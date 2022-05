Dresden

Das sächsische Innenministerium will mithilfe einer Studie herausbekommen, wie sicher sich die Sächsinnen und Sachsen fühlen. Wie das Ministerium am Montagnachmittag ankündigte, bekommen 11.000 Bürger einen Fragebogen zum Thema „Sicherheit und Kriminalität“ per Post zugeschickt. Die Bevölkerungsbefragung solle „in diesen Tagen“ starten.

„Grundlage für noch effektivere Sicherheitspolitik“

„Die Ergebnisse der Studie sollen die Grundlage für eine noch effektivere Sicherheitspolitik in Sachsen sein“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU). „Entscheidend hierfür ist, dass möglichst viele der zufällig ausgewählten Personen die Fragen beantworten – so kann jeder der Angeschriebenen aktiv einen wichtigen Beitrag für die Sicherheitslage in unserem Freistaat leisten.“

Die 11.000 Teilnehmer für die Befragung wurden zufällig ausgewählt. Im Detail werden sie beispielsweise „nach dem subjektiven Sicherheitsgefühl, persönlichen Einschätzungen zur Kriminalitätsentwicklung und zur Furcht vor verschiedenen Formen von Kriminalität oder vor politischem Extremismus“ gefragt, teilte das Ministerium mit. Auch Opfererfahrungen sowie das Vertrauen in die Arbeit der Polizei und der Justiz würden Thema sein.

Ähnliche Befragungen in anderen Bundesländern

Die Antworten werden anonym – ohne Namen und Adresse – ausgewertet. Ziel solle ein aktuelles Gesamtbild zum Sicherheitsgefühl in Sachsen“ sein, sagte Schuster, „das es in dieser Tiefgründigkeit noch nicht gegeben hat“.

Sachsen ist nicht das erste Bundesland, das eine derartige Befragung in Auftrag gibt. Nordrhein-Westfalen bat 2019 rund 60.000 Einwohner um Antworten zu ihrem Sicherheitsgefühl. Ähnliche Studien hat es auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gegeben.

Kontaktdaten werden gelöscht

Die aktuelle Befragung wurde im Auftrag des Freistaats vom Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung an der Hochschule der Sächsischen Polizei entwickelt und geplant. Mit der konkreten Befragung ist das Institut für angewandte Sozialwissenschaft beauftragt. Die Hochschule erhält für die Analysen einen Datensatz, der keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zulässt.

Die Kontaktdaten der Befragten verblieben unter Einhaltung aller Datenschutzvorgaben bei dem beauftragten Umfrageinstitut und werden nach Abschluss der Befragung gelöscht, versicherte das Innenministerium. Die zufällig ausgewählten Personen können die Fragen entweder online oder schriftlich beantworten. Internetadresse und der persönliche Zugangscode sowie ein QR-Code zum Einscannen stehen auf der Titelseite des zugeschickten Papierfragebogens. Alternativ liegt ein Rückumschlag bei.

Von kol