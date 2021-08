Wie rechtsextrem ist Sachsens Polizei?

Dresden

Ein lichtes Wäldchen, nordöstlich der Gemeinde Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern). Im ersten Weltkrieg waren hier Zehntausende Kriegsgefangene interniert, ein unscheinbares Mahnmal erinnert noch an die Verstorbenen. Bekannt ist das Gelände am „Bockhorst“ heute allerdings aufgrund seiner jüngeren Geschichte – als besonderer Schießplatz, auf dem neben Sportschützen und Spezialisten auch rechtsextreme Prepper trainierten. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat ihre Ermittlungen längst nicht abgeschlossen. Klar ist aber schon: Der Fall zieht Kreise bis ins sächsische Dresden.

„Baltic Shooters“ nennt sich ein auf dem Schießplatz ansässiges Unternehmen. In einem Video präsentiert sich Inhaber Frank T. als schneller Scheiben-Schütze, auf Flyern sind Szenen mit fahrenden Autos und taktischen Kämpfen in Gebäuden zu sehen. Die Möglichkeiten im Güstrower Wäldchen gelten in Fachkreisen als besonders realitätsnah. So mag es nicht verwundern, dass neben privaten Sicherheitsfirmen dort bisher auch staatliche Polizeikräfte trainierten. Jahrelang trafen sich SEK-Einheiten aus verschiedenen Bundesländern auf dem Gelände, gab es sogar Verträge mit Ministerien. Das änderte sich im Sommer 2019, weil sich Hinweise auf Verbindungen zur rechtsextremen Gruppe „Nordkreuz“ verdichteten, eine Razzia auf dem Schießplatz dem geschäftlichen Treiben vorerst ein Ende setzte.

Im sogenannten „Nordkreuz“ engagieren sich Polizisten, aber auch Anwälte und andere sogenannte Prepper. Sie bereiteten sich gemeinsam auf den „Tag X“ vor, auf den Moment des erhofften Zusammenbruchs der Bundesrepublik. Waffen wurden dafür gehortet, über die Beschaffung von Leichensäcken in Chatgruppen kommuniziert. Von Todeslisten ist auch die Rede, auf denen politische Gegner zu Tausenden verzeichnet sein sollen. Der Schießplatz in Güstrow war ein Treffpunkt, Inhaber Frank T. laut Medienberichten früher selbst „Nordkreuz“-Mitglied. Ein anderer Mitwisser arbeitete bis zur Verhaftung als Präzisionsschütze für die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. In seinem Haus, gut 60 Kilometer südwestlich vom Schießplatz am Schweriner See, fanden die Ermittler zahlreiche Waffen und Zehntausend Schuss Munition. Die Patronen stammten nachweislich aus Polizeibeständen verschiedener Bundesländer. Wie sie in das Haus des rechten Preppers kamen, ist bis heute nicht ausermittelt.

Ermittlungen gegen sächsische Spezialeinheit

Eine heiße Spur führt dabei nach Sachsen. Im November 2018 war der Schießstand in Güstrow noch unbehelligt, zwei Dutzend Mitglieder des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) aus Dresden reisten an, um an „nicht-dienstlichen“ Schießübungen teilzunehmen, wie der entrüstete Dienstherr später erklärte. Die Dresdner Spezialkräfte hatten damals Kisten mit 7000 Schuss Munition im Gepäck, angeblich als Bezahlung für die Dienste des privaten Ausbilders. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) wusste nichts von solchen Praktiken unter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sagt er. Auch beim zuständigen sächsischen Landeskriminalamt (LKA) zeigte man sich im März 2021 überrascht, als die Schweriner Staatsanwaltschaft anrief. Dann ging alles ganz schnell. 17 beschuldigte MEK-Mitglieder wurden beurlaubt, die komplette Einheit sofort aufgelöst. Konsequentes Handeln in Reinform. Oder doch nicht?

