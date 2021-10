Dresden/Leipzig

Um den Frust der Verantwortlichen bei RB Leipzig zu verstehen, reicht in diesen Tagen ein Blick nach Bayern. Dort hat die Landesregierung gerade entschieden, dass der FC Bayern wieder vor vollem Stadion Spiele der Fußball-Bundesliga austragen kann: 75.000 genesene, geimpfte oder negativ PCR-getestete Zuschauerinnen und Zuschauern dürfen hinein. Und das bei einer Wocheninzidenz von aktuell 100,8 in München. In Leipzig dagegen ist für RB aktuell bei maximal 25.000 Schluss. Mehr geht bei einer Wocheninzidenz von 45 nicht.

RB beklagt Wettbewerbsverzerrung

In den vergangenen Tagen verschickten die Roten Bullen darum nach Informationen der Leipziger Volkszeitung einen Brief. Die Adressaten: unter anderem Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Sozialministerin Petra Köpping und Wirtschaftsminister Martin Dulig (beide SPD). Der Tenor: RB beklagte sich über Wettbewerbsverzerrung wegen der sächsischen Corona-Regeln und forderte Lockerungen.

Die Kritik des Erstligisten lässt sich so zusammenfassen: Die sächsischen Vorschriften lassen keine Planungssicherheit zu. Das 2G-Optionsmodell, wonach maximal 5000 Geimpfte beziehungsweise Genesene ins Stadion dürften, sei ruinös, nicht umsetzbar. RB plädiert deswegen entweder für eine 3G-Regel ohne Begrenzung oder für ein 2G-Optionsmodell ohne Begrenzung. Erst recht, weil gegen Paris (3. November) und Dortmund (6. November) attraktive Heimspiele anstehen.

Auch Lok Leipzig pocht auf Lockerungen

Der Bundesliga-Verein ist nicht der einzige, der sich durch die Corona-Regeln gebeutelt fühlt. Thomas Löwe, Präsident von Lok Leipzig, geht es ähnlich: „Wir wollen, dass unsere Zuschauer und Fans das Stadionerlebnis wieder frei, ohne Einschränkungen, genießen können und alle Beschränkungen im Stadion aufgehoben werden.“ Als Notlösung würde er die 3G-Regel akzeptieren – „aber ohne irgendwelche Einschränkungen im Stadion und bitte ohne Kontaktformulare und Personalisierungen“.

Der Zeitpunkt, an dem die Vereine Druck ausüben, könnte nicht besser sein. Die Regierung erarbeitet derzeit die nächste Corona-Verordnung. Eckpunkte sollen am Dienstag beschlossen werden. Lockerungen bei Großveranstaltungen sind im Gespräch: Laut Entwurf der Eckpunkte sollen die kreisfreien Städte und Landkreise bei Großveranstaltungen im Außenbereich Ausnahmen bei der 3G-Regel, den Publikums-Höchstgrenzen und der Kontakterfassung ermöglichen dürfen. Voraussetzung ist, dass in den Krankenhäusern die Bettenauslastung durch Corona-Patienten gering ist.

Hoffnung für Konzertveranstalter

Volle Fußballstadien wären also denkbar. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen aber wohl am Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn es nach dem Entwurf geht.

Auch die Konzertveranstalter dürfen hoffen. Im Innenbereich denkt die Regierung über ein Ende der Höchstgrenze von 5000 Personen beim 2G-Optionsmodell nach. Das könnte ein erster Schritt sein, der aber den Veranstaltern womöglich nicht weit genug geht. Schon bei einer Inzidenz von über 35 gilt schließlich die 5000-er Höchstgrenze.

Debatte um 5000-Personen-Grenze

Der Wegfall der 5000-Personen-Grenze wäre „enorm wichtig“, betont Iris Rackwitz, Marketingleiterin der ZSL Betreibergesellschaft, die die Quarterback Immobilien Arena betreibt. „Sie ist willkürlich gesetzt und trifft Großveranstalter wie uns mit aller Härte.“ ZSL-Geschäftsführer Martin Kölmel stellt zudem klar: „Bei unseren bisherigen Veranstaltungen hatten wir eine Besucher-Impfquote von zirka 80 Prozent. Damit muss einfach mehr möglich sein.“

Alles blickt also nach Dresden. Der Dienstag dürfte entscheidend werden. Für RB – und auch für andere.

