Wellaune

Wenn Gisela Jäschke aus ihrem Haus tritt, sieht sie die Straße nicht. Sie sieht die Mauer, die sie und ihr Mann gebaut haben, um ein bisschen vor dem Schmutz und dem Lärm geschützt zu sein. Aber Jäschke hört, was auf der Straße los ist. Wenn ein Laster mit Anhänger, am Ortseingang über einen eingedellten Gullideckel rollt, schaukelt er sich auf. Mit einem rhythmischen Wummern wippt er dann durchs Dorf. Eindeutig, dieses Geräusch.

In Wellaune, einem Ortsteil im Süden von Bad Düben, kreuzen sich drei Bundesstraßen. Seit fast 20 Jahren kämpft Gisela Jäschke mit einer Bürgerinitiative für eine Ortsumgehung. 2010 sollte die Straße fertig sein. Fertig ist bis heute aber noch nicht einmal der Plan dafür.

Von den Erschütterungen auf der Straße hat die Mauer vor dem Haus von Gisela Jäschke Risse. Quelle: Nora Börding

Das Bemerkenswerte in Wellaune ist: Eigentlich sind sich alle einig, dass die Ortsumgehung gebaut werden soll. Das Bundesverkehrsministerium, das das Projekt seit 2004 in seiner höchsten Dringlichkeitsstufe führt. Das Land Sachsen, das dafür gesorgt hat. Der Chef der zuständigen Niederlassung des Straßenbauamtes, der auf einem Protestplakat für die Umgehung unterschrieben hat. Von 300 Wellaunerinnen und Wellaunern stimmten 214 für die Umgehung und noch nicht einmal Naturschutzverbände sind dagegen. Warum also ist die Straße nicht längst da?

1. Drei Bundesstraßen

2002 haben sie in Wellaune das einzige Straßenfest gefeiert, an das sie sich erinnern können. Es war ein Dienstag im Juli, die B2 war wegen Bauarbeiten gesperrt. Auf der Straße standen Gartenstühle, es gab Steaks und Würste. Genauso würde man eine Straße durch ein Dorf mit 300 Einwohnern malen: als einen Platz, der die Menschen im Ort verbindet. Die drei Bundesstraßen, die in Wellaune aufeinandertreffen, die B2, die B107 und die B183a, sie verbinden etwas ganz anderes. Garmisch-Partenkirchen mit Berlin, Chemnitz mit Pritzwalk in Brandenburg und Brehna in Sachsen-Anhalt mit, ja: Wellaune.

Mehr als 9.000 Autos fahren jeden Tag allein über die B2 durch den Ort, 900 davon sind Lastwagen. Für manche von ihnen ist die Straße oft der beste Weg von Leipzig nach Berlin, Prognosen sehen einen Anstieg des Verkehrs bis 2030. Wenn Gisela Jäschkes Mann Peter die Straße rüber in der Garage ist, kann sie ihn nicht rufen. Sie telefoniert dann mit ihm.

2. Die neue Straße

Alle paar Jahre beschließt der Bundestag ein Papier aus dem Verkehrsministerium, ein bürokratisches Monstrum. Es heißt Bundesverkehrswegeplan und drin steht, was an Bundesstraßen und Autobahnen, Schienen und Flüssen gebaut werden soll. Es gibt verschiedene Kategorien und die Entscheidende heißt: Projekte des „vordringlichen Bedarfs“. Diese sind besonders eilig. Die Pläne in Wellaune fallen seit 2004 in diese Kategorie.

Warum das so ist, steht auch im aktuellen Bundesverkehrswegeplan. Es gebe in Wellaune „starke Beeinträchtigungen infolge erheblicher Schadstoff- und Lärmimmissionen“, „Gefahren beim Überqueren der Bundesstraße“, und insgesamt eine „erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität“. Drei Kilometer lang soll deshalb die Ortsumgehung zur „Entflechtung des Durchgangsverkehrs“ sein, 5,9 Millionen Euro teuer und fertig nach schätzungsweise anderthalb Jahren Bauzeit.

In Wellaune hängen mehrere Protestplakate. Quelle: Nora Börding

Umgehungsstraßen sind die Lieblingsprojekte lokaler Politik. Von den derzeit geplanten 1.300 Bauprojekten auf Straßen des Bundes sind mehr als ein Drittel solche Ausweichstrecken. Aber so populär sie bei den einen sind, so unbeliebt sind sie oft bei den anderen. Mehr Straßen, sagen die Kritiker, bringen mehr Verkehr, versiegeln Flächen, zerschneiden die Landschaft, stören Tiere und Pflanzen. Es kommt also schon einmal vor, dass Umgehungsstraßen sehr lange nur Ideen sind. Die geplante Ortsumgehung in Freiberg zum Bespiel steht schon seit 1992 im Bundesverkehrswegeplan im „vordringlichen Bedarf“. Die Sache liegt dort aber ganz anders als in Wellaune. Denn die geplante Straße ist viermal so lang, fast zwanzigmal so teuer und es gibt Klagen dagegen.

