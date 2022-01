Leipzig/Dresden

Die sächsischen Kliniken erledigen gerade ihre Hausaufgaben. Klarheit darüber, wann welche Mitarbeiter ohne vorgelegten Immunitätsnachweis nach dem 15. März vom sächsischen Sozialministerium beziehungsweise den Gesundheitsämtern eine Nachricht über Beurlaubung, Freistellung oder gar Kündigung erhalten, besteht nicht. „Wir haben kaum Handlungsspielraum“, sagt Viviane Piffczyk vom Städtischen Klinikum Dresden. Man sei an die gesetzlichen Vorgaben gebunden, potenzielle Tätigkeitsverbote würden die Behörden aussprechen.

Viele Unsicherheiten

Was dem folgen könnte – darüber bestehen Unsicherheiten. Mögliche Freistellungen, Kündigungen und Beurlaubungen müssen rechtlich geklärt werden. „Der Gesetzestext ist sehr vage formuliert“, sagt Piffczyk. Auch der angekündigte Erlass von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sei schlecht einschätzbar – niemand weiß, was genau die sächsischen Regeln bedeuten sollen. Oder, wie es der Döbelner Klinik-Verwaltungsleiter Martin Preißer formuliert: „Das Thema wird im März aktuell – bis dahin kann noch viel passieren.“

Kermit Behnisch, Kaufmännischer Direktor im Mediclin Waldkrankenhaus und im Reha-Zentrum Bad Düben, fasst zusammen, was die meisten sächsischen Kliniken im derzeitigen Alltag beschäftigt: „Die größte Herausforderung liegt noch vor uns – alles schaut auf den 15. März. Wir stehen vor vielen unbeantworteten Fragen und personell großen Problemen. Zudem spüre ich auch im Haus die gesellschaftliche Spaltung. Das tut uns allen nicht gut.“ Dirk Herrmann, Kaufmännischer Geschäftsführer des Diakonissenkrankenhauses Leipzig, beschreibt das Dilemma so: „Jede Kollegin und jeder Kollege ist uns wichtig, und es ist uns ein Herzensanliegen, dass sie Teil unseres Teams bleiben.“

„Nicht nur Heime und Kliniken einbeziehen“

Man könne nicht auf Mitarbeiter verzichten, sagt auch Roland Bantle. Der Geschäftsführer der Sana Kliniken Leipziger Land übt deutliche Kritik. Man fokussiere ein wichtiges Thema auf eine Berufsgruppe, die sich ja gerade für die Gesundheit aller einsetze. Wenn die Politik die Impfpflicht als wesentliches Instrument zur Eindämmung der Pandemie wolle, müsse diese „als Ultima Ratio für alle gelten“ – und nicht nur in Heimen und Kliniken.

„Wir befürworten ausdrücklich eine allgemeine Impfpflicht für die gesamte Gesellschaft“, sagt auch Diakonissenkrankenhaus-Chef Herrmann, „nur so eröffnet sich uns allen in jeglicher Hinsicht eine Perspektive, die Pandemie dauerhaft zu überwinden.“ Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken in Wurzen und Grimma, fragt sich, wieso Beschäftigte immunisiert sein müssen, aber jeder Ungeimpfte seine Angehörigen in den Einrichtungen besuchen dürfe. Oder was es mit der Befristung der einrichtungsbezogenen Pflicht bis Ende 2022 auf sich hat. Das Virus werde schließlich nicht per Gesetz mit dem Jahreswechsel verschwinden.

Umsetzung wird vorbereitet

Alle Krankenhäuser sind nun aber damit befasst, die Umsetzung vorzubereiten. Mitarbeiterdaten werden gesammelt und an die Gesundheitsämter geschickt, Einzelgespräche geführt. Im Klinikum Chemnitz, wo aktuell die Impfstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst werden, wie Personalleiter Matthias Bergmann erklärt, genauso wie im Städtischen Klinikum Dresden. Je nach Größe des Hauses kann das zum echten Kraftakt werden. „Wir haben 4000 Mitarbeiter, 3600 davon aktiv“, so die Dresdener Kliniksprecherin Viviane Piffczyk.

Noch immer sind nicht ausreichend Menschen in Sachsen geimpft. (Symbolbild) Quelle: Christian Ohde

Um knapp 10.000 Leute geht es am Uniklinikum Leipzig (UKL). „Wir sehen, dass in 75 Prozent der Fälle ein Nachweis vorgelegt werden kann“, sagt Pressesprecherin Helena Reinhardt. Das UKL habe alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt angeschrieben, mit einem eigenen Podcast informiert, Personalabteilung und Betriebsärztlicher Dienst stünden für Fragen zur Verfügung. Auch die Medizin-Fakultät ist betroffen. Ohne Impfnachweis könne das Gesundheitsamt Zutritts- und Tätigkeitsverbote verhängen, schreibt Dekan Professor Michael Stumvoll in einem Brief an die Studierenden.

