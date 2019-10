Wie ein Leipziger Student die Chaostage in Chile erlebt

Leipzig

Der Leipziger Student Nils Klinghammer (24) studiert Betriebswirtschaftslehre und befindet sich zu einem Austauschsemester in Santiago de Chile. Dort ist er nun unverhofft in die seit Tagen andauernden Krawalle geraten. Die LVZ sprach mit ihm per FaceTime über die Lage in dem südamerikanischen Staat.

Nils, was hat Sie nach Santiago verschlagen?

Ich studiere an der Uni Leipzig Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen und wollte vor der Masterarbeit noch ein Auslandssemester machen. Mein Abschluss ist für Sommer 2020 geplant. Weil ich großer Südamerika-Fan bin und weil die Uni Leipzig eine Partnerschaft mit der Uni in Santiago de Chile hat, habe ich mich beworben und bin jetzt hier mit einem Stipendium des Auswärtigen Amtes.

In Deutschland erreichen uns alarmierende Nachrichten – unter anderem von mittlerweile 18 Toten nach den Krawallen. Was davon bekommen Sie mit?

Die ganz krassen Dinge nicht. Das passiert meist nachts und meist in so einem halbkriminellen Umfeld. Beispielsweise, wenn Läden oder Supermärkte geplündert werden. Davon hält man sich als Ausländer natürlich fern. Vor allem am Wochenende gab es schwere Ausschreitungen. Mittlerweile sind die Proteste wieder etwas friedlicher geworden.

Seit Tagen sind die chilenische Hauptstadt Santiago und weitere große Städte des Landes Schauplätze schwerer Auseinandersetzungen. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und Plünderungen.

Kann man das in irgendeiner Weise mit Protesten in Deutschland vergleichen?

Nein, sicher nicht. Wenn man rausgeht, nimmt man besser immer ein feuchtes Tuch mit, weil die Polizei sehr resolut auch Tränengas einsetzt.

Was war denn der Auslöser?

Die Erhöhung der U-Bahn-Preise um 30 Pesos, umgerechnet 4 Cent. Das ist eigentlich relativ gerecht, weil es an den Inflationsausgleich gekoppelt ist. Die Ursachen liegen aber viel, viel tiefer. Seit 30 Jahren – also seit dem Ende der Pinochet-Diktatur – fährt die Regierung einen sehr neoliberalen Kurs. Ohne eine ordentliche Rentenpolitik, ohne eine Sozialpolitik, die diesen Namen verdient. Chile ist eines der reichsten Länder in Südamerika. Aber auch eines, in dem der Reichtum sehr ungleichmäßig verteilt ist. Das gute Wirtschaftswachstum ist bei breiten Teilen der Bevölkerung gar nicht angekommen. Und die Leute haben nun die Nase voll davon. Auf Transparenten heißt es deshalb immer wieder „Es sind nicht 30 Pesos, sondern 30 Jahre“.

„ Polizei und Militär reagieren oft überfordert“

Wie hat sich der Protest verändert?

Am Anfang waren es vor allem Radikale, die versucht haben, die Infrastruktur zu zerstören. Mittlerweile sind es aber auch breite Teile der Bevölkerung, die friedlich soziale Veränderungen fordern. Was Polizei und Militär aber trotzdem oft überfordert und überreagieren lässt.

Welche Art von Ausschreitungen gibt es?

Weniger Schlägereien, sondern eben vor allem Vandalismus. Wir saßen mit einigen Austauschstudenten am Wochenende beispielsweise vor den Handys beim Life-Stream zusammen, als Meldungen kamen über angezündete U-Bahn-Stationen. Dann ging es weiter, dass Banken in Flammen standen, Supermärkte geplündert wurden. Noch heute brennen täglich Kioske und Werbeschilder. Und es werden auch nach wie vor Barrikaden errichtet und Steine gegen das Militär geworfen.

Was fordern die Protestler?

Den Rücktritt des Präsidenten, eine Umgestaltung des Rentensystems, eine Senkung der Strompreise und eben eine gerechte Sozialpolitik.

Gibt es Anzeichen für eine Lösung?

Der Präsident ist den Protestlern sehr stark entgegen gekommen und hat am Dienstag ein Maßnahmenpaket mit 15 Punkten vorgestellt. Da ging es beispielsweise um eine Erhöhung des Mindestlohns und der Renten sowie eine leichte Absenkung der Diäten der Parlamentarier. Das kam aber bei den Demonstranten, die darin eher kosmetische Korrekturen sehen, nicht gut an. Mittlerweile fordern die Leute strukturelle Veränderungen – eine andere Gesellschaft. Deshalb wurden die Proteste danach – also ab Mittwoch – sogar noch schärfer.

„Anwesenheit des Militärs ist für viele eine bedrohliche Geste“

Sind das die Gelbwesten Chiles, die da protestieren?