Auf der Suche nach Gründen, warum nun Wellaune noch keine Umgehung hat, kann man als erstes ein paar naheliegende Anrufe machen. Bei den Umweltschützern zum Beispiel. Man erfährt dann, dass der BUND sich für die Trasse gar nicht erst interessiert hat. Der Nabu hatte letztlich auch keine Einwände. Die Straße soll nicht durch ein Schutzgebiet führen, gefährdete Tiere wie Biber, Kammmolch und Rotbauchunke leben jenseits des Baugebiets. Und mit dem Landwirt, auf dessen Grund die Trasse verlaufen soll, ist man sich längst über Ausgleichsflächen einig.

3. Die Bürgerinitiative

2002, das ist nicht nur das Jahr des einzigen Straßenfestes in Wellaune. Es ist auch das Jahr, in dem die Bürgerinitiative gegründet worden ist. Und bei allem, was ungewöhnlich ist an Wellaune, ist es auch das: Man muss Gisela Jäschke und die anderen zum Interview überreden. Die Bürgerinitiative hat inzwischen sieben Bundesverkehrsminister überlebt, in sechs Legislatur-Perioden haben Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag versprochen, sich für die Umgehung einzusetzen. Vor sechs Jahren war die Bürgerinitiative sogar leibhaftig im Berliner Verkehrsministerium. „Es gibt nichts Höheres mehr“, sagt Gisela Jäschke und weiß gar nicht, was ein weiterer Artikel in der Zeitung (die LVZ hat 1997 erstmals über den belastenden Verkehr in Wellaune berichtet) jetzt noch bringen soll.

Aber dann stimmen sie und die anderen einem Gespräch doch zu. Zu fünft sind sie ins Bürgerhaus nach Wellaune gekommen. Gisela Jäschke und ihr Mann Peter. Cornelia Beer, Ortsvorsteherin und Lädchenbesitzerin in Wellaune. Tobias Knötzsch und Torsten Michael, die erst vor einigen Jahren in Wellaune Häuser gebaut haben, die also schon die zweite Generation der Bürgerinitiative sind, so lange geht das alles schon.

Mitglieder der Bürgerinitiative für eine Ortsumgehung in Wellaune. Gisela Jäschke ist schon seit fast 20 Jahren dabei, ihr Mann Peter (zweiter von links) kam später dazu. Tobias Knötzsch (ganz links) und Torsten Michael sind schon die zweite Generation in der Initiative: Sie haben erst vor einiger Zeit ihre Häuser in Wellaune gebaut. Quelle: Nora Börding

Früher hat die Bürgerinitiative in Wellaune öfter mal mit Sekt angestoßen. Im Mai 2004 zum Beispiel, als das Fax (!) kam, in dem stand, dass der Bund die Ortsumgehung will. Inzwischen feiern die Wellauner nichts mehr. Keines der avisierten Daten - Fertigstellung 2010, Spatenstich 2015 - wurde bislang eingehalten. Mal wurden umweltrechtliche Probleme als Verzögerung genannt. Mal galt Feldweg Nummer 16, der die Trasse queren sollte, als Hindernis. „Am Anfang war unsere größte Sorge, dass das Geld nicht zusammenkommt“, sagt Ladenbesitzerin Cornelia Beer. „Inzwischen wissen wir, dass es darum nie gegangen ist. Aber worum es wirklich geht, wissen wir nicht.“

Den Menschen in Wellaune ist klar, das nicht jeder immer das kriegen kann, was er will. Ihr Problem ist nur, dass sie jahrelang gehört haben, die Straße komme bald. „Wenn das nicht so ist, dann soll man es fairerweise sagen und uns nicht immer wieder in Hoffnung wiegen“, sagt Gisela Jäschke. „Die Bürgerinnen und Bürger sind ja zufrieden, wenn sie informiert werden“, sagt Klaus Wild, der sich ehrenamtlich für Ortsumgehungen im ganzen Land engagiert. „Die sagen: Okay, dass sehen wir ein, dass es hier Verzögerungen geben muss.“

