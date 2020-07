Wie Vodafone Sachsens Datenströme beschleunigen will

Dresden/Leipzig

Der Kommunikationskonzern Vodafone startet seine zweite Ausbaustufe im sächsischen Festnetz. Bis 2022 sollen im Freistaat mehr als 90 000 Haushalte neu an das Gigabitnetz angeschlossen werden, sodass dann insgesamt rund 700 000 Haushalte für das Gigabit-Internet freigeschaltet sind. Perspektivisch will Vodafone nach eigenen Angaben in seinem gesamten Hochgeschwindigkeitsnetz sogar Bandbreiten im Bereich von zehn Gigabit pro Sekunde mehr realisieren.

350 Firmen am Glasfasernetz

Um die hohen Geschwindigkeiten zu realisieren, stattet das Unternehmen sein gesamtes Kabelglasfasernetz schrittweise mit gigabitfähigen Netzelementen aus. In zehn sächsischen Gewerbegebieten wurde der Ausbau eigener Glasfaserleitungen gestartet oder geplant. Nach der Fertigstellung sollen im Freistaat mehr als 350 Betriebe Zugang zum Glasfasernetz des Konzerns haben.

„Wir bauen Deutschlands digitale Zukunft – in der Stadt und auf dem Land“, sagte Geschäftsführer Hannes Ametsreiter. Gerade die vergangenen Monate mit viel Home-Office hätten verdeutlicht: „Gigabit-Netze bringen mehr Lebensqualität und sind der entscheidende Rohstoff für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand“, so der Manager.

Überall und schneller mobil funken

Auch das Mobilfunknetz im Freistaat werde mit Hochdruck ausgebaut, teilte das Unternehmen mit. zu den bestehenden 1600 Mobilfunkstationen in Sachsen sollen bis Mitte nächsten Jahres 330 weitere hinzukommen, um Funklöcher zu schließen und schnellere Datenübertragung zu ermöglichen. Dafür würden überwiegend vorhandene Masten genutzt. 310 bestehende Mobilfunk-Standorte werden mit LTE-Technik nachgerüstet und 20 neu gebaut.

Parallel zum Ausbau des LTE-Netzes erfolgt auch der Aufbau des 5G-Netzes. Aktuell hat Vodafone die neueste Mobilfunk-Technologie bereits an sechs Mobilfunkstandorten in Sachsen in Betrieb genommen, weitere sollen folgen. Bis zum nächsten Sommer sollen rund 150 Vodafone-Mobilfunkstationen in Sachsen die neue 5G-Technologie ausstrahlen.

Dulig betont Chancen der Digitalisierung

Der Freistaat unterstützt die Umrüstung auf schnelles Internet mit großzügiger Förderung. Im vorigen Sommer hat die Staatsregierung einen Mobilfunkpakt mit den Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland geschlossen, wofür jährlich zehn Millionen Euro eingeplant sind. „Ein leistungsfähiges Breitbandnetz ist die Voraussetzung dafür, dass die Menschen, die Unternehmen und unsere Kommunen in Sachsen die Chancen der Digitalisierung nutzen können“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). Angesichts der schnell wachsenden Bedeutung digitaler Anwendungen und Geschäftsmodelle brauche es die entsprechende Infrastruktur.

Von Winfried Mahr