„Die Geschwindigkeit der Ereignisse beim Bekanntwerden des Skandals hat mich schon sehr gewundert“, sagt Kerstin Köditz (Linke) und nimmt einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette. Seit Jahrzehnten hat die Landtagsabgeordnete aus Grimma rechtsextreme Umtriebe im Freistaat im Blick, gilt als ausgewiesene Expertin. Trotzdem gibt es auch für sie noch Überraschungen – die sie nun skeptisch machen: „Der Minister ruft mich direkt an, was er zuvor noch nie getan hat. Wir erhalten dann sofort eine Sondersitzung in Landtag. Sofort werden LKA-Chef Petric Kleine und Sven Mewes versetzt, obwohl der Abteilungsleiter das Schießtraining eigentlich verboten hatte?“ Dazu quasi ad hoc durchgeführte Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten? Eher ungewöhnlich, wenn man die sonstige Vorbereitungszeit solcher Aktionen bedenke.

Munition des MEK Dresden bleibt verschwunden

Vieles im Fall ist bis heute noch unklar, sagt Köditz und bezeichnet die schnellen Entscheidungen des Ministers deshalb als reine Marketingaktion. „Es ist ja noch nicht einmal geklärt, um welche Art von Munition es sich handelte. Es wird immer so dargestellt, als seien die 7000 verschwunden Patronen auf dem Schießstand gleich verschossen worden. Das glaube ich aber nicht. Wenn ich mir Nordkreuz so anschaue, gehe ich eher davon aus, dass hier Spezialmunition verschwunden ist, die sonst nicht einfach zu haben, aber für den ’Tag X’ zu gebrauchen wäre.“ Angesichts des vorauseilenden Aktionismus beim Minister hat die Landtagsabgeordnete nun wenig Hoffnung, dass überhaupt noch viel aufgeklärt werden kann. Die Informationen aus den Sondersitzungen deuteten bisher zumindest nicht auf direkte Verbindungen der sächsischen Polizisten zum „Nordkreuz“ hin, sagt sie.

Offiziell abgeschlossen ist die Gemengelage aber noch nicht. Geführt werden die Ermittlungen gegen die Beamten inzwischen bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. „Derzeit findet die Auswertung der sichergestellten elektronischen Beweismittel statt“, sagt ein Sprecher kurz und knapp. Mehr Informationen gibt er noch nicht heraus. Parallel dazu wurde Mitte Mai im Innenministerium eine kleine Untersuchungskommission gebildet – zu der zwei ehemalige hochrangige Verfassungsschützer sowie ein früherer Kommandeur der Spezialeinheit GSG 9 gehören. Im Herbst wird mit einem Bericht des Trios gerechnet, heißt es aus Sachsens Landeshauptstadt. Bis dahin ruht auch hier der See.

Extremistische Verdachtsfälle in der sächsischen Polizei

Das gibt Raum für Spekulationen. Mögliche rechtsextreme Strukturen innerhalb der Polizei sind seit Monaten bundesweit ein Dauerthema – nicht nur mit Blick auf die vielen Beamten innerhalb der genannten Prepper-Szene. In Hessen wurde erst im Juni eine Chatgruppe mit 49 Polizistinnen und Polizisten enttarnt, in der auch Vorgesetzte rechtsextreme Nachrichten und Bilder lancierten. Warum sollte es ein solches „rechtes Netzwerk“ nicht gerade auch innerhalb Sachsens Polizei geben? Zumal sich Indizien finden lassen. So wurde im September 2020 auch hier ein Beamter der Polizeidirektion Leipzig suspendiert, weil er der Justiz mit rechtsextremistischen Äußerungen in Chats aufgefallen war. Ähnliches berichtete 2018 ein scheidender sächsischer Polizeischüler über die Konversation mit Mitstudierenden.

Immer wieder gibt es zudem Hinweise auf Verbindungen in die rechte Szene: Die NPD Sachsen veröffentlichte 2016 den Screenshot eines Polizei-Computers mit Informationen zu politischen Gegnern, aufgenommen wenige Minuten zuvor in einer Dienststelle. Im Juni 2020 wurden in einem rechtsextremen Magazin Dokumente veröffentlicht, die zuvor bei einer Razzia in Leipzig-Connewitz vom Landeskriminalamt (LKA) sichergestellt worden waren. Nicht zuletzt sorgte eine sächsische Spezialeinheit auch 2017 schon für einen handfesten Skandal: Bei der Vorstellung des neue SEK-Panzer „Survivor R“ waren die Sitze des Gefährts mit einem Wappen des sächsischen Königreichs samt stilisierten Adlerschwingen bestickt, die Beobachter an Logos aus nationalsozialistischer Zeit erinnerten.

