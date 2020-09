Wiedemar hat einen neuen Bürgermeister: Steve Ganzer

Wiedemar

Die Gemeinde Wiedemar hat einen neuen Bürgermeister. CDU-Kandidat Steve Ganzer konnte bereits nach dem ersten Wahlgang mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.

Ganzer : „Unglaublich“

Die Zahlen sprechen für sich: Laut dem vorläufigen Endergebnis haben sich 60,5 Prozent der Wiedemarer Wähler für Steve Ganzer als ihren neuen Bürgermeister entschieden. 1341 Stimmen entfielen auf den 33-jährigen Polizeibeamten aus Kölsa. Insgesamt wurden am Sonntag 2218 gültige Stimmen abgegeben.

Steve Ganzer wurde mit 1341 Stimmen zum neuen Bürgermeister in Wiedemar gewählt. Quelle: privat

„Unglaublich“, sagte Ganzer noch am Wahlabend gegenüber LVZ.de. Bis kurz vor der Schließung habe er damit gerechnet, die Wahl zu verlieren. „Bei drei Kandidaten bin ich in jedem Fall von einer Stichwahl ausgegangen“, so der zweifache Vater. Er wisse, welche Verantwortung er mit diesem Wahlergebnis zukünftig tragen wird. „Ich kann mich nur freuen.“

Wahlbeteiligung bei über 50 Prozent

Amtsinhaberin Ines Möller (parteilos) bekam 9,6 Prozent, das entspricht 213 Stimmen. Der ebenfalls parteilose Kandidat Rico Eichler erhielt 29,9 Prozent (664 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent. Wahlberechtigt waren 4279 der aktuell 5343 Einwohner.

Von Mathias Schönknecht