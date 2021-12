Wieder protestieren mehrere Tausend Menschen in Sachsen gegen die Corona-Maßnahmen

Leipzig

Erneut haben sich in vielen sächsischen Orten am Montagabend tausende Menschen zu Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen versammelt. Die Polizei musste mehrere unangemeldete Versammlungen auflösen. Es kam zu zahlreichen Identitätsfeststellungen. Die Corona-Verordnung in Sachsen erlaubt wegen der hohen Infektionszahlen derzeit nur ortsfeste Versammlungen mit maximal zehn Teilnehmenden. Gegner der Corona-Politik versuchen seit Wochen diese Regelungen mit sogenannten Spaziergängen zu unterlaufen.

Weitgehend friedlich blieben bis zum Abend die Versammlungen auf dem Augustusplatz in Leipzig. Der Telegram-Kanal „Freie Sachsen“ hatte für eine Veranstaltung “gegen die Zwangsimpfung“ um 18 Uhr am Goldenen Ei geworben - am Symbol der Friedlichen Revolution sollten Kerzen abgestellt werden. Angemeldet war diese Aktion jedoch nicht. Anders als zwei Versammlungen, die die Initiative “Leipzig nimmt Platz“ am selben Ort angemeldet hatte - und zwar schon für 17.30 Uhr. Unter dem Motto “Impfpflicht jetzt und für alle“ wurde verhindert, dass die Impfgegner das Goldene Ei für sich nutzen konnten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Seiten von „Leipzig nimmt Platz“ waren etwa 50 Leute zusammengekommen - sie verteilten sich allerdings auch außerhalb der eigentlichen Versammlungsplätze, auf denen sich nur jeweils zehn Demonstranten aufhalten durften. Die Impfgegner mussten in den Bereich rund um das Goldene Ei ausweichen; ihre Zahl lag kurzzeitig bei rund 80 Personen, die sich an einem der Milchtöpfe versammelten - ohne Abstand und Maske. Die Polizei, die mit etwa 50 Kräften vor Ort war, löste diese Versammlung auf und sprach auch Platzverweise aus. Zwischen beiden Seiten kam es immer wieder zu Diskussionen und Wortgefechten, bis zum Abend gab es jedoch keine körperlichen Auseinandersetzungen.

Versammlung in Torgau von Polizei gestoppt

Nach Angaben der Polizei kam es auch im Leipziger Umland zu „mehrere Ansammlungen“, etwa in Markkleeberg und auch in Markranstädt und Grimma, wo die Polizei nach Angaben einer Sprecherin Aufzüge stoppen musste. Auch in Torgau hat die Polizei am Abend einen sogenannten Spaziergang beendet. Bis 18 Uhr hatten sich rund 100 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Wenige Minuten später erklang eine Fanfare, daraufhin setzte sich der Tross in Bewegung durch eine Geschäftsstraße. Die Polizei forderte die Teilnehmer per Lautsprecher auf, den Spaziergang zu beenden. Als dies nicht passierte, rollten vier Einsatzwagen der Polizei in Windeseile an und sperrten die Straße ab. Teilnehmer flüchteten daraufhin, Polizisten sprangen aus den Autos und setzten die Leute fest. Später kam es erneut zu einem unzulässigen Aufzug der von der Polizei gestoppt wurde. Es wurden die Personalien von über 50 Personen festgestellt.

In Torgau wurden eine Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen von der Polizei beendet. Quelle: Nico Fliegner

Zahl der Protestierenden nahm teilweise zu

In Döbeln waren 60 Menschen zu einer stationären Versammlung auf dem Obermarkt zusammengekommen – während in sich in Oschatz deutlich mehr Menschen als bisher an den sogenannten Spaziergängen beteiligt hatten. Geschätzte 250 Personen liefen mit und machten mit lautstarken Trillerpfeifen auf sich aufmerksam. Auch Eilenburg nahm die Zahl der Protestierenden stark zu. An diesem Montag liefen rund 600 Leute ohne Plakate und Fahnen, aber vereinzelt mit Kerzen und Trillerpfeifen tönend durch die Innenstadt. Die Polizei war mit drei bis vier Streifenwagen sichtbar, griff aber nicht ein.

Sowohl in Geithain als auch in Frohburg kam es wieder zu stillen Protesten auf den Marktplätzen. In Geithain kamen mehr Teilnehmer als in den Vorwochen zusammen. Ohne Polizeikontrollen versammelten sich dort rund 30 Geithainer in kleinen Gruppen vor dem Rathaus und entzündeten zum Schluss Kerzen. In der Rennstadt gab es ebenfalls keine lautstarken Meinungsäußerungen durch die Teilnehmer im mittleren zweistelligen Bereich.

Nach Angaben der Polizei formiert im mittelsächsischen Freiberge eine Ansammlung von etwa 80 Personen. Es kam zu einem tätlichen Angriff einer Person gegen die Einsatzkräfte. Das Bündnis „Freiberg für alle“, das sich gegen die Vereinnahmung der Stadt von Corona-Leugnern und Rechtsextremisten stellt, wurde an diesem Abend von den ehemaligen und aktuellen Leipziger Bundestagsabgeordneten Monika Lazar (Grüne), Daniela Kolbe (SPD), Jens Lehmann (CDU) und Sören Pellmann (Die Linke) unterstützt. Die Stadt gehörte in den vergangenen Wochen zu den Brennpunkten der Aufzüge am Montagabend.

Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen meldeten zahlreiche weitere Ortschaften in Sachsen. Neben der Landeshauptstadt Dresden, bestätigte die Polizei bis zum Abend Versammlungen in Chemnitz, Bautzen, Werdau, Weißwasser, Kamenz, Einsiedel, Hoyerswerda, Großenhain, Brandis und Zwönitz.

Rund 800 Teilnehmende in Altenburg

Auch im thüringischen Altenburg haben sich erneut rund 800 Teilnehmende versammelt, um drei Runden durch die Innenstadt zu laufen. Der „Spaziergang“ blieb ruhig und friedlich, die Polizei griff in das Geschehen nicht ein. Viele Teilnehmende äußerten sich in Gesprächen impfkritisch. Parallel fand zum ersten Mal ein Friedensgebet in der Brüderkirche statt - in jenem Gotteshaus, auf dessen Vorplatz sich die “Spaziergänger“ Woche für Woche vor dem Loslaufen versammeln. Pfarrer Andreas Gießler warb im Gebet für Verständigung zwischen den verschiedenen Sichtweisen für eine sachliche Diskussion.

Von Lilly Günthner und Björn Meine