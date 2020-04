Wie das Landratsamt die Corona-Krise managt

Nordsachsen

Der Parkplatz vor dem Landratsamt in der Delitzscher Richard-Wagner-Straße ist sehr voll. Logisch, Fahrgemeinschaften sind auf Eis gelegt. Die Sonne lacht auf das Gebäude. Vor dem Haupteingang versucht ein junger Mann vom Sicherheitsdienst einen Mittfünfziger zu beruhigen, der ins Amt möchte, was er nicht darf. Er gibt seine Personalien und Kontaktdaten ab, telefonische Hilfe wird vereinbart. Zufrieden verlässt er das Gelände, entschuldigt sich für sein aufgebrachtes Verhalten.

Täglich 9 Uhr tagt der Krisenstab

Im Landratsamt sitzt derweil der Krisenstab in der zweiten Etage zusammen, um die Corona-Krise im Landkreis zu managen, Hilfe zu koordinieren, Entscheidungen zu treffen, die Lage zu sondieren. Fünf Bereiche gibt es: Personal/Innerer Dienst; Lage und Dokumentation; Öffentlichkeitsarbeit; Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst-Maßnahmen sowie das Gesundheitsamt. Leiter des Krisenstabes ist der Erste Beigeordnete Jens Kabisch ( SPD). Mit diesem Krisenstab ist eine eigenständige Einheit geschaffen, die auf die aktuelle Lage reagiert. Landrat Kai Emanuel (parteilos) setzt Impulse, ist politisch der Gesamtverantwortliche und gibt die Strategie der Stabsarbeit vor. Außerdem steht er mit den Kommunen, den anderen Landkreisen sowie den Ministerien in Kontakt.

80 Leute arbeiten im Stab zusammen, ohne zusammen zu sein.

Bei der täglichen Lagebesprechung an diesem Mittwoch sitzen 18 Mitarbeiter der Behörde sowie der Polizei, Bundespolizei und Bundeswehr im Saal. Dezernent Eckhard Rexrodt ( CDU) erläutert die Zahlen und die Lage. In Nordsachsen gibt es zu diesem Zeitpunkt keinen Corona-Toten zu beklagen, 55 Menschen sind positiv getestet, 188 befinden sich in Quarantäne. 14 Fälle ( Delitzsch, Eilenburg, Taucha, Krostitz, Wermsdorf, Schönwölkau, Wiedemar) sind dazu gekommen in den vergangenen 24 Stunden. In Mügeln ist die Anzahl der Quarantäne-Fälle von 75 auf nur noch 3 gesunken.

Nordsachsen unter dem Durchschnitt

Mit 27 Infizierten je 100 000 Einwohner liegt Nordsachsen unter sämtlichen Durchschnitten. In Sachsen sind es beispielsweise 46, in Leipzig 54, bundesweit 74 und in Bayern sogar 113. „Mit diesen Zahlen steht Nordsachsen gut da“, so Rexrodt. Aber das könne sich schnell ändern.

Infrastruktur funktioniert

Von den 40 zusätzlichen Beatmungsbetten außerhalb der Intensivstationen in den Krankenhäusern sind aktuell 17 frei. Bei der kritischen Infrastruktur ist es nicht kritisch. Wasser, Abwasser, Energie, Abfallentsorgung und Telekommunikation funktionieren. Nur die Wertstoffhöfe sind für Privatpersonen geschlossen.

Wirtschaft ist runtergefahren

In der Wirtschaft sieht es wesentlich dramatischer aus. 167 Unternehmen haben das Landratsamt um Hilfe gebeten. „Anträge sind inzwischen per Mail an das Wirtschaftsministerium möglich“, erzählt Rexrodt, dies sei eine Erleichterung.

Drei Teststellen im Landkreis

Ärztin Dr. Steffi Melz aus dem Gesundheitsamt meldet Entspannung: „Wir sind da, wo wir sein sollten, es sieht gut aus.“ Es gibt drei Teststellen im Landkreis – in Delitzsch, Torgau und Oschatz, erzählt sie. Getestet werden ausschließlich Patienten mit Symptomen und nach strengen Regeln, die das Robert-Koch-Institut vorgibt. Nach der Lagebesprechung löst sich die große Runde auf, geht es an die Umsetzung.

Engpässe bei Schutzbekleidung

„Im gesamten Landkreis haben wir wie alle anderen auch Engpässe bei Schutzbekleidung. Der Rettungsdienst benötigt in den Schichten allein 120 Schutzmasken täglich“, sagt Landrat Emanuel. „Heute soll eine Spende des DRK ankommen, da erwarten wir 14 000 Schutzmasken und Desinfektionsmittel.“ Mit Hilfe des Krisenstabes wird die Verteilung an die Pflegeeinrichtungen koordiniert.

Schichtbetrieb und Homeoffice

Die Mitarbeiter des Stabes arbeiten wie die restlichen Angestellten im Landratsamt Nordsachsen im Schichtbetrieb. Die des Stabes endet in Delitzsch 12 Uhr, was nicht heißt, dass Feierabend ist. Ab 13 Uhr geht es von zu Hause aus bis 18 Uhr weiter, auch an den Wochenenden. Während die einen daheim den Rechner anwerfen, macht Schicht B im Landratsamt weiter. Damit soll die Arbeitsfähigkeit auch dann gewährleistet sein, wenn ein Corona-Fall in einer der beiden Schichten auftritt.

