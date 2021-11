Leipzig

Die Infektionsraten mit dem Corona-Virus erreichen fast täglich neue Höchststände. In der vergangenen Woche haben sich mehr als 60.000 Menschen im Freistaat neu mit dem Virus infiziert. Vielen stellt sich zunehmend die Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, persönlich mit dem Covid-19-Erreger in Kontakt zu kommen? Wie statistische Berechnungen zeigen, ist das Risiko sich im Freistaat anzustecken so hoch wie nirgends sonst in der Republik. Dabei gibt es – wenig überraschend – auch Unterschiede zwischen den sächsischen Kreisen.

Grundlage, um das Infektions-Risiko für bestimmte Bereiche theoretisch ermitteln zu können bietet die mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bereits im vergangenen Jahr hat der US-Forscher Alex Tabarrok (George Mason University) eine Formel entwickelt, mit der sich das Kontakt-Risiko innerhalb von bestimmten Menschenmengen abschätzen lässt. In dieser werden die jeweilige Gesamtbevölkerung, Betroffenenzahlen und Größe der Kontaktgruppe berücksichtigt.

Darauf aufbauend entwickelte die Karlsruher IT-Beratungsfirma Consileon Business Consultancy nun ein kostenloses Online-Tool, mit dem sich auch für Laien regionale Risiko-Unterschiede im deutschsprachigen Raum aufzeigen lassen sollen: den Covid-O-Mat. Dieser geht, wie auch das Robert-Koch-Institut, davon aus, dass Menschen bis zu zehn Tage nach einer Infektion selbst noch ansteckend bleiben.

Die LVZ hat den Covid-O-Mat ausprobiert. Studien zur Alltagsforschung haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass jeder Mensch im Schnitt etwa acht bis zwölf engere Kontakte täglich hat. Für unsere Berechnungen haben wir eine enge Kontakthäufigkeit von zehn Personen angenommen. Gerade auch, weil Sachsens Gesundheitsämter aktuell nicht mehr mit der Registrierung aller Betroffenen hinterherkommen, haben wir zudem eine gewisse Dunkelziffer unterstellt und deshalb den im Covid-O-Mat enthalten Faktor fünf auch benutzt.

Die konkreten Berechnungen mit dem Online-Tool zeigen nun, dass das Risiko sich aktuell in Sachsen mit dem Corona-Virus anzustecken vier bis fünfmal höher ist, als in den westdeutschen Bundesländern. Ein Beispiel in Zahlen ausgedrückt: Im Freistaat mit seinen vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern liegt die Wahrscheinlichkeit, unter zehn engen Kontakten mindestens eine Person mit frischer Infektion anzutreffen, demnach bei 66 Prozent. Unter den acht Millionen Menschen in Niedersachsen ist die Gefahr dagegen „nur“ bei 14 Prozent.

Innerhalb des Freistaates gibt es Regionen, in denen das ohnehin hohe sächsische Infektions-Risiko theoretisch noch einmal deutlich steigt. Den Berechnungen mit der Formel des Covid-O-Mat zufolge ist im Erzgebirge unter zehn Menschen mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit mindestens eine, die das Virus übertragen kann. Kaum niedriger sind die Risiken aktuell in den Landkreisen Bautzen, Görlitz und in der Sächsischen Schweiz. Generell lag die Ansteckungsgefahr bei täglich zehn Kontakten in Sachsen am Montag in allen Regionen über 50 Prozent – außer in der Metropole Leipzig (45 Prozent).

