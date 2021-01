Winterferien: Wie Sachsens Regierung lange stritt – und sich einig wurde

Dresden

Manchmal führt der größte Streit zu einem besonders schönen Kompromiss. Weil die Streitenden gar nicht erst versuchen, einer Meinung zu werden. Sondern sich gleich nach einer Lösung umsehen, mit der alle leben können – wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Ein wenig ist es so mit der Verlegung der sächsischen Winterferien, die die Landesregierung beschlossen hat. Kaum eine andere politische Entscheidung greift so unmittelbar in die Urlaubs- und damit Alltagspläne vieler Menschen ein. Seit dem späten Dienstagabend steht nun fest: Die Ferien beginnen am 1. Februar und dauern nur eine Woche. Die zweite Ferienwoche wird ab dem 29. März nachgeholt.

Wer sich am Mittwoch im sächsischen Landtag umhörte, erfuhr: Eigentlich ist jede Fraktion mit dieser Entscheidung zufrieden. Und das, obwohl anfangs jede, von der Mitte bis zu den Rändern, etwas anderes wollte.

Linke: Sechswöchige Ferien zur Entlastung

Man nehme etwa die Linken. Ginge es nach ihnen, hätte man gleich ganze sechs Wochen Winterferien angesetzt. „Home Schooling ist für viele Familien mit Kindern kein Spaß, sondern vor allem anstrengend“, sagt die Leipziger Linken-Abgeordnete und Bildungspolitikerin Luise Neuhaus-Wartenberg. „Anstatt die Ferien zu streichen, hätte man sie vorziehen sollen.“ Mit der jetzigen Regelung sei sie aber einverstanden.

Und die Regierung? CDU-Kultusminister Christian Piwarz war am Dienstag mit einem klaren Plan in die Sitzung gegangen: Die Ferien sollen gestrichen werden. Genauso hatte es Ministerpräsident Kretschmer auch wenige Stunden vorher verkündet. Ein Grund: Die Christdemokraten sorgen sich um die Einhaltung des Lehrplans. Denn in der „häuslichen Lernzeit“, wie Homeschooling in Sachsen heißt, ist längst nicht jeder Jahrgang mit dem Stoff hinterhergekommen. Manch ein Bildungsexperte rechnet bereits mit einem „ Abi Light“, einem vereinfachten Abitur, wie es zu Kriegszeiten der Fall war.

CDU : „ Abi Light “ als Makel einer ganzen Generation

Genau das wollen die Konservativen vermeiden – aus Sorge um die berufliche Zukunft der diesjährigen sächsischen Schulabsolventen. „Beispielsweise ein Notabitur könnte dem Corona-Jahrgang das gesamte Berufsleben über als Makel anhängen“, sagte Holger Gasse, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, gegenüber der LVZ. Und wenn der Corona-Jahrgang sein Abi einfach ein Jahr später macht? Auch diesen Vorschlag gab es. Aber auch damit will Gasse sich nicht anfreunden: „Dann fehlt der Wirtschaft eine ganze Generation Azubis und Berufseinsteiger.“

Gegen eine komplette Streichung der Winterferien stellte sich dann Dienstagabend insbesondere die SPD. „Ich hätte es lieber gesehen, dass die Winterferien wie geplant stattfinden“, sagt ihr Fraktionsvorsitzender Dirk Panter am Mittwoch der LVZ, „denn genau darauf hatten sich viele gefreut und eingestellt.“ Was folgte, war eine zweistündige Debatte. Panter, Vater zweier Kinder im Schulalter (11 und 14), nahm per Tablet im Leipziger Home Office teil. Mit dem Kompromiss ist er zufrieden. „Die Verschnaufpause erfüllt hoffentlich ihren Zweck”, sagt er. „Und ältere Schüler sollten auch trotz Homeschooling ihren Stoff bewältigen können, sodass keine Notabschlüsse nötig werden.”

Grüne: Ganz ohne Winterferien geht es nicht

Auch die sächsischen Grünen wollten sich auf eine komplette Streichung, wie sie die CDU forderte, Dienstagabend nicht einlassen. Sie wirkten als Scharnier zwischen streitender SPD und CDU, setzten sich als erste für die nun beschlossene Variante ein: Eine Woche Ferien jetzt, die andere später. „Ganz ohne Winterferien würde es nicht gehen“, sagte Franziska Schubert von den Grünen. Wer viel Stoff schaffen wolle, so Schubert, der müsse auch einmal Luft holen. „Wir als Dreierbündnis haben bei der Ferien-Frage gezeigt, dass man aus einem schwierigen Thema einen guten Kompromiss machen kann.“

Letztlich soll es Ministerpräsident Kretschmer gewesen sein, der mit dem rot-grünen Kompromissvorschlag einverstanden war – und auch seinen Kultusminister Piwarz davon überzeugte.

