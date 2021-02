Leipzig

Der Anblick einer Maske über Mund und Nase ist im Stadtbild inzwischen mehr als vertraut. Ihre unterschiedlichen Ausführungen ebenso. Abhängig vom Design der Mund-Nasen-Bedeckung gibt es mit Blick auf die Schutzwirkung große Unterschiede. Im direkten Zusammenhang damit steht auch ihre Wiederverwendung. Ein LVZ-Leser fragt: „Wie reinige ich meine FFP-Maske richtig?“

Vorab: Die Hersteller von partikelfiltrierenden Halbmasken, kurz FFP-Masken, raten grundsätzlich von der Mehrfachverwendung ab. Das ist für den Alltag nur schwer umzusetzen, gerade in Anbetracht der benötigten Mengen und entstehenden Kosten.

Darum hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Studie in Auftrag gegeben, die die Möglichkeit einer Mehrfachnutzung prüft. Das Ergebnis: Es gibt Prozeduren, die die Lebensdauer einer Maske unter Erhalt der Schutzfunktion verlängern.

Trocknen bei Raumluft oder ab in den Ofen

Option 1: Sieben Tage trocknen bei Raumluft. Wer ein Depot an FFP-Masken hat, sollte dies in regem Austausch nutzen. Eine Maske sollte dabei nie länger als einen Tag getragen werden und mindestens eine Woche trocknen. Die Fachhochschule Münster, die die Untersuchungen durchgeführt hat, empfiehlt, die Masken nebeneinander für den besseren Überblick aufzureihen. Nach dem fünften Trockenzyklus sollten alle Masken entsorgt werden.

Option 2: Bei 80 Grad trockener Hitze für eine Stunde in den Backofen. Vorher sollten die Masken aber unbedingt über Nacht an der Luft getrocknet sein. Nach fünf Durchläufen ist aber auch hier Schluss und die Maske wandert in den Hausmüll. Aber aufgepasst: Diese Methode ist nicht für FFP-Masken geeignet, die ein Atemventil besitzen.

Mikrowelle, Wasch- und Spülmaschine, UV-Lampe sowie Kochtopf erweisen sich laut Studienergebnis als gänzlich ungeeignete Mittel für die Reinigung. In allen Fällen leidet das Material so sehr, dass eine hundertprozentige Filterleistung nicht weiter garantiert werden kann.

OP-Maske für die Reinigung ungeeignet

Die medizinische Gesichtsmaske, auch als OP-Maske bekannt, wird ausdrücklich für den Einmalgebrauch empfohlen. Ein Waschgang oder etwaige andere Reinigungsversuche greifen das filternde Vlies, aus dem die Maske hergestellt ist, stark an. Der Schutz des Gegenübers wäre so nicht mehr gewährleistet.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 28. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep