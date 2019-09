Wilchwitzerin auf der Suche nach dem unbekannten Großvater

Wilchwitz

„Mein Vater hat ja nie gewusst, wo seine Wurzeln sind“, beschreibt Carolina Burkhardt ihre Motivation. Alles beginnt 2007, als sie den Stammbaum ihrer Familie niederschreiben will und auf der väterlichen Seite nicht weit kommt. „Bei meinem Vater war Schluss – wie abgehackt“, erzählt die 49-Jährige. „Das kann ja nicht sein.“ Noch ahnt sie nicht, welche Odyssee ihr bevorsteht. Von ihrem Großvater gibt es weder Fotos noch Dokumente in der Familie. Seine Identität ist ein Geheimnis. „Ich wusste nur, dass mein Opa ein Kriegsgefangener war, der in Wilchwitz als Erntehelfer auf einem Bauernhof gearbeitet hat und im Gasthof einquartiert wurde.“

Die verbotene Liebesbeziehung ihrer Großmutter beginnt 1944. Liselotte Burkhardt spricht mit niemandem darüber. Es ist überlebenswichtig, dass keiner im Dorf davon weiß. Sie hat sich mit einem Kriegsgefangenen eingelassen und ihr drohen öffentliche Zur-Schau-Stellung – kahl geschoren am Pranger – oder sogar Konzentrationslager. Als im April 1945 amerikanische Truppen in Altenburg einmarschieren und die Kriegsgefangenen befreit werden, möchte Burkhardts Großvater die Geliebte mit nach Frankreich nehmen. Doch die Hochschwangere will ihre Heimat nicht verlassen. Er kehrt allein zurück nach Aix-en-Provence.

Die Großmutter nennt ihn nur „Schanno“

Im Mai 1945 wird Sohn Christian geboren. Die Bauern nennen ihn „den kleinen Italiener“ und „den kleinen Franzosen“ und sagen, er sieht genauso aus wie der Jeannot. Diesen Namen erfährt Carolina Burkhardt als Kind von ihrer Großmutter nur phonetisch als „Schanno“. Die Schreibweise ist unbekannt. Zum Zeitpunkt ihrer Familienforschungen kann sie die Oma nicht mehr befragen – die ist bereits 1993 verstorben.

Burkhardt wendet sich an die örtliche Kirche und erhält Einblick in das Taufbuch von 1945. Als Vater ist Armand Zehn, Kaufmann aus Eßlingen, angegeben. Vier Städte in Deutschland tragen diesen Namen. Doch Nachforschungen bei den Einwohnermeldeämtern ergeben keine Resultate. Die Großmutter hat falsche Angaben zur Herkunft des Kindsvaters gemacht.

Kein Erfolg bei den Suchdiensten

Carolina Burkhardt forscht weiter und stößt im Internet auf die Deutsche Dienststelle Berlin – ehemals Wehrmachtauskunftstelle – zuständig für militärische Unterlagen von Kriegsgefangenen. Doch die Suche ist erfolglos. Auch die Nachfrage beim DRK-Suchdienst München ergibt nichts. Die nächste Station ist der Internationale Suchdienst ITS in Bad Arolsen – er bietet Hilfe bei Schicksalsklärungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Carolina Burkhardt besorgt die Geburtsurkunde ihres Vaters, doch darin ist nur die Kindsmutter vermerkt.

„Ach hör’ auf. Nach den vielen Jahren findest du eh nichts raus“, meint ihr Vater Christian. Aber damit gibt sie sich nicht zufrieden: „Jeder Mensch hinterlässt Spuren.“ Dem ITS kann sie nur Fotos von Christian Burkhardt im Kindesalter schicken beziehungsweise als jungen Mann in Uniform der Nationalen Volksarmee. Wenn er seinem Vater so ähnlich sieht, könnten die Bilder nützen. Nachfragen beim Altenburger Amtsgericht ergeben nichts und die Suche in Karteikarten über Kriegsgefangene, verwahrt im Gemeindeamt Nobitz und Landratsamt Altenburger Land, bringen sie ebenso nicht weiter. Anfang 2009 sind scheinbar alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Wichtiger Hinweis in Vormundschaftsakte

Kurze Zeit später allerdings ein erster Erfolg: Im Staatsarchiv findet sich eine Vormundschaftsakte. Liselotte Burkhardt musste als ledige Mutter damals ihren Vater zum Vormund von Sohn Christian erklären. In der Akte sind Name, Geburtsdatum und -ort des Kindsvaters verzeichnet: Armand Zenone Zen, gebürtig in Italien. Diesem richtigen Namen ist Carolina Burkhardt – ohne es zu wissen – bereits zu Beginn ihrer Suche sehr nahe gewesen.

