Wie Greiz in Thüringen zum größten Corona-Hotspot Deutschlands wurde

Die Landrätin hat es mit der Bandscheibe, heißt es. Also kann die Pressekonferenz doch nicht im Freien stattfinden: Der Journalisten-Tross muss sich nach oben begeben, in einen großen Saal im Landratsamt. Natürlich nur mit Schutzmaske. Aber die, muss man sagen, hätte man sich im thüringischen Greiz wohl auch so übergezogen. Der Landkreis gilt seit dieser Woche als der Corona-Hotspot Deutschlands.

309 Greizer sind positiv auf das Virus getestet. Das ist – nach den neuen Maßstäben, auf die sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten geeinigt haben – deutlich zu viel: Regionen, in denen mehr als 50 von 100.000 Einwohnern Corona-positiv sind, gelten jetzt als Hoch-Risiko-Gebiete. In Greiz sind es 80 von 100.000 Einwohnern. Erlebt der Landkreis deshalb, als erste deutsche Region, wieder einen Shutdown? Oder muss ganz Thüringen seine Pläne, allmählich das öffentliche Leben hochzufahren, wieder einschränken?

Ostdeutschland wollte vorangehen

Wenn man so will, gerät wegen des kleinen Kreises in Ostthüringen nun ein europäisches Vorzeigeprojekt ins Wanken. Denn eigentlich wollte Deutschland, gerade Ostdeutschland, doch jetzt vorangehen; wollte, da es die Krise so gut im Griff hat, die erste Region sein, die einen großen Schritt zurück zur Normalität geht, sogar mit dem Wiederanpfiff der Bundesliga. Die anderen Länder in Europa wollten gespannt zusehen, wie das so klappt.

Begibt man sich, wie geheißen, ins obere Stockwerk sieht man CDU-Landrätin Martina Schweinsburg zwischen Plexiglasscheiben. Und sie versichert gleich: Nein, es sei alles ganz anders. „Es liegt schlicht daran, dass wir sehr intensiv getestet haben, sagt sie. Und: „Wer suchet, der findet eben auch“.

Dass nun alle auf Greiz zeigten, als habe man sich hier nicht ordentlich an die Beschränkungen gehalten, findet Schweinsburg ungerecht. Im Gegenteil habe man hier eben besonders beherzt durchgegriffen, als sich im April eine Häufung von Fällen in Pflegeheimen, in einem Krankenhaus und im Bauamt abgezeichnet hätten. Man habe nämlich mit Massentests reagiert: Von 855 Bewohner und Pflegern waren 47 Corona-positiv. So ergäben sich die hohen Fallzahlen.

Beispiel für beherztes Durchgreifen?

Wenn das stimmt, müsste man Greiz also eher bewundern, als Beispiel für konsequentes Handeln. Wären die Zahlen in anderen Landkreisen genauso hoch, wenn die ähnlich konsequent testen würden? Das ist ja, was die Landrätin suggeriert.

Der Kreis Greiz in Thüringen bleibt bundesweiter Brennpunkt neuer Corona-Nachweise. Quelle: dpa

Es ist, wie immer, komplizierter. Nach Informationen der LVZ gingen den Infektionen zwei Geburtstagsfeiern voraus: die eines Arztes und die eines Dachdeckers, Ende Februar und Anfang März. Dort hätten sich viele Leute versammelt - und viele Leute angesteckt. So würde sich auch erklären, warum die ersten Fälle im Pflegeheim, im Krankenhaus und im Bauamt auftraten.

Haben einige Greizer und ausgerechnet ein Arzt das Virus nicht ernst genug genommen? Das kann man die Landrätin Schweinsburg fragen, die antwortet dann: „Ich mache niemandem einen Vorwurf. Anfang März war das Problem einfach noch nicht präsent.“

Entscheidung soll nächste Woche fallen

Das stimmt tatsächlich: Am 1. März zählte Deutschland ganze 51 Fälle. Die Republik schaute nach Heinsberg, Ischgl, Bergamo. Aber nicht nach Südostthüringen. Dass hier eine Infektionskette ihren Anfang nehmen könnte, auf die nun ganz Deutschland schaut - war, so kann man es sehen, einfach nicht zu erwarten.

Vielleicht hätten es aber doch einige Partygäste ahnen können: Schließlich waren sie in den Ferien in Österreich Skifahren. Und auch die CDU-Landrätin Schweinsburg steht in der Kritik. Eine Person aus ihrer eigenen Partei sagte gegenüber der LVZ: „Ich habe das Gefühl, sie nimmt das Problem etwas zu leicht. Sie hat den Gastronomen und ihren Bürgern nie gesagt, dass sie mal einen Gang langsamer machen sollen.“

Andererseits: Warum soll eine Landrätin einen Geburtstag verhindern, wenn das Virus noch gar nicht offiziell in ihrem Kreis angekommen ist. Und vor allem: wie?

Eines hat sich Martina Schweinsburg vorgenommen: Sie will von nun an unbedingt als harte Durchgreiferin gelten. Ob im Kreis Greiz künftig stärkere Beschränkungen gelten sollen als im Rest Thüringens, soll nächste Woche entschieden werden. Bis dahin sollen sich die negativ getesteten Bewohner und Pfleger der sechs Heime und des Krankenhauses, in denen sich das Virus verbreitete, weiter testen lassen – zweimal pro Woche. So will Greiz seine eigene kleine Kreis-Pandemie in den Griff kriegen. Die erforderlichen Tests hat die Landesregierung bereits zugesagt.

Von Josa Mania-Schlegel