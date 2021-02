Wie entsorge ich meine Maske richtig?

Leipzig

Der Mund-Nasen-Schutz hält, wie der Name schon sagt, Coronaviren von unseren Atemwegen fern. Möglicherweise können sie also nach dem Tragen mit dem Erreger kontaminiert sein. Weil sie Nachbarn vor der potenziellen Virenschleuder schützen möchte, fragt eine Leserin: „Wie entsorge ich meinen Corona-Müll richtig?“

„ Alltagsmasken können einfach über den Restabfall entsorgt werden“, erklärt Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig. Anders sieht es aus, wenn Sie an Covid-19 erkrankt sind oder der Verdacht besteht und Sie sich in Quarantäne befinden.

Bei einer Infektion landet der gesamte Abfall in der grauen Tonne

Dann sollten Masken und Handschuhe sowie der gesamte Hausmüll zunächst in Tüten luftdicht verschlossen werden. Jeglicher Abfall wandert in diesem Zeitraum in also den Restmüll, auch „Graue Tonne“ genannt. „In dieser Situation darf der Abfall nicht getrennt werden“, sagt Zohl.

Die gut zugeschnürten Tüten sollen nicht nur die Nachbarn vor einer Ansteckung schützen, sondern auch die Mitarbeiter der Stadtreinigung, der Abfalllogistik Leipzig und der Deponie. Denn sie transportieren, entsorgen und sortieren schließlich den Abfall und könnten somit in Kontakt mit den Coronaviren kommen.

Altglas sollten Sie Zuhause lagern

Auch über Altglas könnte der Erreger übertragen werden. Darum empfiehlt die Stadtreinigung, dieses vorübergehend Zuhause zu lagern. „Der Gang zum Altglasbehälter sollte auf die coronafreie Zeit verschoben werden“, so Zohl.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 28. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Pauline Szyltowski