit Mitteln im Umfang von jeweils bis zu 170 Millionen Euro pro Jahr vom Bund und beiden Ländern gefördert, wobei der Bund 90 Prozent der Mittel zur Verfügung stellt. Im Sommer wollen beide Parteien entscheiden, welche Konzepte für die jeweiligen Großforschungszentren in Mitteldeutschland und in der Lausitz dann konkret umgesetzt werden.

Von Roland Herold