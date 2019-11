Wie ein Leipziger von der Stasi verhaftet und in den Westen verkauft wurde

Leipzig

Detlef Grösel hat ein ungewöhnliches Jubiläum gefeiert: Fast genau vor 50 Jahren begann für ihn ein neues Leben. Am 5. November 1969 gegen 20 Uhr in einem stockdunklen Waldstück nahe Eisenach. Das Ministerium für Staatssicherheit ( MfS) der DDR hatte den gebürtigen Leipziger in einer Nacht- und-Nebel-Aktion dorthin gebracht.

„Wir sind ganz langsam über die Autobahn von Karl-Marx-Stadt in die Sperrzone hinein gefahren“, erinnert sich der 73-Jährige noch heute. „Als der Bus im deutsch-deutschen Grenzgebiet ankam, fuhren noch sieben Häftlinge, ein Stasi-Offizier und ein Fahrer mit. Niemand durfte etwas von dieser Aktion wissen. Zwischen der Bundesrepublik und der DDR war absolutes Stillschweigen vereinbart worden.“

„Machen Sie keine Dummheiten“

„Machen Sie keine Dummheiten, wir passen genau auf“, schärfte der Stasi-Offizier den Häftlingen ein, als der Ikarus-Bus schließlich auf einem schmalen Waldweg zum Stehen kam. Das Licht erlosch und etwa zehn Minuten lang herrschte im Fahrzeug Stille. „Plötzlich kam uns ein hell erleuchteter Bus mit einem Gießener Kennzeichen entgegen“, schildert Grösel. „Er fuhr auf dem Waldweg rückwärts und hielt direkt vor uns.“ In dem Fahrzeug sei auch eine Rot-Kreuz-Schwester zu sehen gewesen.

„Nach ein paar Minuten mussten wir Häftlinge einzeln in das fremde Fahrzeug umsteigen. Die Krankenschwester begrüßte uns mit Handschlag und wusste genau, wer wir waren.“ Der neue Bus sei dann ganz langsam losgefahren. „Wir passierten mehrere geöffnete Grenzschlagbäume. Dann wurde gestoppt und die Schwester sagte: ,Jetzt sind Sie in der Bundesrepublik Deutschland in Sicherheit. Ihnen kann nichts mehr geschehen.’ Wir fielen uns in die Arme und waren überglücklich.“ Die sieben DDR-Regimekritiker waren von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft worden. Für den

Das Dokument in den Westen. Quelle: Detlef Grösel

Für den damals 23-jährigen Grösel wurden rund 75 000 D-Mark gezahlt.Zuvor hatte er ein Martyrium durchlitten. Detlef Grösel war in die Mühlen der Stasi geraten, weil er im Prager Frühlingvon 1968 eine Chance für die Erneuerung der DDR sah.

„Ich studierte damals im vierten Semester an der Karl-Marx-Universität Leipzig Germanistik und Geschichte“, erzählt er. „Was damals in Prag geschah, passte in keiner Weise in das Weltbild, das uns vermittelt wurden.“ Viele Studenten hätten aus Angst nur in kleinsten Kreisen über die Vorgänge diskutiert. Doch dann wurde offen gegen die Ereignisse in Prag Stimmung gemacht. „Da wurde schnell deutlich, dass ich eine andere Meinung habe. Die Stasi hatte mitgehörte und mich im Visier.“

„Ich wollte zeigen, wie eine Diktatur funktioniert“

Noch schlimmer wurde es für ihn, als die Sprengung der alten Paulinerkirche näher rückte. „Es hieß, das Gebäude sei nichts wert und ich erlebte mit, wie sich viele anpassten“, so Grösel. Er selbst sah auch dies ganz anders: „Für meine Eltern und mich war die Kirche ein enormes Kulturgut“, erzählt er. „Doch die Stimmung der Machthaber war enorm gereizt. Niemand sollte die Kirche zu sehr in den Fokus rücken und zu viel Aufmerksamkeit auf die geplante Sprengung richten.“

Doch Grösel tat genau das, weil für ihn eine Grenze überschritten war. „Ich wollte zeigen, wie Diktatur funktioniert“, sagt er. Deshalb ging er am 29. Mai 1968 – einen Tag vor der Sprengung – mit einem Fotoapparat und mehreren Objektiven auf den damaligen Karl-Marx-Platz. Dort standen viele Menschen, die schweigend auf die vielen Bohrlöcher schauten, mit denen die alte Paulinerkirche gespickt war. „Fotografieren war damals nicht verboten, aber mir war klar, dass man das nicht dulden würde. Trotzdem hob ich den Fotoapparat über die Köpfe der neben mir Stehenden und drückte auf den Auslöser.“

Sofort stürzten sich zwei Männer in Zivil auf ihn, rissen ihm den Fotoapparat aus den Händen und führten ihn ab. „Der Filme wurde aus der Kamera gezogen, der Apparat beschlagnahmt und meine Personalien aufgenommen“, beschreibt Grösel die Szene. Dann konnte er gehen. „Sie werden noch von uns hören“, rief man ihm hinterher. „Wir werden Sie noch zuführen.“

Isolationshaft im Stasi-Knast Beethovenstraße

Diese Ankündigung versetzte Grösel in Panik. „Ich hatte nicht vor, aus der DDR zu fliehen“, schildert er. „Aber ich wollte einfach weg aus Leipzig und besorgte mir deshalb eine persönliche Einladung aus Bulgarien. Damit durfte man damals dorthin reisen.“

