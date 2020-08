Wie Fernsehkoch Frank Rosin dem Lobstädter Kastanienhof aus der Krise half

Neukieritzsch/Lobstädt

Die Gaststätte „Zum Kastanienhof“ in Lobstädt hat sich nach dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie wieder aufgerappelt. „Die momentane Situation ist gut, die Leute sind wieder bereit, raus zu gehen“, freut sich Wirt Inko Bode (57). An den Wochenenden sei das Wirtshaus meistens schon wieder ausgebucht, und auch sonst laufe das Tagesgeschäft prima.

Das sah vor zwei Monaten noch ganz anders aus. Mitte Mai durften Gaststätten nach mehrwöchiger Zwangsschließung wieder öffnen. Bode, der den Kastanienhof in Lobstädt seit 26 Jahren besitzt und betreibt, seine Frau Cornelia (55) und das Team hatte es genau so getroffen, wie die meisten rund 240 000 Lokale in Deutschland.

Umsatz sank auf ein Zehntel

Das Restaurant mit 60 Sitzplätzen, der große Saal für bis zu 300 Personen, zwei Gesellschaftsräume und die zwei Kegel- und Bowlingbahnen, alles stand wochenlang leer. Bis auf Azubi Oliver und zwei Köche schickte Bode seine zehn Angestellten in Kurzarbeit. Zu normalen Zeiten kam Inko Bode mit dem Restaurantbetrieb, mit verschiedene Veranstaltungen wie Kochshows, Modenschauen oder Silvesterpartys und dem Catering für Schulen, Kindergärten und die Caritas auf einen monatlichen Umsatz von rund 50 000 Euro. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie reisten Gäste sogar aus umliegenden Großstädten an, um in Lobstädt Inko Bodes traditionelle sächsische Küche zu genießen.

Im Frühjahr war damit Schluss. Der Wirt versuchte, sich mit Essen außer Haus über Wasser zu halten und hatte bis zu 90 Prozent Umsatzverlust. Auch nach der Wiedereröffnung wurde es nicht gleich besser. Die Auflagen waren streng, die Gäste verunsichert. „Wenn das alles so weitergeht, dann sind wir in vier bis sechs Wochen finanziell am Ende“, fürchtete Bode damals.

Restaurant-Tester wird zum Helfer

Dann traf er auf Frank Rosin. Der 54-Jährige ist selbst Restaurantbetreiber und außerdem bekannter Fernsehkoch. Doch auch für den 2-Sterne-Koch und dessen Sendereihe Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!“ ( Kabel 1) war der Gastronomie-Lockdown ein Tiefschlag.

Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin. Quelle: dpa

Der Sender suchte nach einem Format, das in die Situation passt. Weil es keine Restaurants mehr zu testen gab, ging Rosin ans Helfen. „Jetzt sind keine Stammtischparolen und keine emotionalen Ausbrüche nötig, sondern wir müssen mit den Fakten umgehen. Das ist das Allerallerwichtigste“, sagte Rosin und suchte auch in Lobstädt nach dem Weg aus der Krise.

Jetzt gibt es in Lobstädt einen Biergarten

Dass es hier im Kastanienhof jetzt den Biergarten gibt, den Inko Bode sich schon immer gewünscht hat, verdankt er Rosin und dessen Team. Gedreht wurde im Kastanienhof an mehreren Tagen von Mitte Mai bis zum 11. Juli. Zu sehen sein wird die Sendung aus dem Kastanienhof am 6. August 20.15 auf Kabel 1.

Helfer, Freunde und Stammgäste werden sie direkt am Ort des Geschehens sehen können bei einer „Ausstrahlungsparty“, wie Inko Bode es nennt. Die findet natürlich im neuen Biergarten statt. Der hat zurzeit 35 Plätze, kann aber bei Lockerung der Abstandsregeln auch mehr Gäste aufnehmen.

Von André Neumann