Wieder Kultur in Eilenburg: Uwe Steimle im Doppelpack

„Nichts ist spannender als die Wirklichkeit“, ist eines von vielen Zitaten, die am späten Sonntagnachmittag und am Abend in der Baderscheune Eilenburg endlich wieder über die Galeriebühne hinab ins Publikum verkündet wurden. Satire pur, wie immer gehaltvoll ausgewählt und mit einem tollen Künstler am Start, nur das Publikum war weniger, als man es sonst gewohnt war.

Uwe Steimle war zu Gast und er und auch die Baders passten sich an die zur Zeit geltenden Regeln an. Der Künstler trat zweimal auf und hatte ganz viele verschiedene Masken zur Auswahl und Sicherheit dabei. Leider nur ein Drittel der Gäste durfte in zwei Etappen und gemäß der Hygieneregeln in den Genuss einer tollen Veranstaltung kommen. Eingang und Ausgang waren separat, der Abstand zwischen den Personen in der großen Scheune war virussicher.

Nur ein Drittel der Gäste durfte in zwei Etappen wieder dabei sein. Mit viel Abstand zueinander genossen sie den Abend.

Schmunzeln ist sowieso die beste Medizin und Uwe Steimle in seiner Welt obendrein ein Garant für gute Stimmung, aber auch zum Nachdenken. Gutes Kabarett fordert vor allem Letzteres ein und so teilte der erfahrene Humorist nach rechts, nach links und nach oben aus. Die fragwürdige Demokratie vor Augen rief er: „Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken!“

Steimle gibt Denkanstöße

Der Dialektkünstler und Sprachimitator schlüpfte in die verschiedensten Rollen und begeisterte damit das Publikum. Nicht nur seine Person macht ihn unverwechselbar, sondern auch seine tiefgründigen Denkanstöße.

In zwei Etappen trat Uwe Steimle in der Baderscheune in Eilenburg auf. Natürlich sorgte er auch mit den passenden Masken für Lachmuskeltraining.

Im Zickzack ließ er raus, was ihm auf der Seele brennt, las sogar aus seinem Zeugnis vor: „ Uwe bezieht politische Stellung“. Und dabei eine 4 in Betragen, die zierte die Kopfnoten schon damals. Sein Betragen bringt ihn auch noch heute in die Bredouille, aber davon lässt sich einer wie er überhaupt nicht unterkriegen. „Schauen sie noch MDR?“, fragte er nach und natürlich wussten die Gäste, wie das wohl zu deuten ist.

Zuhörer muss für sich entscheiden

Er geht trotzdem und nach wie vor noch lange nicht zimperlich mit den Damen und Herren aus der Politik um. Gehört Deutschland zum Islam oder gehört Deutschland nicht zum Islam? Für Steimle eine ganz klare Sache: „ Deutschland is lahm.“ Und so jagte ein Irrsinn den nächsten. „Die Wahrheit haben wir früher nicht erfahren und heute erfahren wir sie auch nicht“, regte er zum Nachdenken, auch in Richtung Covid-19, an. Reicht es, wenn wir sie nicht wissen oder sollen wir uns auf die Suche nach ihr machen? Das muss der Zuhörer für sich entscheiden. Satire will gelernt sein und muss verstanden werden, das gibt Steimle auf jeden Fall mit auf den Weg.

In zwei Etappen trat Uwe Steimle in der Baderscheune in Eilenburg auf.

Dem Publikum hat er ganz sicher aus dem Herzen gesprochen, genauso wie Bernd Cichoracki, der im Publikum saß und im Anschluss begeistert zusammenfasste: „Da gibt es nur ein Wort: Weltklasse! Der Mann ist super und ich bin nur seinetwegen hierhergekommen.“

Für Baders gelungener Auftakt

Für Baders war Uwe Steimle eine Premiere nach dem Lockdown. Endlich geht es wieder weiter. „Das war heute ein gelungener Auftakt, und die Leute sind dankbar, dass es wieder losgeht. Auch Uwe Steimle sind wir sehr dankbar, dass er zwei Veranstaltungen bei uns gemacht hat“, betonte Andrea Bader. Ein Hygienekonzept mit zahlreichen Auflagen wurde von dem Geschwisterpaar erarbeitet, eingereicht und konnte letztlich auch aufgrund des großen Verständnisses der treuen Besucher umgesetzt werden.

Von Anke Herold