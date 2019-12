Wie ein Sachse eine Vorzeige-Klinik in Nicaragua aufbaute

Großbothen/Grimma

Ob freiwillig oder unfreiwillig: Jeder Schüler in der DDR kannte das Hospital „ Carlos Marx“. Zumindest vom Hörensagen war es genauso bekannt wie der Satz mancher Eltern, den der Knirps vernahm, wenn er den Brei nicht aufgegessen hatte: „Was würden die Kinder in Vietnam sagen?“ Nein, Nicaragua, einst noch mit „k“ geschrieben, lag schon damals weder in Asien noch in Afrika, hatte auch nichts mit Nigeria zu tun.

Als er 1984 erfuhr, dass er mitten im Urwald ein mobiles Feldlazarett errichten sollte, musste selbst Kreisarzt Hermann Schaller zunächst den Globus drehen, um auf das kleine Land zu stoßen.

So winzig der Staat, so groß die Schlagzeilen in der Weltpresse: 1979 stürzte die sandinistische Revolution das Regime des Somoza-Clans. Es folgte ein jahrelanger, blutig geführter Guerillakrieg. Gegenüber standen sich die linksgerichteten Regierungstruppen und die von den USA unterstützten Contra-Rebellen.

Edda und Hermann Schaller, beide 77, zu Hause in Großbothen. Vor 30 Jahren kehrten sie aus Nicaragua zurück ins Muldental. Quelle: Haig Latchinian

Eine beispiellose Welle der Solidarität erfasste das mittelamerikanische Land. Hilfe kam nicht nur aus dem Ostblock, auch von Intellektuellen und Lebenskünstlern im Westen. „ Herbert Grönemeyer sang in unserem Hospital“, erinnert sich Hermann Schaller.

Erfahrungen als Arzt im Sanitätsbataillon in Halle

Weil er Erfahrungen als Arzt eines Sanitätsbataillons in Halle/Saale mitgebracht hatte, schickte die DDR den damals noch jungen Allgemeinmediziner ans heiß umkämpfte andere Ende der Welt: „Meine ursprüngliche Aufgabe war es, ein Feldlazarett direkt hinter der Kriegsfront aufzubauen. Doch weil so viele Zivilisten auf der Flucht aus den Krisengebieten waren und die Hauptstadt aus allen Nähten platzte, bat uns die nicaraguanische Regierung, das Zeltlager in der Nähe der medizinisch völlig unterversorgten Hauptstadt zu errichten“, so Schaller.

Gesagt, getan. Während in Containern operiert wurde, gestaltete sich die Behandlung in NVA-Zelten schwierig. Auf anfänglich jeweils vier Quadratmetern versorgten die Ärzte und Schwestern aus der DDR die Kranken und deren Angehörige. Mittendrin die Dolmetscher. „Die Enge, die Hitze, die Luftfeuchtigkeit – wir gingen an unsere Grenzen“, sagt Schaller.

Weil sich die Zelte in der Regenzeit nicht bewährten, mussten dringend feste Behausungen her. Der Hilferuf blieb nicht ungehört, per Schiff kam Baumaterial. Nach und nach errichtete die FDJ-Brigade über 20 Fertigteilhäuser mit 230 Betten.

Abenteuer pur im Urwald von Nicaragua

Schaller selbst lenkte einen der voll beladenen W50 vom Hafen Corinto durch den Urwald bis nach Managua. „Abenteuer pur“, erinnert er sich. Von 1985 bis 1989 war er nicht nur Krankenhausdirektor, sondern auch Chef der FDJ-Brigade sowie Leiter der DDR-Schule mit angeschlossenem Kindergarten.

In Spitzenzeiten waren neben 400 einheimischen Angestellten bis zu 100 Ärzte, Schwestern und Techniker aus der DDR im Hospital tätig: „Wir wohnten mit unseren Familien im Hotel. Dort wurden auch unsere Kinder unterrichtet. Als Direktor unterschrieb ich das Zeugnis meiner Tochter“, lacht er.

Edda Schaller (r.) unter anderem mit dem damaligen nicaraguanischen Kulturminister Ernesto Cardenal (Zweiter v.r.) und dessen Bruder, Bildungsminister Fernando Cardenal. Quelle: privat

Frau Edda und das noch in Großbothen eingeschulte Töchterchen Anke waren beinahe von Beginn an dabei. Edda, die mit ihrem Mann gut zehn Jahre zuvor die Facharztausbildung am Colditzer Krankenhaus absolvierte, spricht von einem wahren Ansturm auf das Hospital: „Die Patienten bevölkerten schon am Vorabend ihrer Behandlung die Straße vor dem Krankenhaus. Sie bekamen eine Nummer zugeordnet, um die Reihenfolge festzulegen. Diese richtete sich nicht nach dem Zeitpunkt des Eintreffens, sondern nach der Schwere der Erkrankung.“

Misstrauen im fernen Berlin war groß

Cornelia, die große Tochter der Schallers studierte damals schon. Am Wochenende kam sie genauso zu Oma Ilse nach Großbothen wie Abiturient Raik. „Er war damals 16 und ging auf die EOS in Grimma. Dort wohnte er auch im Internat“, sagt Edda Schaller. Sie bedauere, dass er Mutter, Vater und Schwesterchen in Nicaragua nie besuchen durfte. „Eigentlich war gesagt, dass Jugendliche unter 18 reisen können. Offenbar fürchtete der Staat, die Familie würde womöglich abhauen. Leider, das Misstrauen war unverständlicherweise groß.“

Das Krankenhaus lebt weiter Nach der deutschen Wiedervereinigung galt das Fortbestehen des Krankenhauses „ Carlos Marx“ (den Namen wählten einst die Nicaraguaner) als ungewiss. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland unterstützte das Krankenhaus vorübergehend. Man setzte sich jedoch für eine verstärkte Einbindung in das Gesundheitssystem vor Ort ein. 1993 erfolgte schließlich die offizielle Umbenennung in „Hospital Alemán Nicaragüense“ (HAN). 1998 übernahm das nicaraguanische Gesundheitsministerium das ehemalige DDR-Projekt. Seither gibt es für das Projekt keine staatliche Unterstützung mehr von deutscher Seite.