4. Das Amt

Für die Ortsumgehung Wellaune ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig. Über die Frage, warum es die Straße noch nicht gibt, will dort niemand sprechen. Ein Interview könne nicht ermöglicht werden, heißt es. Stattdessen schreibt das Amt eine Email. Das Schwierige in Wellaune sei, dass sich „zwei umfangreiche Fachplanungen“ überlagerten. Das eine sei die Straße, dass andere der Flutungspolder Löbnitz, eine Hochwasserschutzmaßnahme des Freistaats. Die neue Straße muss, kurz gesagt, notfalls geflutet werden können. Deswegen habe es, schreibt das Straßenbauamt weiter, „ergänzende hydraulische Untersuchungen“ geben müssen, „Änderungen an den ursprünglich geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen“ seien nötig gewesen.

Die Sache ist nur: Über den Polder Löbnitz wird seit dem Hochwasser 2002 nachgedacht, fertig sind die Pläne der Landestalsperrenverwaltung seit 2008. Die Bürgerinnen und Bürger in Wellaune, vom Hochwasser 2002 betroffen, wiesen selbst immer wieder auf den Zusammenhang von Polder und Straße hin. Doch noch Jahre später begründete das Landesamt für Straßenbau neue Verzögerungen in Wellaune mit dem Polder, als sei der eine ganz neue Erscheinung. Für Klaus Wild ist das unverständlich. Er berät für einen Verkehrsverein betroffene Gemeinden bei Straßenprojekten, etwa 100 Ortsumgehungen begleitet das Bündnis aktuell. „Von so einen Polder weiß man vor Beginn einer Planung“, sagt er. Es könne immer Einwände geben, die Pläne verzögerten, Klagen natürlich auch. Aber wenn die Einwände wie bei dem Polder von einer anderen Behörde kommen? „Dann ist das Planungsversagen“, sagt Wild.

Verkehr in Wellaune. Quelle: Nora Börding

Dazu muss man sagen, dass aktuell für Sachsen 75 Projekte im Bundesverkehrswegeplan stehen, 28 davon mit „vordringlichem Bedarf“. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat also genug zu tun. Es drückt sich aber um die Frage herum, wie es seine Aufgaben priorisiert. Dass das Amt Wellaune eher weiter hinten einsortiert, ist aber spätestens seit Anfang Juli klar. Denn seitdem wird an dem Projekt vorerst gar nicht mehr gearbeitet. Der Grund: Eine Kreuzung in Bad Düben, ein Unfallschwerpunkt, soll entschärft werden. Wie das passieren soll, darum wird vor Gericht gestritten. Das Straßenbauamt will eine Ampel, muss diese bis Ende des Jahres fertig geplant haben. „Beide Vorhaben“, schreibt das Amt, also Wellaune und die Ampel, „können mit den vorhandenen Planungskapazitäten jedoch nicht parallel bearbeitet werden.“ Erst wolle man sich um die Ampel kümmern und dann, „so bald wie möglich“, wieder um Wellaune.

Eine seit, sehr milde gerechnet, 17 Jahren geplante Straße, bei der es nicht weitergeht, weil woanders eine Ampel aufgestellt werden soll? Eine Behörde, die offen sagt, sie könne die Aufgaben, für die sie da ist, nicht erfüllen? Marian Wendt (CDU) sitzt noch bis September für den Kreis Nordsachsen als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag und als er davon hört, wird er am Telefon etwas ungehalten. „Wir haben als Gesetzgeber die Voraussetzung für die Straße geschaffen, jetzt ist die Landesbehörde dran“ sagt er. Man könne sich so verhalten, wie das Landesamt. „Man kann aber auch sagen: Wir brauchen mehr Personal oder externe Planungskapazitäten.“

5. Heimat

Gisela Jäschke an ihrem Lieblingsort in ihrem Garten in Wellaune. Quelle: Nora Börding

Wenn Gisela Jäschke hinten aus ihrem Haus tritt, dann kann sie sehr weit sehen. Als ihr Sohn noch klein war, hat er im Garten einen Urweltmammutbaum gepflanzt. 72 Jahre alt ist Jäschke inzwischen, der Baum groß genug, dass sie sich an seinen Stamm lehnen kann und die Kraniche auf der Wiese beobachten. Wenn Sonntag ist, hört sie sogar die Straße kaum. Jäschke kommt aus der Oberlausitz, in Wellaune lebt sie seit 25 Jahren. Sie denkt nicht daran, hier wegzuziehen. Dann, fürchtet sie, wird die Straße ja nie fertig.

Von Denise Peikert (Text) und Nora Börding (Fotos)