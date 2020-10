Wieder große Schloss-Hoffnung in Wölkau

Wölkau

Wieder gibt es Schlagzeilen um das Schloss Wölkau. Es soll erneut den Besitzer wechseln. Die IKS Holding, die das Schloss erst vor zwei Jahren übernommen hatte, stößt es dem Vernehmen nach gerade wieder ab beziehungsweise hat es abgestoßen.

Eine LVZ-Anfrage dazu konnte durch das Unternehmen in Leipzig noch nicht detailliert beantwortet werden. Nun übernimmt wohl die „Schloss Schönwölkau GmbH“ mit Sitz in Berlin. Beim Amtsgericht Charlottenburg erfolgte die Neueintragung der ganz offensichtlich auf das Schloss fokussierten GmbH erst diesen Sommer, Ende Juli konkret. Hinter der GmbH sollen solvente und vertrauenswürdige Geldgeber stecken, heißt es. Der Geschäftsführer soll aus Prag stammen. Zu erreichen ist die GmbH bislang nicht.

Schloss-GmbH gegründet

„Schloss Schönwölkau GmbH“ – das weckt zumindest namentlich auch Erinnerungen an die Kulturzentrum Schönwölkau GmbH, ebenfalls in Berlin verortet. Im April 1998 hatten die Gemeinde Schönwölkau, das Landratsamt Delitzsch und die Treuhandliegenschaftsgesellschaft das Wölkauer Schloss für 500 000 D-Mark unter Auflagen wie der Schaffung von zehn Arbeitsplätzen und einer Investitionspflicht an die Unternehmensgruppe verkauft, die es zur Heimstatt der „Philharmonie der Nationen“ machen wollte. Musikakademie, Konzerträume und Museum waren geplant. Es wurde nichts. Gerüchten zufolge kamen sogar große Geldgeber am 11. September 2001 ums Leben und mangels Geld platzte schließlich die Idee wie eine Seifenblase. Der Landkreis Nordsachsen verhängte Bußgelder, lieferte sich juristisches Hin und Her mit den Investoren, die unter anderem zwar Fördermittel bewilligt bekamen, aber nicht sanierten. In fast zwei Jahrzehnten passierte im Grunde nicht viel mehr als dass ein Bauzaun um den Schlosskomplex gezogen wurde und dahinter der Verfall munter voranschritt.

Sicherungen erfolgt

Dementsprechend groß war die Hoffnung in Wölkau, dass mit der IKS Holding die Rettung des Schlosses verbunden sei. Richtigerweise kann man dem Unternehmen Untätigkeit jedenfalls nicht unterstellen, höchstens Verschwiegenheit. Zwar wurde sich dort trotz mehrfacher Anfragen nicht öffentlich detailliert dazu geäußert, was aus dem Schloss konkret werden soll. Denkbar wären zum Beispiel eine Spezialklinik oder ein Hotel im Schloss zu errichten, hieß es mal, eine finale Planung wurde aber nicht publik gemacht.

Doch getan wurde baulich einiges. Es gab Arbeiten zur Sicherung und auch Arbeiten im angrenzenden Park. In zwei Jahren unter IKS-Hand geschah am und im Schlossareal mehr als in zwei Jahrzehnten unter Kulturzentrum-Besitzerschaft. Der Kauf sei in bester Absicht erfolgt und es gehe in erster Linie um das Sichern dieses Kulturdenkmales und um eine Verfallsverhinderung, hieß es Ende 2018. Das kann man nicht abstreiten, heißt es im Dorf. Wie viel Geld geflossen ist, ist derzeit unbekannt.

Unvergleichliches Schloss Ursprünglich war auf dem Areal ein Rittergut verortet. Nach Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg blieb dieses ungenutzt. 1659 erwarb es der kursächsische Rittmeister Christoph Vitzthum von Eckstädt und ließ eine neue und umfangreiche Anlage errichten, welche unter Reichsgraf Friedrich Vitzthum von Eckstädt zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit den barocken Formen versehen wurde. Vollendet wurde das Schloss um 1720. Entstanden ist eine Vierflügelanlage. Häufiger Gast war der Dichter Christian Fürchtegott Gellert. Bis zur politischen Wende war es Teil eines Volkseigenen Gutes.

In Wölkau erinnert man sich auch, dass das Schloss anders als viele andere Prachtimmobilien zu DDR-Zeiten sogar recht gut in Schuss war. Die Anlage war schließlich der Mittelpunkt des Volkseigenen Guts Wölkau. Richtig schlimm sei der Zustand erst nach der Wende geworden. Nun hofft man weiter auf eine Wende zurück zur alten Pracht des Schlosses.

