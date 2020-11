Leipzig

Normalerweise wäre diese Wetterlage bestes Glühweinwetter auf dem Weihnachtsmarkt. Pünktlich zum ersten Advent gehen die Temperaturen in den Keller, der Winter nimmt zumindest mit Raureif und Frost einen ersten Anlauf. Allerdings: Viel mehr wird es wohl auch nicht.

„Es ist eine schleichende Auskühlung aufgrund der beständigen Hochdruckwetterlage, die den Tälern oftmals Dauernebel oder Dunst beschert. Auf den Bergen bleibt es dagegen eher mild und sonnig“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Für den Raum Leipzig heißt das: Ab Sonntag liegen die Tageshöchstwerte nur noch knapp im einstelligen Bereich. Am Dienstag und Mittwoch kann es tagsüber bei null Grad sogar leicht frostig werden.

Die Karte zeigt: Die Trockenheit bleibt. Bis zum 3. Dezember fällt auch in Sachsen so gut wie kein Niederschlag. Quelle: wetter.net

November viel zu trocken, Sonnenschein-Soll übererfüllt

Die Kehrseite: Schneefälle wird es nicht geben. „Im Gegenteil: Wir stecken mittendrin in einem neuen Dürreloch. In den Modellen sind bis zum dritten Dezember kaum Niederschlagssummen zu sehen, es bleibt viel zu trocken“, so Wettermann Jung. Damit schließt der Dezember offenbar nahtlos an den regenarmen November an: Bisher gab es im Schnitt nur ein Viertel der übrigen Niederschlagsmengen in Deutschland. Dafür können wir uns über zu wenig Sonne nicht beklagen. Das Sonnenschein-Soll wurde mit 127 Prozent bereits jetzt übererfüllt. Und: Der November war bisher mit durchschnittlich 7,5 Grad viel zu warm – gut drei Grad lag der eigentlich oft nasskalte Herbstmonat über dem langjährigen Temperaturschnitt.

Der Ausblick: Chance auf Weiße Weihnachten ?

Bleibt da noch Hoffnung auf Weiße Weihnachten? Meteorologe Jung bleibt bisher immer bei seiner Standardantwort der letzten Wochen: Viel zu früh, kann man noch nicht seriös vorhersagen. Der Langzeitwettertrend verspricht jedenfalls wenig: Laut dem US-Wetterdienst NOAA bleibt der Dezember insgesamt mit zwei Grad über normal zu warm. Dazu bleibt es voraussichtlich weiter zu trocken. „Also, eine richtige Schneepeitsche ist da bislang nicht in Sicht“, so Dominik Jung. Bleibt noch der Wunschzettel für Ski- und Rodelfans. Wer weiß, vielleicht, klappt wenigstens das in diesem Corona-Jahr.

Von Olaf Majer