Der krasse Vandalismus am vergangenen Wochenende war so ein wenig gelbwestenähnlich. Auch die Presse hier bemüht immer mal wieder diesen Vergleich mit Frankreich. Die große Mehrheit aber demonstriert friedlich und lehnt Gewalt ab. Man geht mit Kochtopf und Kochlöffel auf die Straße und protestiert: darunter Familien mit Kindern, alte Leute im Rollstuhl. Ich kenne eigentlich auch keinen, der die Forderungen nicht unterstützt.

Welche Rolle spielt das Militär?

Die Erinnerung an die Militärdiktatur ist noch wach. Am Anfang nach den schlimmen Plünderungen hatte man jedoch das Gefühl gehabt, dass das Militär stabilisierend wirkt. Zuvor waren sogar Bürgermilizen unterwegs, um die Häuser zu schützen. Mittlerweile fassen die Chilenen die Anwesenheit des Militärs aber als eine bedrohliche Geste auf.

Unruhen in Chile Eine Erhöhung der U-Bahnpreise in der Hauptstadt Santiago hatte Proteste ausgelöst, die sich aufs ganze Land ausweiteten. Getragen wurden sie von Chilenen, die sich vom relativen Wohlstand in dem südamerikanischen Land ausgeschlossen fühlen. Viele chilenische Familien verdienen zwischen knapp 500 und 630 Euro im Monat. Doch die Demonstrationen endeten oft in schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Viele Geschäfte, U-Bahnstationen und Banken wurden am Wochenende in Brand gesteckt, beschädigt oder geplündert. Bei den seit fünf Tagen anhaltenden Unruhen kamen nach Behördenangaben bisher 18 Menschen um. In rund der Hälfte der 16 Regionen des Landes war weiterhin eine Notstandsverordnung in Kraft, in einigen galt zudem eine Ausgangssperre.

Woher rührt das Misstrauen?

Ein Grundvertrauen in die Sicherheitsbehörden – wie es in Mitteleuropa existiert – gibt es hier nicht. So wurden auch mehrere Polizisten verhaftet, weil sie selbst Plünderungen initiiert hatten. Viele machen deshalb das Verschwinden des Militärs zur Vorbedingung für Gespräche mit der Regierung.

Ist das öffentliche Leben zusammengebrochen?

Es ist alles sehr eingeschränkt. Man muss viel Zeit einplanen. Ich war am Montag beispielsweise in einem Supermarkt einkaufen und habe anderthalb Stunden angestanden, weil die Leute nur noch einzeln eingelassen wurden. Der Nahverkehr war am Wochenende komplett zusammengebrochen. Weder Busse noch U-Bahnen fuhren. Mittlerweile rollen wieder Verkehrsmittel, die dann aber völlig überlastet sind. Von acht Metro-Linien sind drei teilweise wieder in Betrieb.

Gab es auch gefährliche Momente?

Ja, am Dienstag wollte ich zur Bank, um meine Miete zu bezahlen. Das ging dann nicht, weil die Bank ausgeraubt und ausgebrannt war. Auf dem Rückweg geriet ich in eine friedliche Demonstration und aus einer Seitenstraße kam plötzlich ein Wasserwerfer. Alle begannen zu flüchten und ich musste einfach auch mitrennen.

„Man bereitet sich auf das vor, was noch kommen könnte“

Wie lange wird das noch so weitergehen?

Das weiß man nicht. Es gibt immer wieder Stromausfälle. Auch Ausfälle des Leitungswassers wurden angekündigt, so dass wir vorsorglich leere Flaschen aufgefüllt haben. Und natürlich kauft man auch auf Vorrat. Man fühlt sich nicht in Lebensgefahr, aber man bereitet sich auf das vor, was noch kommen könnte.

Die DDR hat ein ganz spezielles Verhältnis zu Chile gehabt. Erich Honecker starb dort. Merkt man noch etwas von dieser Verbundenheit?

Man merkt mehr als in anderen südamerikanischen Staaten eine Verbundenheit zu Deutschland. Viele lernen noch Deutsch als Fremdsprache in der Schule. Im Süden gibt es große Communitys, die diese Sprache pflegen, deutsche Architektur bauen und nach deutschem Vorbild leben. Das geschieht weniger aus einer Sicht aus DDR-Zeiten, sondern aus einer kulturellen Perspektive heraus. Ein großer Teil der Einwanderer waren ja Deutsche. Kuchen heißt noch immer „ El Kuchen“ und Bier heißt „Bier“.

Haben Sie schon ein Rückreiseticket?

Ja. Ich will mit meiner Familie gemeinsam Weihnachten feiern. Die Uni in Santiago ist derzeit geschlossen und hat angekündigt, dass die verlorene Zeit am Ende des Studiums ran gehangen wird. Die Prüfungen sollen verschoben werden. Für uns Austauschstudenten wird das aber schwierig. Im Augenblick ist das alles noch unklar – sowohl die Situation auf den Straßen als auch an der Uni.

Von Roland Herold