Wie weiter mit der CDU? Das sagt die Parteibasis in Sachsen

Borna

Verlierer sehen anders aus. Normalerweise. Es ist ein später Nachmittag im Oktober, die Sonne hat es heute wieder nicht durch das Grau geschafft, der Wind bläst das Laub in schweren Schüben durch die Gassen von Borna (Landkreis Leipzig). Am Rand der Altstadt treffen sich Mitglieder der Kreis-CDU, zwischen 24 und 68 Jahren, um über die Bundestagswahl und die Konsequenzen aus der Niederlage zu diskutieren.

Eigentlich müsste man meinen, das Wetter stehe sinnbildlich für den Zustand ihrer Partei. Doch weit gefehlt. Natürlich, sagt einer aus der Runde, sei die Stimmung schon besser gewesen – aber vielleicht habe es diesen „Schuss vor den Bug“ gebraucht, damit vor allem die Parteigremien aufwachen.

Nach der Bundestagswahl wollen viele einen Tapetenwechsei

Tatsächlich bedeutet die Bundestagswahl eine Zäsur. „Insgesamt hatten viele Menschen die CDU satt und wollten einen Tapetenwechsel, mit einem feinen Gespür für Arroganzen der Macht und Selbstgefälligkeiten“, hat CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch (50) schon wenige Tage nach dem 26. September analysiert. Der Landtagsabgeordnete wollte eigentlich in den Bundestag, doch er zog – wie so viele Unionskandidaten in Sachsen – gegen die AfD den Kürzeren. John Detzner (27), der Kreisvorsitzende der Jungen Union, sagt: „Die CDU hat jahrelang auf diesen Untergang hingearbeitet. Wir waren uns zu sicher. Nun haben wir alle die Quittung bekommen.“

Konferenz von mehr als 300 Kreisvorsitzenden am 30. Oktober

Deshalb hat das große Aufräumen begonnen. Die Frage ist nur: Wie genau soll es mit der CDU weitergehen? Für den 30. Oktober sind mehr als 300 Kreisvorsitzende aus der gesamten Bundesrepublik zu einer Konferenz eingeladen worden. Danach soll es „ein Meinungsbild“ geben, ob beispielsweise der nächste Vorsitzende per Mitgliederbefragung bestimmt wird. Dem Vernehmen nach gibt es in der Bundesspitze zwei Lager – aktuell wird noch darüber gestritten, wie wichtig die Parteibasis bei dem anstehenden Generationswechsel sein soll.

Parteibasis fordert deutlich mehr Mitbestimmung

In Borna ist sich die Runde einig: Die Mitglieder müssen mehr mitreden dürfen, müssen in Entscheidungen stärker eingebunden werden. Wäre die Basis im Leipziger Land beispielsweise vor der Nominierung von Armin Laschet als CDU-Kanzlerkandidat gefragt worden – das Votum wäre eindeutig gewesen. „Er war einfach ungeeignet“, sagt Robert Eisold (28). Auch Frank Laube (68) meint: „Das musste schief gehen.“ Deshalb sollte schnell das Parteistatut geändert und der neue Vorsitzende von den Mitgliedern gewählt werden. Eine Doppelspitze, wie es sie bei nahezu allen anderen großen Parteien gibt, wird dagegen kategorisch ausgeschlossen: „Das würde uns lächerlich machen. Eine Doppelspitze passt nicht zu dem Charakter der CDU. Man muss nicht alles nachmachen“, erklärt John Detzner und erntet breite Zustimmung.

Kritik der Mitglieder: Halbgare Themen im Wahlkampf

Doch Laschet ist nicht der einzige Grund, weshalb die aus dem gesamten Kreisgebiet – von Markranstädt und Zwenkau über Borna bis Wurzen und Lossatal – angereisten CDU-Mitglieder an diesem Oktober-Nachmittag darüber diskutieren, wie ihre Partei wieder aus dem Tal kommen kann. „Wir sind ganz unten und haben nichts mehr zu verlieren, wir müssen uns wieder mehr trauen und aggressiver werden“, sagt Sarah Fischer (33), die im nächsten Jahr neue Oberbürgermeisterin in Wurzen werden will.

Eingerahmt von verblassenden Fotografien, auf denen die Noch-Kanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich zu sehen sind, sprechen sie aus, was über den Gartenzaun oder beim Bäcker diskutiert wird. „Wo sind denn unsere Themen im Wahlkampf gewesen? Die Leute wollten über Rente, über Asyl und Flüchtlingspolitik, über Löhne und E-Autos reden – doch wir hatten nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann dieses Rumgeiere, bis es endlich einen Kanzlerkandidaten gab“, ärgert sich Gerhard Blume (64), der Kreisgeschäftsführer, und winkt ab. Im Flur, halb vom Kopierer verdeckt, lehnt ein ausgedientes Laschet-Plakat. An der Wand darüber hängt ein Merkel-Poster: „Gemeinsam erfolgreich“, so hat die baldige Ex-Kanzlerin einst geworben.

