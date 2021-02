Wie durch die Corona-Pandemie kommen: Bundespräsident spricht mit sächsischen Ärzten, Pflegekräften und Bestattern

Berlin/Leipzig

Der Chefarzt aus Zittau sieht betrübt aus. Gerade hat Frank-Walter Steinmeier ihn gefragt, warum er keine Hoffnung mehr habe. Und er sagt: „Ich habe immer gehofft, dass die Impfung für uns die Rettung ist. Aber nein, ist sie nicht.“

Der Bundespräsident hat sich am Donnerstagvormittag mit fünf Sächsinnen und Sachsen zusammengeschaltet, die als Bestatter, Arzt oder in der Pflege die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Dabei erfuhr er vom Ausmaß, mit der das Virus in Sachsen grassierte. Und, was dem Freistaat trotz sinkender Infektionszahlen noch bevorstehen könnte.

Und so sitzt da nun der Chefarzt Radovan Novák, der jeden Tag aus Tschechien nach Zittau pendelt, vor seiner Webcam und spricht von Mutationen. Diese könnten schließlich, wenn es blöd kommt, alle Impferfolge zunichte machen. Er spricht von geimpften Personen, die trotzdem in Quarantäne müssten – weil sie weiter ansteckend seien. Und er resümiert: „Die Impfung rettet vielleicht Leben. Aber die Qualität des Lebens wird weiter eingeschränkt sein, für lange Zeit.“

„Entspannt sich die Situation in Sachsen?“, fragt der Bundespräsident

Es fallen auch zuversichtlichere Worte in dieser Runde. Da ist Jana Scholz, Hausärztin aus Pirna, die sagt: Ganz grundsätzlich habe man in ihrer Praxis die Pandemie bisher „gewuppt“. Zu keinem Zeitpunkt sei man überlastet gewesen. Sorgen bereiteten ihr nun ihre Patienten, die im Home Office und Home Schooling vereinsamen. „Da gibt es Schlafstörungen, Trauer, Aggressionen“, so Scholz. Man müssen den Leuten nun sagen, dass sie ein Recht darauf hätten, „kaputtgespielt zu sein.“

Einen Wunsch trägt sie an den Bundespräsidenten heran: Ärzte sollten in der Lage sein, Patienten in Quarantäne zu schicken. Denn vielleicht, so die Ärztin, ließen sich so viele Infektionen verhindern. „Ehe das Gesundheitsamt tätig wird, sind oft sieben Tage rum“, sagt sie.

Dann setzt Steinmeier, der präsidial vor einer Deutschlandflagge platzgenommen hat, wieder an: „Frau Eger, entspannt sich die Situation in Sachsen?“ Und Ina Eger, Pflegedienstleiterin aus Werdau, antwortet: „Die erste Welle war schlimmer, wir haben dazugelernt.“ Ein Viertel ihres Personals sei damals Corona-bedingt ausgefallen. Es hätten plötzlich Mitarbeiter aus sämtlichen Abteilungen zusammenarbeiten müssen, die sich nicht kannten. Das sei die größte Herausforderung gewesen. Momentan habe ihr Dienst einen Aufnahmestopp verhängt. Aber ab März, da sei sie zuversichtlich, könnten wieder neue Patienten aufgenommen werden.

Steinmeier staunt. „Ja, echt so“, sagt der Pflege-Unternehmer

Dann kommt ein Kollege von Eger zu Wort, Patrick Hahmann, der ein Pflegeunternehmen in Radeberg leitet – und erzählt, dass er bereits im März ein Besuchsverbot verhängte. Und dafür viel Verständnis geerntet habe. „Wirklich?“, fragt der Bundespräsident erstaunt. Da schaltet sich die Hausärztin Scholz noch einmal ein: „Wir sind hier im Osten“, sagt sie. „Wir sind es gewohnt, reglementiert zu werden.“ Gelächter.

Und Hahmann fährt fort. Er erzählt, wie er mit seinem Team selbst Desinfektionsmittel zusammenrührte, weil es keines gab. Und Masken nähte, weil man nirgends mehr welche bestellen konnte. Dann wird er ein bisschen sauer. „Mit dem Wissen, dass eine zweite Welle kommt“, sagt er, „war es für mich unverständlich, dass bis in den Herbst Reisen möglich waren.“ Er habe dann eigenhändig versucht, seine Heime vor dem Virus zu schützen. Beispielsweise, indem er seit November seine Bewohner und sein Personal testen lässt – manche dreimal wöchentlich. „Das gibt uns extrem viel Sicherheit“, so Hahmann.

Dann sagt er noch: „Ein Problem ist das Impfen – wir haben zwar seit dem 4. Januar unsere Impfdosen da, aber keinen Arzt, der sie verimpft.“ Wieder ein erstaunter Steinmeier. „Ja, echt so“, sagt Hahnemann. Seine ersten Kollegen hätten sich jetzt privat Termine besorgt. Die Bewohner müssten sich aber noch gedulden.

„Auf uns als Gesellschaft kommen psychische Probleme zu“

„Wir werden oft vergessen“, sagt der Tobias Wenzel, Innungsobermeister der sächsischen Bestatter, aus Marienberg. Das habe er gemerkt, als seine Mitarbeiter im Frühjahr 2020 nicht mehr auf die Arbeit kamen – weil sie ihre Kinder nicht in die Notbetreuung geben konnten. Bestatter waren nicht systemrelevant. Dabei war bei ihm im Krematorium Land unter, die Särge stapelten sich. Er schrieb einen wütenden offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer – und erhielt zwei Tage später die Systemrelevanz.

„Das größte Problem ist vermutlich, dass unsere Arbeit eben nicht mit der Ausstellung des Totenscheins aufhört – sondern erst anfängt“, sagt Wenzel. Normalerweise trage man Sorge dafür, dass Angehörige sich am Sarg verabschieden können. Dies sei nun nicht möglich. Und dass auf Trauerfeiern oft mehr Leute kommen, als erlaubt, findet er sogar „selbstverständlich.“ Denn: „Wer will schon entscheiden, welcher Enkel auf die Beerdigung darf und welcher nicht?“

Die seelsorgerische Arbeit, die er als Bestatter aufgrund der hohen Übersterblichkeit in Sachsen nicht machen konnte, würde sich in den nächsten Monaten und Jahren bemerkbar machen, so Wenzel. „Das sind psychische Probleme, die auf uns als Gesellschaft noch zukommen“, so der Bestatter. „Und auf die wir vorbereitet sein müssen.“

„Das Virus ist erst besiegt, wenn es überall besiegt ist“, resümiert Steinmeier. Dann ist sein Gespräch zu Ende. Als nächstes will er Ende Februar zum Thema Impfen mit Menschen aus Bayern sprechen.

Von Josa Mania-Schlegel