Sachsens Innenministerium weist die Mutmaßungen dennoch klar zurück: „Bislang gibt es keine Hinweise auf Netzwerkgruppen mit extremistischen Bezug“, so ein Sprecher. Er beruft sich auf den Lagebericht der hauseigenen Koordinierungsstelle Extremismusprävention und -bekämpfung (KostEx). Im Zeitraum zwischen 2017 und 2020 seien lediglich 37 Verfahren gegen Beamte in Folge von extremistischen Verdachtsfällen eingeleitet worden. Bei insgesamt 17.000 Polizistinnen und Polizisten ist das ein verschwindend kleiner Anteil. Selbiges ist auch beim Verfassungsschutz zu hören: „Der Bericht konstatiert, dass es bislang keine Hinweise zu Netzwerkgruppen gibt. Dieser Einschätzung kann sich das LfV nach jetzigem Kenntnisstand anschließen“, so eine Sprecherin.

„Copculture“ begünstigt problematische Entwicklungen

Raffael Behr ist Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg, war jahrelang selbst Kriminalbeamter. Von Rechnungen mit rechten „Einzelfällen“ hält er gar nichts. „Das Problem des Rechtextremismus unter Polizisten ist größer als gedacht und auch größer als die von Politikern angenommenen Einzeltäter“, sagt er. Stattdessen gehe es um clandestine Gruppen und Kollektive. Er wehrt sich allerdings gegen den Vorwurf, der Beruf sei per se Einfallstor für Demokratiefeinde. „Mein Argument dagegen ist immer: Wir sehen in der Ausbildung ja noch gar keine in ihrer Haltung und im Charakter fertig entwickelten Menschen, die vielleicht zuvor schon beim Verfassungsschutz auffällig geworden sind.“ Das gibt Möglichkeiten, auf die jungen Absolventen einzuwirken. Allerdings gebe es innerhalb des Systems Polizei eben auch Strukturen, die durchaus problematische Entwicklungen begünstigten.

„Dazu gehört das Phänomen der Copculture mit aggressiver Männlichkeit, Sexismus, Autoritarismus und chauvinistischer Haltung. Dabei entwickelt sich eine Überlegenheitsstruktur, die aus meiner Sicht das Grundübel im Polizeidienst ist: Wir sind die Starken, wir können alles, wir sind die Sieger. So etwas findet sich in besonderem Maße in den Spezialeinheiten wieder“, sagt Behr. Dazu komme oftmals fehlende Kontrolle. „Warum klaut man 7000 Schuss Munition? Weil man es kann. Bei normalen Polizisten wird engmaschig kontrolliert, MEK-Einheiten nehmen sich einfach drei Kisten und fahren damit weg. Je höher man in der Elite aufsteigt, umso größer sind die Freiheiten, werden eigene Regeln gemacht“, warnt der erfahrene Polizeiwissenschaftler.

Regelmäßige Supervision und mehr Kontrolle im Polizeiberuf

Behr wirbt deshalb vehement auch für eine kontinuierliche psychosoziale Begleitung der Polizistinnen und Polizisten. „In anderen Berufen mit extremen Situationen sind regelmäßige Supervisionen üblich. In der Polizei gibt es bisher aber keine Kontrollmöglichkeit, systematisch Fehlentwicklungen zu verfolgen – in keinem Bundesland.“ Dabei seien externe Experten als Begleiter besonders wichtig, damit Dinge auch in einer anderen Sprache benannt werden, als es die Beamten untereinander gewohnt sind.

Die Polizei als Monopolist in ihrem Metier neige allerdings leider häufig dazu, Probleme generell in der eigenen Blase zu lösen. „Die Polizei definiert in ihrem Überlegenheitsglauben, in ihrer Dominanzkultur vielfach einfach selbst, was Wirklichkeit ist und wie die Gesellschaft angeblich funktioniert. Solange ein Minister als Nicht-Fachmann bestimmen kann, dass Probleme intern gelöst werden, haben wir das Problem eines Autoritarismus von oben. Solange diese politische Haltung Alternativen abwehrt, brauchen wir über Probleme von unten wie den Rechtsextremismus unter Beamten noch gar nicht diskutieren“, sagt Behr.

