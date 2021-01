Dresden

Zwei Wochen nach der ersten Impfung gegen das Corona-Virus in Sachsen hinkt der Freistaat bei den täglichen Quoten noch immer hinter dem Rest der Republik hinterher. Mit Inbetriebnahme der 13 Impfzentren soll nun aber vieles besser werden. Am Dienstag äußerten sich Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) und der Chef des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), Rüdiger Unger, zum Stand der Kampagne. Im Folgenden sind ein paar der wichtigsten Punkte protokolliert.

Wie viele Menschen können jetzt täglich geimpft werden?

Laut DRK-Chef Unger können seit Montag täglich etwa 3000 Sächsinnen und Sachsen eine Impfung erhalten. Die Summe ergebe sich aus den insgesamt 21.000 Impfdosen, die dem Freistaat in dieser Woche zur Verfügung stehen. 1500 der täglich 3000 Dosen werden von den mobilen Teams in Pflegeheime gebracht, die anderen 1500 Dosen gehen an die insgesamt 13 Impfzentren im Freistaat. Laut Unger werde „verimpft, was zur Verfügung steht“ und nichts aufbehalten. In der kommenden Woche gehe es dann mit den weiteren Lieferungen aus Berlin weiter. Gesundheitsminister Spahn kündigte an, Sachsen künftig jede Woche 34.125 Dosen vom Hersteller BionTech und jede zweite Woche steigende Mengen des Moderna-Impfstoffs zu schicken. Entsprechend können die täglichen Impfkapazitäten im Freistaat auch weiter steigen.

Wie ist der beste Weg, sich einen Termin zu buchen?

Zum Start der Impfzentren wurde eine Webseite mit Online-Anmeldung freigeschaltet (sachsen.impfterminvergabe.de). Wie Unger erklärte, hätten sich dort in den ersten 24 Stunden bereits 14.000 Menschen registriert und 2800 von ihnen erfolgreich einen Termin vereinbart. Mehr sei aufgrund der verfügbaren Impfstoffmenge an diesem Tag nicht möglich gewesen. Die Terminvergabe erfolgt dabei in zwei Schritten: Nach einer Berechtigkeitsprüfung kann man sich sich im Portal registrieren. Wichtig: Wenn man auf Warteposition steht, dann nicht immer wieder neu versuchen, sonst rücke man in der „Warteschlange“ nach hinten. Wenn die Anmeldung dann abgeschlossen ist und eine Email-Bestätigung vorliegt, kann nach erneutem Einloggen im Portal ein Termin vereinbart werden. Dabei ist zu beachten, dass die zweite Impfung jeweils gleich mit festgelegt wird. Ministerin und DRK-Chef wiesen darauf hin, dass die Online-Buchung der sicherste und schnellste Weg sei, eine Corona-Impfung zu erhalten. Köpping rief Angehörige dazu auf, älteren Menschen bei der Prozedur zu helfen.

Ab wann geht die telefonische Terminvereinbarung?

Die dafür vorgesehene Service-Nummer 0800/0899089 wird frühestens ab Montag freigeschaltet. Zuvor hieß es, dass die Hotline bereits erreichbar sei. Das ist noch nicht der Fall. DRK Chef Unger sagte, dass auch über Telefon dieselbe Datenbank wie beim Onlinesystem genutzt werde und in diesem erst noch Kontingente ausschließlich für Telefonkunden geschaffen werden müssten.

Das Portal ist nicht erreichbar, was tun?

„Aufgrund der hohen Zugriffszahlen zum Start mussten wir die Geschwindigkeit etwas drosseln“, erklärte Unger. Es habe aber keine Überlastung oder einen Zusammenbruch des Servers wie in anderen Bundesländern gegeben. „Wir haben noch nicht die Geschwindigkeit, die wir uns wünschen“, so Unger weiter. Die verantwortlichen Techniker von Telekom und SAP arbeiteten daran, die Kapazitäten Schritt für Schritt noch zu erhöhen. Er rief dazu auf, etwas Geduld zu haben, zu warten und es im Zweifel später noch einmal zu versuchen. Jeden Tag werden neue Termin freigeschaltet. Hat die Registrierung geklappt, sei die Anmeldung im System für 14 weiter Tage gültig. In diesen sollte der Termin vereinbart werden, weil danach die Anmeldeinformationen aus Datenschutzgründen gelöscht werden und eine erneute Registrierung nötig wird.

Warum ist die Anmeldung im System so kompliziert?

„Es geht hier um medizinisch sensible Daten und mir ist die Sicherheit sehr viel wert“, sagte der DRK-Chef am Dienstag. Deshalb hätten sich die Verantwortlichen für erfahrene Technik-Partner und hohe Sicherheitsstandards in der genutzten Software entschieden. In der Vergangenheit habe es bei vergleichbaren Projekten bereits mehrfach Versuche von Hackern gegeben, Systeme anzugreifen oder Emails zu fingieren und damit Nutzern zu schaden.

Muss man zum Impfen unbedingt ins Impfzentrum ?

Jein. Laut Ministerin Köpping sollten die Impfwilligen nach Möglichkeit tatsächlich zu einem der 13 Impfzentren im Freistaat fahren oder gebracht werden. Allerdings werde es in Zukunft beim Eintreffen von noch mehr Impfstoff, der weniger aufwendig gelagert werden muss, auch die Möglichkeit geben, dass Ärzte im Wohnort in ihren jeweiligen Praxen gegen Corona-Infektionen impfen. Entsprechend sei auch hier etwas Geduld nötig.