Meinungen gehen bei künftigem Parteivorsitz weit auseinander

Für Sarah Fischer steht fest: „Wir sind zu weit Mitte-Links gerutscht, eine schlechtere SPD geworden. Unser Profil ist nur noch verwaschen.“ Ihr Favorit für eine konservative Wende und die möglichst rasche Laschet-Nachfolge heißt eindeutig Friedrich Merz. Dagegen kann Max Stötzner (24) dem bereits zwei Mal bei Abstimmungen zum Parteivorsitz gescheiterten Ex-Bundestagsfraktionschef nichts abgewinnen: „Wenn wir einen Aufbruch wollen, brauchen wir frischen Wind – und das geht mit Merz nicht.“ Es ist jene Frage, bei der die Meinungen in der Runde am weitesten auseinander driften.

Anträge für Landesparteitag fordern stärkere Einbindung

Man bekommt in diesen zwei Stunden einen Eindruck, wie es in der CDU brodelt, wie es gärt – und wie mit einem gewissen, durchaus positiven Trotz auf das Wahldebakel reagiert wird. Nicht nur im Großen, sondern vor allem im Kleinen. „Das Ergebnis ist keine Katastrophe. Wichtig ist, was wir jetzt daraus machen“, sagt Henry Kunze (53), „kommunal gibt es immer mehr Bürgerbeteiligung, um eine breite Akzeptanz für Entscheidungen zu haben. Das muss auch für uns selbst gelten.“

Dass die Union des Landkreises Leipzig mit ihren Ansichten nicht allein ist, unterstreichen die ersten Anträge, die für den sächsischen Landesparteitag am 6. November eingegangen sind. So fordert beispielsweise der CDU-Kreisverband Erzgebirge: Der Landesvorstand solle sich bei der Bundesspitze dafür einsetzen, dass Vorsitzende und Kanzlerkandidaten künftig per Mitgliederbefragung gefunden werden. „Diese Entscheidungen müssen den Willen der Parteibasis widerspiegeln. Eine Verengung der Entscheidung auf Gremienbeschlüsse oder Delegiertenparteitage ist nicht angemessen“, heißt es zur Begründung. Ähnliche Anträge liegen von der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und dem Regionalverband Pulsnitz-Großröhrsdorf vor.

Generalsekretär Dierks: Verankerung vor Ort besser nutzen

Es sind Botschaften, die auch Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks (34) vernimmt – und verinnerlicht. „Die Stimmung an der Basis ist klar: Wenn es mehr als einen Kandidaten für den Bundesvorsitz gibt, muss es eine starke Beteiligung der Mitglieder geben. Breite Legitimation und Geschlossenheit sind jetzt entscheidend für den Aufbruch der Union nach der Bundestagswahl“, erklärt Dierks, der beim Parteitag am 6. November genau wie der Landesvorsitzende Michael Kretschmer (46) zur Wiederwahl antreten will.

Selbstkritisch gesteht Dierks aber auch: „Wir müssen uns fragen, ob die Themen der Union noch die Mehrheit der Menschen erreichen.“ Deshalb sollen die Mitglieder bei der inhaltlichen Neuausrichtung deutlich stärker einbezogen werden, beispielsweise durch thematische Umfragen. „Wir müssen die große Stärke unserer Verankerung vor Ort besser nutzen“, kündigt der Generalsekretär ein Umdenken an. Bei Kretschmer, der auch Ministerpräsident ist, klingt das ähnlich: „Der Austausch und die Beteiligung aus der gesamten Breite der Mitgliedschaft muss zukünftig wieder deutlich an erster Stelle stehen.“

Kreisgeschäftsführer Blume: Viele Leute meckern nur

Die Bornaer Runde hofft, dass solche Aussagen nicht nur Worthülsen bleiben. „Ein Viertel des neuen Landesvorstandes sollte von der Jungen Union besetzt werden“, formuliert Ronny Eisold (28) eine Forderung für den bevorstehenden Landesparteitag. Und Henry Kunze (53) macht klar: Der Generationswechsel und die Erneuerung müssten „auf allen Ebenen“ ernst gemeint sein – „nur so können wir eine neue Glaubwürdigkeit erreichen“.

Die CDU im Landkreis Leipzig hat sich zumindest schon auf den Weg gemacht, so scheint es: Seit dem vergangenen Jahr gibt es wieder eine aktive Junge Union im Kreisverband, nachdem der Parteinachwuchs lange brach gelegen hatte. Es komme schon die eine oder der andere Jüngere hinzu, erzählt Kreisgeschäftsführer Blume. Doch insgesamt sinken die Mitgliederzahlen: Von den mehr als 250.000 Menschen im Leipziger Land haben aktuell nur 555 ein CDU-Parteibuch. In besseren Zeiten waren es über 800. „Viele Leute meckern. Dabei kann jeder mitmachen, ob nun bei uns oder bei einer anderen Partei – man sollte nicht nur schimpfen, sondern sich dann auch aktiv einmischen“, meint Blume. Nach gut zwei Stunden, beim Schritt ins Halbdunkel der Bornaer Gassen, wirkt es, als würde dieser Anspruch auch für die Unionsrunde selbst gelten.

Von Andreas Debski