Er kam tatsächlich bis nach Bulgarien – wurde dort aber als „Republikflüchtling“ verhaftet, ohne irgendeine Grenze verletzt zu haben. „Ich kam 14 Tage in ein schreckliches Gefängnis in Sofia. Dann ging es per Flugzeug in die Berliner Stasi-Zentrale Hohenschönhausen, wo ich drei Tage und drei Nächte verhört wurde. Ich sollte unbedingt unterschreiben, dass ich fliehen wollte. Das habe ich nicht getan.“

Nach diesen Verhören in Berlin verfrachtete man ihn in einen Barkas-Transporter. In diesen waren sechs abgeschlossene Zellen eingebaut – „jede so groß wie ein Stuhl“. Dass ihn der Barkas in die Leipziger Stasi-Untersuchungshaftanstalt Beethovenstraße brachte, erfuhr er erst Monate später. „Ich war völlig isoliert“, schildert er. „Während der Fahrt war kein Blick nach außen möglich, niemand durfte mit mir sprechen und aussteigen musste ich im Hof der Haftanstalt.“

„Dass mein Studium zu Ende war, war mir klar“

Von dort kam Grösel sofort in Einzelhaft. „Acht Monate isoliert von allen, völlig auf mich allein gestellt, ohne jeglichen Besuch“, berichtet er. „Das Fenster meiner Zelle war mit Glasbausteinen zugemauert. Es gab keine Sicht auf den Himmel, nichts zum Schreiben, nichts zum Lesen.“ In der Stille habe er oft an seine Eltern gedacht und natürlich daran, wie es mit ihm weiter gehen würde. „Dass mein Studium zu Ende war, war mir klar.“

Später las er in den Akten, dass währenddessen seine Eltern vernommen wurden und dass es „Umfeldermittlungen“ gab: Seine Wohnung wurde durchsucht, Briefe beschlagnahmt und seine Kommilitonen verhört. Sein Vernehmer notierte: „Er hörte regelmäßig Radio Prag“, „ist der Meinung, dass es in der DDR mehr Demokratie geben müsse“ und „eigentlich ist ihm nichts eindeutig zu beweisen“.

„Ich wollte nur noch raus“

Dennoch forderte der MfS-Staatsanwalt für ihn zwei Jahre Haft, aus denen vor Gericht eineinhalb Jahre wurden. „Ich kam in den Justizvollzug Cottbus“, berichtet Grösel. „Dort waren wir 30 Häftlinge in einem Zimmer, die zumeist wegen ,staatsgefährdender Hetze’ in Haft geraten waren. Darunter auch der damalige Leipziger Student Nikolaus Krause, der ebenfalls gegen die Sprengung der Leipziger Universitätskirche protestiert hatte. Das waren fast alles hochintelligente Leute, die alle in einem seelischen Ausnahmezustand waren.“

Für ihn sei der Gedanke „immer unerträglicher“ geworden, weiter in diesem Land zu leben. „Schließlich wollte ich nur noch raus – aus dem Gefängnis und aus der DDR.“ Deshalb stellte Grösel in der Haft einen förmlichen Antrag, aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen zu werden. Aber das wurde abgelehnt.

„Reden Sie zu niemanden ein Wort“

Vier Wochen vor seiner regulären Entlassung ging es in die Stasi-Haftanstalt Karl-Marx-Stadt. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass seine Reststrafe von 14 Tagen in ein Jahr Bewährung umgewandelt wird. Doch am 4. November wurde er dann zu einem hohen Stasi-Offizier gebracht, der ihn fragte: „Wollen Sie, dass Sie aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen werden?“

Anschließend legte ihm der Stasi-Mann ein Schriftstück vor, dass er unterschreiben musste. Darauf stand, dass er niemandem etwas über seine Erlebnisse mit der Stasi erzählen wird. Grösel glaubt heute, dass der hohe Stasi-Offizier damals Markus Wolf war, der Geheimdienstchef des MfS. „Ich habe das Gesicht 1989 wieder erkannt.“

Nach der Übergabe im Wald bei Eisenach ging die Fahrt in ein Notaufnahmelager für Flüchtlinge nach Gießen. „Dieses Lager war damals völlig leer“, erinnert er sich. „Schon am nächsten Tag bekam ich bescheinigt, dass das Urteil der DDR unrechtmäßig war.“

Rückkehr nach Leipzig als Architekt

In Westdeutschland wurde Grösel 1970 Referent der FDP-Bundestagsfraktion; ab 1977 studierte er in Köln Architektur und Städtebau und kam 1990 als Architekt wieder nach Leipzig zurück. Von 2000 bis 2007 war er als Architekt und Stadtplaner in China und im Jahr 2019 für einige Monate Vorsitzender der Leipziger Paulinervereins, der den Neubau der gesprengten Paulinerkirche am Augustusplatz mit möglich gemacht hatte.

„Ich würde es gut finden, wenn alle erhaltenen und wiedergefundenen Teile der Kirche und ihrer Vorgängerbauten in einem zentralen Museum öffentlich zugänglich gemacht werden“, meint Grösel heute. „Ein idealer Standort dafür wäre der Johannisplatz, in Sichtweite der Universität und am Grassimuseum.“ Seit seiner Rückkehr aus China lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern in der Oberlausitz.

Von Andreas Tappert