Dresden

Die sächsische Landesregierung hat Vorbehalte gegen die geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes durch die Bundesregierung. Vor allem die Tatsache, dass der Bund ins Thema Schulen und Bildung eingreifen will, das eigentlich Ländersache ist, sorgt für Widerstand. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte darum am Wochenende, die Bundesregierung müsse auf Regelungen im Schulbereich verzichten.

Belegte Klinikbetten als Indikator

Auch Kultusminister Christian Piwarz (CDU) lehnt eine Einmischung des Bundes ab und sieht die Bildungshoheit der Länder in Gefahr. Dies konterkariere die Maßnahmen des Freistaates gegen Corona an den Schulen, warnte Piwarz am Montag in der „Bild“-Zeitung. „Das wird dem nicht gerecht, was wir versuchen, mit Testungen an den Schulen, mit Schutzkonzepten.“

Einig sind sich Kretschmer und Piwarz ferner in der Auffassung, dass die Auslastung der Kliniken mit Covid-Patienten berücksichtigt werden müsse. In Sachsen liegt der kritische Wert bei 1300 Betten auf Normalstationen.

GEW: Eingreifen des Bundes alternativlos

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht das Eingreifen des Bundes dagegen als alternativlos. „Nachdem die Vorstellung der Ministerpräsidenten im Bildungsbereich nicht sehr überzeugend war, bleibt am Ende nur, dass der Bund Kompetenzen übernimmt“, sagte Landeschefin Uschi Kruse am Montag. „Ich hoffe, dass der Bund nun Einheitlichkeit herstellt, obwohl ich es mir anders gewünscht hätte.“

Brandenburg gehe beispielsweise in den weiterführenden Schulen in den Wechselunterricht, in Sachsen würden inzidenzunabhängig Schulen geöffnet. „Kein anders Land würde die Schulen bei Inzidenzwerten wie im Vogtland öffnen“, ist sich Kruse sicher. Auch die Kultusministerkonferenz habe sich nicht mit Ruhm bekleckert. Eine stärkere Einmischung des Bundes ins Thema Bildung fürchtet die GEW-Chefin nicht. „Ich glaube, das ist jetzt eher eine Ausnahme.“

Bund will Dienstag Reform beschließen

Die Bundesregierung will bereits am Dienstag die Reform des Infektionsschutzgesetzes beschließen, von dem die Länder dann nicht abweichen dürfen. Es tritt in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 pro 100.000 Einwohnern drei Tage hintereinander überschritten wird. In Sachsen liegt der Inzidenzwert allerdings derzeit bereits doppelt so hoch.

Unklar ist dabei auch, wie es mit der Corona-Schutzverordnung für Sachsen weitergeht. Die bisherige gilt noch bis zum 18. April. Angesichts einer absehbaren Intervention des Bundes könnte sie beispielsweise zunächst nur um eine weitere Woche verlängert werden, um einerseits das Handeln des Bundes abzuwarten, aber andererseits gleichzeitig Rechtssicherheit herzustellen.

Von Roland Herold