„Bei uns wurden Mitarbeiter, die bisher keine Nachweise erbracht haben, zusätzlich persönlich angeschrieben und informiert“, erläutert Peggy Kaufmann, Geschäftsführerin des St. Elisabeth-Krankenhauses in Leipzig, „darüber hinaus wurden ihnen Beratungs- und Impfangebote unterbreitet.“

Wie viele sind betroffen?

Die angefragten Kliniken wollen nach dem 15. März im Prinzip alle gleich verfahren: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keinen Impfstatus vorgelegt haben, werden dem Gesundheitsamt gemeldet. „Danach ist der Prozess für uns vorerst beendet“, stellt Mike Schuffenhauer von den Muldentalkliniken klar. Wie viele Mitarbeiter am Ende betroffen sind, steht noch nicht fest. Von den rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Muldentalkliniken sind derzeit über 70 Prozent geimpft. Für das UKL wird eine Impfquote von 90 bis 95 Prozent vermeldet. Am Klinikum Altenburger Land rechnet Geschäftsführerin Gundula Werner vor, dass der Anteil ungeimpfter Angestellter unter zehn Prozent liege.

Im Klinikum Döbeln geht Verwaltungsleiter Martin Preißer davon aus, „dass nur ein sehr kleiner Teil der Mitarbeiterschaft noch gänzlich ungeimpft ist“. Die Abfrage läuft dort noch, ebenso in der Leisniger Helios-Klinik, wie Kliniksprecherin Juliane Dylus erklärt. Laut Helios-Sprecher Stefan Möslein gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass Mitarbeitende des Herzzentrums und des Parkklinikums Leipzig oder der Klinik in Schkeuditz das Unternehmen aufgrund der Impfpflicht verlassen wollen. Im gesamten Helios-Konzern liege die Impfquote bei 70 Prozent. Das Städtische Klinikum Dresden macht keine Angaben. Einige Krankenhäuser im Freistaat hoffen noch, dass manche Kollegen beim neuen Vakzin von Novavax zuschlagen werden.

„Das Gesetz ist nicht deutlich formuliert“

Derweil stellt sich die Frage, wie die überlasteten Gesundheitsämter neben der Kontaktnachverfolgung auch noch die Überprüfung gemeldeter Ungeimpfter aus Kliniken und Heimen stemmen sollen. Klar ist, dass die Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz selbst keine Frist vorschreiben, innerhalb derer die Behörden diese Kontrolle vorzunehmen haben, wie Adam Sagan feststellt, Professor am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, europäisches und deutsches Arbeitsrecht an der Universität Bayreuth.

Unklar ist allerdings, ob eine Meldung ans Gesundheitsamt überhaupt ausreicht – oder ob Kliniken und Heime ihre betroffenen Mitarbeiter nicht von sich aus nach Hause schicken müssten. „Das Gesetz ist da nicht deutlich formuliert“, konstatiert Sagan. „Ich persönlich tendiere dazu, dass kraft Gesetzes die betroffenen Mitarbeiter ab dem 16. März nicht mehr beschäftigt werden dürfen.“ Allerdings sei auch die gegenteilige Auffassung gut begründbar. Am Ende müssten über diese Frage Gerichte entscheiden.

Das eigentliche Problem sei, dass Unternehmen und Arbeitnehmer das Risiko dieser Rechtsunsicherheiten tragen, findet Jurist Sagan. Wenn ein Heimbetreiber seine Leute weiterbeschäftigt und auf die Entscheidung des Gesundheitsamtes wartet, aber am Ende entschieden wird, dass die Leute qua Gesetz nicht mehr hätten tätig sein dürfen, läuft der Arbeitgeber Gefahr, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Wenn andererseits Leute unbezahlt freigestellt werden und dann Gerichte entscheiden, dass die Tätigkeit nur auf Anordnung des Gesundheitsamtes verboten gewesen wäre, müsse ohne Arbeitsleitung Lohn nachgezahlt werden.

Kein Lohnanspruch für Ungeimpfte

Lohnanspruch für Ungeimpfte im Gesundheitssektor sieht Adam Sagan grundsätzlich nicht – Ausnahmen könne es bei der Möglichkeit zum Homeoffice geben, etwa bei Verwaltungsmitarbeitern in Kliniken, die dann ohnehin weiterbeschäftigt werden müssten. Für betroffene Pflegekräfte greife mit der Beschäftigungslosigkeit die Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld I), sagt Arbeitsrechtler Sagan. Da der Arbeitnehmer den Versicherungsfall selbst herbeigeführt hat, gelte nach seiner Ansicht eine dreimonatige Sperrfrist. Im Gesetz selbst seien aber auch diese Fragen nicht geregelt, kritisiert der Jurist.

Von bm, thl, fku, pfü, KW, obü, sp, jto