Während die CDU als klarer Sieger der Wahl in Sachsen-Anhalt hervorging, wählten die AfD besonders junge Menschen. Die LVZ-Leserschaft diskutiert über die Hintergründe.

Die CDU hat die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt mit Reiner Haseloff an der Spitze klar gewonnen. Die AfD sammelte am Sonntag vor allem bei jüngeren Wählern Stimmen. Quelle: Jan Woitas