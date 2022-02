Leipzig

Was erzählen wir unseren Kindern über diesen Krieg? Und was machen wir mit unseren eigenen Ängsten? Dr. Andries Korebrits, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios-Parkklinikum Leipzig, im LVZ-Interview.

Zur Person Dr. Andries Korebrits ist seit 2015 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios-Park-Klinikum Leipzig. Der gebürtige Niederländer ist seit 2000 im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig – zuvor unter anderem an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und am Universitätsklinikum Maastricht, in den Mondriaan Kliniken Heerlen und in der St. Joseph Stiftung in Cadier en Keer.

Herr Dr. Korebrits – wie erklären wir diesen Krieg unseren Kindern?

Das kommt darauf an, wie alt sie sind. Fünfjährige können nicht einschätzen, wie dicht das Geschehen an uns ist – da ist der Unterschied zu Bildern aus anderen Krisengebieten nicht so groß. Mit heranwachsenden Kindern und Jugendlichen, die wissen, wie nah die Ukraine an uns ist, kann man schon offen kommunizieren. Das sollte man auch tun – vor allem, wenn man merkt, dass die Ängste größer werden. Man sollte in solchen Gesprächen ehrlich sein, aber auch klar machen: Du musst jetzt keine konkrete Angst davor haben, dass bei uns Bomben fallen. Es muss außerdem darum gehen, zu differenzieren und keine Feindbilder zu schüren, also nicht von „den bösen Russen“ zu sprechen. Das funktioniert mit Jugendlichen sehr gut, man muss das aber bewusst machen. Ganz wichtig ist seriöse Information, weil dieser Krieg ja auch mit Desinformation und Fake News über soziale Medien geführt wird. Zugleich sind Kinder und Jugendliche in diesen sozialen Medien sehr viel unterwegs – und das oft allein. Man muss vermitteln: Nicht alles, was Du siehst und liest, ist die Wahrheit.

Und was machen wir mit unserer eigenen Kriegsangst? Die meisten kennen so eine Situation ja gar nicht.

Hier gilt es natürlich zunächst genauso, sich seriös und solide zu informieren. Es sollte aber keine Obsession werden, sich ständig, überall und in Dauerschleife mit diesem Krieg zu befassen. Man muss sich natürlich auf dem Laufenden halten, aber sich den ganzen Tag nur mit diesem Thema zu beschäftigen – das wäre ungesund für die Psyche. Man sollte sich ablenken, mit Freuden treffen. Dann wird man natürlich auch über dieses Thema sprechen. Aber es ist sehr wichtig, wenn wir uns spiegeln und erfahren: Wie sieht der andere auf das Ganze? Man sollte sich austauschen anstatt sich zurückzuziehen und nur im eigenen Sud zu kochen. Das Gespräch mit anderen zu suchen, ist im Moment für uns alle sehr wichtig.

Wir hatten uns gefreut: Der Sommer kommt, wir haben eine Corona-Pause, vielleicht ist die Pandemie bald ganz vorbei. Und jetzt kommt dieser Hammer – geraten wir in eine Angstspirale?

So würde ich das nicht nennen, denn es geht ja um ein völlig anderes Thema. Aber ja: Ein schlechteres Timing hätte es nicht geben können – wobei ein Krieg natürlich immer furchtbar ist. Es ist sehr traurig, dass die Hoffnung auf ein wieder entspannteres Leben ein gutes Stück zerstört ist. Ich mache mir da vor allem um die Jugendlichen Sorgen: Erst hat die Pandemie ihr ganzes Leben umgekrempelt, und jetzt wird das Weltbild wieder auf den Kopf gestellt. Für uns alle gilt: Was jetzt passiert, erschüttert unserer Fundament auf einer komplett anderen Ebene. Menschen, die einigermaßen stabil im Leben stehen, bedeutet das eine vergleichsweise geringe Belastung. Wer vorher schon Probleme hatte, für den ist das denkbar schlecht. Psychiatrische Erkrankungen werden nun sicher mit einem anderen Schwerpunkt zunehmen.

Was bedeutet das aktuelle Geschehen für diejenigen, die schon den Zweiten Weltkrieg erleben mussten?

Das ist nicht mein Kerngebiet. Aber die Bilder können eine Re-Traumatisierung auslösen. Vor allem, wenn die aktuellen Ereignisse gekoppelt sind an bekannte Regionen. Die Gerontopsychiatrie wird sich darauf einstellen müssen, dass bald ein paar solcher Patienten kommen. Grundsätzlich dürfen wir diese Menschen jetzt erst recht nicht allein lassen, wir müssen mit ihnen das Gespräch suchen und auch das Thema ansprechen anstatt etwas zuzudecken.

Von Björn Meine