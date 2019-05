Erfurt/Hermsdorf

Ein Kälteeinbruch hat in Thüringen zum Start ins Mai-Wochenende für Schneefälle gesorgt. Am Samstagmorgen war der Winterdienst auch im Flachland unterwegs, um Glätte auf den Autobahnen 4, 9, 71 und 72 möglichst zu verhindern, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Hermsdorf sagte. Vielerorts schneie es kräftig. Größere Unfälle gab es dem Sprecher zufolge auf den Autobahnen im Freistaat zunächst nicht. In Sachsen schneite es bis auf eine Höhe von 600 Metern.

Wochenende bleibt kalt

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gab es bereits in der Nacht Schnee und Schneeschauer in Thüringen. Allerdings blieb er nur in den Höhenlagen liegen. Die Schmücke meldete laut DWD am Morgen 6 Zentimeter Neuschnee. Das ganze Wochenende bleibt den Meteorologen zufolge eher kalt und wechselhaft, das gilt nicht nur für Thüringen sondern auch für Sachsen und Leipzig. In der Nacht zu Sonntag muss verbreitet mit frostigen Minustemperaturen gerechnet werden.

Schnee Anfang Mai sei nicht völlig ungewöhnlich, sagte DWD-Meteorologe Florian Engelmann. „Aber wir waren da aus den vergangenen Jahren etwas verwöhnt, als der Mai häufig schon ein Sommermonat war. Und diesmal hat er recht unterkühlt angefangen.“

Mit viel Wärme und Sonne werde es auch in der kommenden Woche voraussichtlich nichts, immer wieder werden Schauer erwartet. Außerdem sollen die Temperaturen unter der 20-Grad-Marke bleiben, wie der DWD-Meteorologe sagte.

Auf dem Außensitzbereich eines Restaurants in Schmücke im Thüringer Wald liegt über mehrere Zentimeter Neuschnee. Quelle: dpa

Harte Bedingungen für Extremwanderer

Besonders hart traf es Extremwanderer bei ihrer inoffiziellen Weltmeisterschaft am Rennsteig. Sie wollen nach dem Startschuss am Samstagmorgen die rund 170 Kilometer des Rennsteig-Höhenwegs von Blankenstein nach Gumpelstadt erwandern. Das bedeute, dass sie auch während der Nacht marschierten, sagte Werner Wolf vom Organisationsverein Pummpälzweg. „Der Start war bei Regen, in Oberhof liegen 20 Zentimeter Schnee - das sind Herausforderungen, mit denen die Wanderer fertig werden müssen“, erklärte Wolf am Samstag.

Internationales Starterfeld

Das ehrenamtliche Wettwandern umfasst aber auch kürzere Strecken. Insgesamt haben sich etwa 200 Teilnehmer angemeldet. Bei der 170-Kilometer-Tour starteten etwa 45 Wanderer. Diese haben auch die Möglichkeit, die Strecke als Staffel zurückzulegen. Mit dabei seien neben Deutschen in diesem Jahr auch Österreicher, Schweizer, Belgier und Slowaken.

Schneller als 7,5 Kilometer in der Stunde dürfen sie aber nicht unterwegs sein - sonst gibt es Strafminuten. Rund 150 Ehrenamtliche sind im Einsatz. Am Sonntag sollen die Sieger gekürt werden.

Von LVZ