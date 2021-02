Leipzig

So viel Schnee gab es lange nicht mehr: Leipzig und die Region haben sich in der Nacht zum Sonntag in eine Winterlandschaft verwandelt. Rund 20 Zentimeter Neuschnee fielen innerhalb weniger Stunden. Was Räumdienste, die Bahn und die LVB vor Probleme stellte, löste bei Kindern und Skifahrern helle Freude aus. Der Markt vorm Alten Rathaus in Leipzig und viele Straßen wurden zu Langlaufpisten. An den Rodelhängen herrschte reges Treiben.

Wintereinbruch in Leipzig: Alle Infos im Liveticker

Wegen des starken Schneefalls und Schneeverwehungen kam der Zugverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Sonntag nahezu komplett zum Erliegen. Am Leipziger Hauptbahnhof herrschte weitgehend Stillstand. Bei den LVB wurde der Verkehr größtenteils eingestellt, nur auf vier Linien lief Notbetrieb. Und auch Autofahrer stellte der Wintereinbruch vor Probleme.

Winter-Impressionen aus Leipzig und der Region:

Zur Galerie Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee haben die Region Leipzig über Nacht in eine Winterlandschaft verwandelt.

Die Wetterdienste betonten am Sonntag, der Schneesturm sei noch nicht vorbei. Mit fünf bis zehn Zentimetern Schnee, lokal auch bis zu 20 Zentimetern müsse im Laufe des Tages noch gerechnet werden. Der Wind halte auch weiterhin an mit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Und: Nächste Woche steckt Sachsen im Eiskeller Nachts drohen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad.

Von LVZ