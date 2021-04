Leipzig/Chemnitz

Lina macht lautstark darauf aufmerksam, dass sie jetzt auf der Welt ist. Vor wenigen Augenblicken ist sie im Krankenhaus Mittweida geboren worden. Kinderärztin Susanna Katrin Bosler hat nichts auszusetzen – das Mädchen ist gesund und munter. Das trifft glücklicherweise auf die Mehrzahl der Geburten zu. Im Ernstfall wären sofort Ärzte für Mutter und Kind da gewesen.

Diese größtmögliche Sicherheit wünschen sich die meisten Eltern, deshalb kommen 98 Prozent der Babys in Deutschland in Krankenhäusern zur Welt. Laut einer Umfrage des IGES-Institutes von 2019 hat sich fast jede zweite Frau für eine bestimmte Klinik entschieden, weil diese über eine Kinderklinik verfügte. Mehr als jede Dritte Schwangere legte zudem Wert darauf, dass es auch eine Intensivstation für Neugeborene gibt.

Doch welche Informationen brauchen die werdenden Eltern, um die für sie geeignete Klinik zu finden? Fachgesellschaften empfehlen, auf folgende Dinge zu achten: die ständige Anwesenheit von Fachärzten für Gynäkologie und Geburtshilfe, Anästhesie und Kinderheilkunde sowie die ständige Anwesenheit von ausreichend Hebammen im Kreißsaal. Wichtig sei zudem, auf die Rate von Kaiserschnitten, Zangen- und Saugglockengeburten sowie den Kliniktyp zu achten.

Viele problemlose Geburten

„Selbstverständlich braucht man nicht für jede Geburt Fachärzte“, sagt Dr. Maike Manz, Leiterin der Abteilung Geburtshilfe am Klinikum Darmstadt. Es gebe viele problemlose Geburten, die allein mit einer Hebamme auskämen. „Aber es kann auch immer passieren, dass eine Situation kippt und ganz schnell reagiert werden muss.“ Die Eltern müssten dann wissen, ob Fachärzte für Geburtshilfe da seien, um zum Beispiel einen Kaiserschnitt anzuordnen. Oder ob ein Narkosearzt eine Peridualanästhesie gegen Geburtsschmerzen geben oder den Notkaiserschnitt begleiten kann.

„Ganz dringend brauchen wir die Kinderärzte“, so Maike Manz. Und zwar nicht nur für Risikogeburten, sondern für viele Situationen, die sich während einer ganz normalen Geburt ergeben könnten. „Wenn etwas passiert, dann sind 20 Minuten eine unendlich lange Zeit. Die dauert es oft, bis ein gerufener Kinderarzt vor Ort oder das Kind in der nächsten Kinderklinik ist.“

Etwa elf Prozent aller Neugeborenen müssen vom Kreißsaal in eine Kinderklinik verlegt werden. 2019 waren das deutschlandweit 85 209 Kinder. Nach einer Umfrage der „Freien Presse“ sind in allen 32 Geburtskliniken in Sachsen, die daran teilgenommen haben, Gynäkologen und Anästhesisten rund um die Uhr anwesend. Sechs der insgesamt 38 sächsischen Kliniken wollten keine Aussage machen. Kinderärzte gehören in 25 von 32 befragten sächsischen Kliniken zum geburtsmedizinischen Team.

Mit dieser Bilanz steht der Freistaat im bundesweiten Vergleich an dritter Stelle. Besser sind nur Bremen und Brandenburg. Kliniken sind zu solchen Veröffentlichungen nicht verpflichtet. Das kritisiert Maike Manz. Sie fordert: „Diese Informationen müssen endlich von den zuständigen Behörden systematisch für alle Kliniken aufbereitet werden. Sie gehören auch auf die Webseite jeder Geburtsklinik.“ Es dürfe dort nicht nur Werbung gemacht werden. Rückschlüsse auf den Personalschlüssel erlaubt ein Blick auf den Kliniktyp – offiziell als Level bezeichnet. Es ist verpflichtend und in den Qualitätsberichten zu finden, die für Laien aber kaum verständlich sind.

Vorgaben durch Bundesausschuss

Die Häuser werden abhängig von ihrer Versorgungsstufe in Level I für den höchsten Standard bis IV für den niedrigsten eingeteilt. Die Vorgaben dazu hat der Gemeinsame Bundesausschuss festgelegt. Der Medizinische Dienst kontrolliert regelmäßig deren Umsetzung. In Sachsen gibt es vier Geburtskliniken mit dem höchsten Versorgungsgrad – es sind die Universitätskliniken in Dresden und Leipzig, das Klinikum Chemnitz und das Klinikum Sankt Georg in Leipzig. Mit diesem Anteil von zehn Prozent steht der Freistaat bundesweit am unteren Ende. Berlin ist spitze mit mehr als einem Drittel Level-I-Kliniken.

Doch aus Sicht von Professor Holger Stepan, Leiter der geburtsmedizinischen Abteilung der Uniklinik Leipzig, reicht die Anzahl für Sachsen völlig. Vier seien sogar schon zu viele für den Freistaat. Denn um Sicherheit und gute Behandlungsqualität an solchen Zentren zu gewährleisten, brauche es hohe Geburtenzahlen – mindestens 1500 Geburten pro Jahr. „Hebammen und Ärzte haben damit sehr viel Erfahrung. Sie sind trainiert, auch für Notfälle.“

Entbindungshelfer Milco Messina wiegt ein neugeborenes Baby auf einer Waage. Quelle: Silas Stein/dpa

Das gleiche gilt für die sechs Level-II-Kliniken in Sachsen. Die Häuser sind nur nicht ganz so groß wie Einser-Kliniken. Auch an die Qualifikation und Berufserfahrung der Beschäftigten werden nicht ganz so hohe Anforderungen gestellt. Die Mehrzahl der Geburtskliniken Sachsens wurde in Level III eingestuft. Im Bundesvergleich bieten sie aber mit Gynäkologen und Anästhesisten rund um die Uhr einen überdurchschnittlichen Standard.

Für Level-IV-Kliniken gibt es kaum gesetzliche Regelungen. Ärzte müssen hier nicht ständig anwesend sein. Auch eine Kinderklinik, oder die Zusammenarbeit mit einer Kinderklinik sind hier nicht gefordert. Fachleute sehen das kritisch. Im Sinne der Gesundheit von Mutter und Kind müssten klare Regelungen her.

Kliniken mit Geburtshausatmosphäre

Acht Kliniken in Sachsen – 21 Prozent – haben Level IV. Im Bundesdurchschnitt ist das sehr wenig, dieser liegt bei 49 Prozent. Professor Stepan möchte aber Level-IV-Kliniken nicht abschaffen: „Es herrscht dort praktisch Geburtshausatmosphäre. Frauen, die schon ein gesundes Kind geboren haben und bei denen keine Komplikationen zu erwarten sind, entscheiden sich eher für eine kleine Klinik.“

Die Einstufung der Kliniken wirkt sich auch finanziell aus. „Kliniken mit einem hohen Versorgungsgrad bekommen Mehrkostenzuschläge“, sagt Friedrich München, stellvertretender Geschäftsführer der sächsischen Krankenhausgesellschaft. „Bei Kontrollen des Medizinischen Dienstes gibt es die meisten Probleme mit fehlenden Fachpflegekräften und Hebammen.“ Kliniken müssten sich dazu erklären und erhielten eine Frist, sonst drohe Rückstufung.

Von Stephanie Wesely