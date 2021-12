Freiberg

Der Aufzug gegen die Corona-Maßnahmen ist am Montagabend so gut wie vorbei, als in der Kälte des Freiberger Advents einige der selbsternannten Spaziergänger über einen Bauzaun zu entwischen versuchen. Als Polizisten ihnen den Weg abschneiden, ruft ein Mann den Beamten zu: „Ihr seid keine Polizisten, ihr seid Söldner.“

Söldner. Das Wort hat es raus geschafft aus den rechtsextremen Telegram-Kanälen, in denen zu den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen wird: „Kretschmers Söldner“, so werden sächsische Polizisten in den Kanälen der „Freien Sachsen“ konsequent bezeichnet, als angebliche Lakaien des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) verunglimpft. Vor allem montags rufen die „Freien Sachsen“ zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen an Dutzenden Orten in Mitteldeutschland auf. Kleine Feuerchen überall, aber inzwischen sieht es aus wie ein Flächenbrand. Wie ist das gelungen?

Die „Freien Sachsen“ wurden im Februar gegründet, in Schwarzenberg im Erzgebirge. An die Spitze der Partei setzten sich bekannte Rechtsextremisten: Ganz nach oben Martin Kohlmann, der schon die Proteste gegen eine tödliche Messerattacke von Flüchtlingen im Sommer 2018 in Chemnitz organisierte, der dem sächsischen Verfassungsschutz als bestens vernetzter Rechtsextremist bekannt ist. Sein Stellvertreter wurde Stefan Hartung - einer, der schon rassistische „Lichtlläufe“ gegen Migranten organisiert hat, der als Politiker der NPD aktiv ist. Die Idee der beiden: Sachsen soll autonom werden, unabhängig von Berlin und Brüssel, regiert vom angeblichen Willen des Volkes. Der Verfassungsschutz in Dresden stuft die „Freien Sachsen“ inzwischen als rechtsextremistisch ein.

Um die Ablehnung der Corona-Maßnahmen geht es der Gruppe dabei eigentlich nicht – sie kommt ihnen aber gerade recht. Das machte Martin Kohlmann schon in seiner Gründungsrede in Schwarzenberg deutlich, man kann sie sich im Internet ansehen. Wenn ein Staat, so formulierte er sinngemäß, seinem Volk so etwas antue wie die Corona-Maßnahmen, dann müsse man sich fragen, was in diesem Staat sonst noch schief laufe. Man brauche, so fordern es die „Freien Sachsen“ seitdem immer wieder, einen Umbruch, eine neue politische Wende.

Rechtsextreme haben Erfahrung mit Protesten

Wie die „Freien Sachsen“ versuchten, sich für ihre Zwecke an die Spitze der Corona-Proteste zu setzen, das hat Michael Nattke beobachtet. Er beschäftigt sich im Kulturbüro Sachsen mit dem Rechtsextremismus im Freistaat und er sagt: Es sei den „Freien Sachsen“ nicht sofort gelungen, sich an die lokalen Initiativen zu hängen. „Aber sie waren hartnäckig, bewarben die Proteste immer wieder auf ihren Kanälen.“ Zu Gute sei ihnen dabei gekommen, dass die Versammlungen vor Ort von Menschen organisiert worden seien, die politisch unerfahren waren, zuvor keinen Protest gemanagt hatten. „Kohlmann und Hartung dagegen, die machen so etwas seit Jahren“, sagt Nattke. „Die wissen, wie man mobilisiert, wie man immer wieder Dynamik in ein Geschehen bringt.“

So ist es den „Freien Sachsen“ gelungen, etwas nach Stärke aussehen zu lassen, was auch gut eine Schwäche hätte sein können: Sie organisieren keine Massenproteste wie Pegida oder Querdenken, sondern vereinen Zusammenkünfte in der Peripherie. „Würden die ,Freien Sachsen’ nicht immer wieder mit Zeit und Ort auf Proteste hinweisen, sie hätten sich womöglich längst vereinzelt“, sagt Michael Nattke vom Kulturbüro. Am Montag sah es in Sachsen abseits der Orte, in denen es größere Aufzüge mit einigen Hundert Menschen gab, so aus: 50 Menschen in Glauchau, 30 in Adorf, 10 in Geithain.

„Bürgerprotest“ nennen die „Freien Sachsen“ all das – dabei ist es viel mehr ein medial aufgeblasener Einschüchterungsversuch: Jeder Ort, an dem sich mehr als eine Handvoll Menschen treffen, wird auf Telegram bejubelt - mit Bildern, mit kleinen Videos, in militärischer Sprache. So sieht es tatsächlich so aus, als stünde die Revolution kurz bevor. Dabei ist das natürlich nicht so. Addierte man alle Versammlungen, sagt Nattke vom Kulturbüro, ergäbe das zwar eine Zahl von Menschen, die man nicht vernachlässigen sollte – aber im Vergleich zur Bevölkerungszahl sei es eben doch eine deutliche Minderheit. „Die „Freien Sachsen“ haben es geschafft, zu einer scheinbaren Größe zu werden“, sagt Nattke.

„Freie Sachsen“ auch politisch aktiv

Scheinbar groß? Rund 100.000 Menschen folgen den „Freien Sachsen“ auf Telegram, einige Tausend lesen zudem auf ihren lokalen Kanälen mit. Die Botschaften aber erreichen noch viel mehr – weil sie wieder und wieder in rechten Kanälen kopiert und geteilt werden. Trotzdem ist es schwer zu sagen, wie groß das Potenzial ist, wie mächtig die Demonstrationen noch werden könnten. Sind alle 28 Prozent in Sachsen zu begeistern, die nach einer aktuellen Studie Corona für eine Lüge halten? Alle der rund 600.000, die bei der Bundestagswahl in Sachsen für die AfD gestimmt haben?

Die „Freien Sachsen“ suggerieren, dass es mindestens so sei – dass ihnen gar die schweigende Mehrheit folge. Und sie versuchen, diese angebliche Masse auch politisch zu erreichen: Der Vorsitzende Kohlmann und der Schatzmeister sitzen im Chemnitzer Stadtrat. Erst am vergangenen Wochenende sprach Kohlmann in einem seiner Video-Formate über die politischen Möglichkeiten von Betriebsräten, ermunterte, man möge sich in dieses Gremium hineinwählen lassen. Und Thomas Kaden, ein Busunternehmer und zweiter Stellvertreter der „Freien Sachsen“ ließ sich für die Oberbürgermeisterwahl in Plauen aufstellen. Er scheiterte zwar klar, aber auch hier lassen die „Freien Sachen“ nicht locker: Für die Landratswahl im Erzgebirgskreis im Frühsommer haben sie Stefan Hartung aufgestellt, den NPD-Mann. Werbung dafür machen die „Freien Sachsen“ noch verhalten – aber stetig.

Von Denise Peikert