Medikamente und Ausrüstung – alles, vom Wasserhahn bis zum Röntgengerät, kam aus der DDR. Nur so konnte das „ Kreiskrankenhaus auf nicaraguanischem Boden“ mit eigener Apotheke, Küche und Wäscherei arbeitsfähig bleiben. Rund 100.000 Patienten wurden jährlich ambulant, mehr als 10.000 stationär behandelt.

Das „ Carlos Marx“ war nicht nur bekannt für Chirurgie, Kinderheilkunde, Gynäkologie, Innere Abteilung und Allgemeinmedizin – auch für unorthodoxe Lösungen: So gab es im Land zwischenzeitlich eine Durchfall-Epidemie, bei der Säuglinge starben wie die Fliegen. Die DDR-Ärzte halfen sofort, stellten eine rettende Kochsalz-Infusion her.

Die Aktivisten der ersten Stunde: Ärzte, Schwestern und Techniker im Hospital, das anfänglich noch aus Zelten bestand. Quelle: privat

Ausbildung zu Allgemeinmedizinern im Dschungel

Zusammen mit heimischen Studenten hielt die FDJ-Brigade einige Tiere und pflanzte Kochbananen an, um die eigene Versorgung sicherzustellen. Die Krankenschwestern, die in den Vierteln außerhalb des Hospitals wirkten, wurden weiter gebildet. „Aufklärung tat Not, es gab einen Babyboom und keinerlei Verhütung“, erinnert sich Edda Schaller. Die DDR investierte vor Ort viel Zeit und Geld in die Ausbildung einheimischer Fachärzte für Allgemeinmedizin. In der dritten Ausbaustufe wurden ein moderner OP-Trakt und ein Kreißsaal angebaut.

Hausarzt von Ernesto Cardenal Der Großbothener Hermann Schaller war nicht nur Krankenhausdirektor, sondern zudem Hausarzt des auch in Europa populären Ernesto Cardenal. Dieser gilt neben Rubén Darío als einer der bedeutendsten Dichter Nicaraguas. Im Zuge der erfolgreichen Revolution in Nicaragua war er zwischen 1979 und 1987 Kulturminister von Nicaragua. Anfang 1985 wurde der Befreiungstheologe von Papst Johannes Paul II. wegen seiner politischen Tätigkeit von seinem Amt als katholischer Priester suspendiert. Papst Franziskus hat auch unter Hinweis auf dessen schlechten Gesundheitszustand sämtliche Sanktionen gegen den nicaraguanischen Geistlichen wieder aufgehoben. Zuvor sagte sich Cardenal von seinem einstigen Kampfgefährten Ortega los. Dieser sei ein „kleiner, mieser Diktator“, wird Cardenal zitiert.

Ja, es habe Störmanöver gegeben, sagt Edda Schaller unter Verweis auf die angespannte politische Großwetterlage: „Einmal hätten wir beinahe schließen müssen, weil in der Nähe des Krankenhauses immer wieder gepfiffen wurde. Bei den stark gläubigen Nicaraguanern war das ein Indiz dafür, dass der Teufel los sei. In regelrechter Panik verließen die Patienten unser Haus.“

Es habe eines enormen Aufwandes bedurft, wieder für Vertrauen zu sorgen und die Kranken zur Rückkehr zu bewegen. Insgesamt blicken die Schallers auf spannende Jahre zurück. So unmittelbar helfen zu können, habe sie glücklich gemacht: „Es war die schönste Zeit unseres Lebens.“

Die FDJ-Brigade des Krankenhauses "Carlos Marx" bei einer der regelmäßigen Arbeitsbesprechungen. Quelle: privat

Enttäuschte Hoffnungen in der Gegenwart

Erich Honecker lag die Freundschaft zum nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega besonders am Herzen. Honecker war es, der in all den Jahren viele, vom Großbothener Krankenhausdirektor Schaller auf den Weg gebrachten Wunschlisten persönlich absegnete. Angesichts dessen soll Gerhard Schürer, Vorsitzender der Staatlichen Plankommission, vielsagend getönt haben: Am Hospital wird die DDR noch einmal zu Grunde gehen.

Zwar seien ausschließlich Geldspenden geflossen, doch 1989 war der „große Bruder“ tatsächlich am Ende. Daniel Ortega war der einzige Großkopferte, der Honecker Anfang der 1990er-Jahre in der Haftanstalt Moabit besucht hatte.

Zuletzt waren Nicaragua und Daniel Ortega mit ganz anderen Meldungen in die Schlagzeilen geraten. Nach Wahlniederlagen 1990, 1996 und 2001 wurde er am 5. November 2006 wiedergewählt und am 6. November 2011 sowie am 7. November 2016 im Amt bestätigt.

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega unterdrückt die anhaltenden Proteste der Bevölkerung gegen die Korruption seiner Familie. Quelle: AFP

Er hält sich im Amt, indem er die seit April 2018 anhaltenden Proteste der Bevölkerung gegen die Korruption seiner Familie und seiner Regierung durch Polizeieinsätze mit Hunderten von Todesopfern unterdrücken lässt. Wenn die Schallers diese Nachrichten im fernen Großbothen hören, stimmt sie das traurig: „Aus einem Revolutionär ist ein Diktator geworden.“

Von Haig Latchinian