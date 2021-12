Altenburg

Als Lars am Abend des Nikolaustages vor der Altenburger Brüderkirche ankommt, wird er schon erwartet. „Hey Lars“, rufen die Menschen aus dem Dunkel. Lars filmt, umarmt, sagt „wir quatschen nachher mal“ und steigt auf die Treppe vor der Kirche, um Bilder von oben zu machen. Auf dem im Internet verteilten Video wirkt es nicht wie das, was es zu dem Zeitpunkt ist, nämlich der vorläufige Höhepunkt eines Protestes gegen die Corona-Maßnahmen in Altenburg. Es wirkt eher wie eine Art Klassentreffen.

Zu den Altenburger Protesten gegen die Corona-Maßnahmen waren noch im Herbst nur einige Dutzend Menschen gekommen. Am letzten November-Montag „spazierten“ dann schon rund 400, am Nikolaustag doppelt so viele und in dieser Woche wieder zwischen 800 und 1000 Menschen. Wie konnte das so schnell gehen? Und warum ausgerechnet hier?

Man muss dafür zunächst von Thüringen aus nach Sachsen blicken. In dem Bundesland werden die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen von den „Freien Sachsen“ orchestriert, einer rechtsextremen Kleinpartei, beobachtet vom Verfassungsschutz in Dresden. Für die „Freien Sachsen“ ist Altenburg erst einmal nur ein Eintrag auf einer langen Liste: In 36 Orten von Apolda bis Zeulenroda riefen sie am vergangenen Montag auch in Thüringen zu Protesten auf. Tatsächlich aber ist Altenburg ein wichtiger Ort für die „Freien Sachsen“: Direkt hinter der Grenze des heimischen Bundeslandes gelegen ist er aus Sicht der Rechtsextremen ideal für eine jedenfalls behauptete Ausdehnung der eigenen Einflusssphäre. Vom „größten Spaziergang in Westsachsen“ schwärmte die Mini-Partei online, als sie Anfang Dezember Bilder aus Altenburg im Netz teilte. Die Stadt gehört der Parteiideologie zufolge zu den „traditionell sächsischen Gebieten“, in denen angeblich sechs Millionen Menschen wohnen, die sich gerne selbst regieren wollten.

Die Spaziergänge in Altenburg kommen den „Freien Sachsen“ also gelegen. Aber organisieren sie den Protest auch? Die Partei besteht drauf, grundsätzlich keine Demonstrationen selbst zu veranstalten. Zwar werben sie in manchen Orten stärker als in anderen. In Altenburg etwa waren Vertreter der Partei am Montag unterwegs, um Faltblätter zu verteilen. So etwas passiert aber immer erst dann, wenn die Proteste schon da sind. Auch langjährige Beobachter der Geschehnisse sehen keine direkten Verbindungen zwischen den Altenburger Spaziergängen und den „Freien Sachsen“. Der Verfassungsschutz in Thüringen beobachtet einen personellen Austausch bislang zwar schon – allerdings „nur“ in Form von gegenseitiger Teilnahme an Demonstrationen dies- und jenseits der Landesgrenzen. Wer also trommelt den Protest in Altenburg zusammen?

Der „Reporter“

Der Mann mit der Kamera, der am Nikolaustag so euphorisch von den Menschen in der Altenburger Innenstadt begrüßt worden ist, nennt sich im Internet Xlars Freydenker. Er ist Altenburger und hat 2015 das mindestens asylkritische, in Teilen rassistische „Bürgerforum Altenburger Land“ mitbegründet. Später verließ Freydenker es wieder. Schon im Frühjahr organisierte er Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen, ließ es aber sein, als er deswegen vor Gericht kam. Jetzt teilt XLars Freydenker im Netzwerk Telegram Beiträge der „Freien Sachsen“ und produziert Videos von den Altenburger Spaziergängen. Auf Nachfrage sieht er sich selbst aber nicht als Organisator, sondern als Beobachter der Proteste, als eine Art Reporter.

Tatsächlich vermeidet Freydenker inzwischen jede direkte Werbung für die Spaziergänge in Altenburg – immerhin gilt in Thüringen aktuell eine Protest-Obergrenze von 35 Menschen. Freydenker muss sich um die Mobilisierung aber auch nicht mehr selbst kümmern: In einem von ihm administrierten Chat tauschen sich auf Telegram rund 160 Altenburger über Impfung und Lockdowns aus – und verbreiten mehr oder weniger verklausulierte Aufrufe zu den Spaziergängen.

Die Eltern

Im Telegram-Chat der „Elterninitiative Coronamaßnahmen Altenburger Land“, abgekürzt Eical, teilen rund 560 Menschen Kritik an den Corona-Maßnahmen. Einer der Adminstratoren der Gruppe: XLars Freydenker. Zusammen mit der Initiatorin von Eical hat er im Mai Protestbriefe gegen Schulschließungen an den Landrat des Altenburger Landes übergeben. Solches Engagement findet Widerhall in weiten Teilen der Bevölkerung. So werden denn auch im Eical-Chat bloße Pandemiesorgen geteilt. Es wird aber auch über Corona-Panikmache der „Kartellmedien“ geschrieben, Inhalte der „Freien Sachsen“ werden geteilt und klar rechtsextreme Organisatoren von Protesten anderer Städte gelobt. Bei Eical tummeln sich ganz offensichtlich auch Verschwörungsideologen, Pandemie-Leugnerinnen und Impfgegner, die auch immer wieder auf die Spaziergänge hinweisen, Eindrücke von vor Ort teilen. Am Montagmorgen etwa wurde in der Gruppe diskutiert, ob man seine Kinder zu den Spaziergängen mitbringen könne. „Das lief bisher immer ganz ruhig und gesittet ab“, antwortete jemand.

Das politische Forum

Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sind derzeit vor allem in den Orten stark, in denen es schon weit vor der Pandemie starke rechte Netzwerke gab. Das „Bürgerforum Altenburger Land“ ist so ein Netzwerk – 2015 gegründet, um gegen die deutsche Asylpolitik zu demonstrieren. Zwar sind auch bei dem Forum keine direkten Aufrufe zu den Protesten zu finden. Forums-Mitglieder aber laufen auf den Demos mit und bekunden im Netz ihre Sympathien. Den Altenburger Optiker Gebhard Berger, Mitgründer des Bürgerforums, kann man ganz direkt fragen, warum er die Proteste unterstützt: Die veröffentlichte Zahl der Corona-Toten sei viel zu hoch, die der Impfgeschädigten viel zu niedrig. Jeder, der Kritik äußere, werde „reflektorisch als rechts oder rechtsextrem deklariert“. Wie denn die Proteste funktionierten? „Es ist zu lesen, dass die Menschen 18 Uhr zusammen kommen“, sagt Gebhard, und: „Das organisiert keiner.“

Von Denise Peikert