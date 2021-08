Dresden

Wären die positiven Nachrichten, die die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen verbreitet, der Maßstab, könnte man meinen, alles sei gut. Die CDU-Fraktion frohlockte beispielsweise regelrecht, dass es einen neuerlichen Lockdown im Freistaat nicht geben wird. Und der Landesregierung war es ein deutliches Anliegen zu betonen, dass der Inzidenzwert künftig kaum noch eine Rolle bei den coronabedingten Einschränkungen spielt. Doch so rosig die Zukunft gemalt wird – so rosig ist sie nicht.

Landesregierung geht eine Wette ein

Die Landesregierung ist eine Wette eingegangen. Bislang ist schließlich nicht abzusehen, dass Sachsen überhaupt in die Nähe der Herdenimmunität gelangt, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie als das eine große Ziel gilt. Zu groß ist die Impfskepsis in einigen Teilen des Landes. Doch dank der neuen Corona-Schutzverordnung sollen die impfunwilligen Sachsen jetzt ins Grübeln kommen: Allein die Existenz der nun beschlossenen Einschränkungen für Getestete soll die Attraktivität der Schutzimpfungen erhöhen – und die Skeptiker zum Impfarzt treiben. Darauf hofft nicht nur die sächsische Regierung, auch andere Bundesländer setzen auf diesen Effekt.

Doch was ist, falls viele Sächsinnen und Sachsen weiterhin misstrauisch bleiben? Falls die Impfungen in den nächsten Wochen nicht wie gewünscht abgerufen werden? Einen Lockdown auszuschließen, wie es die Koalition getan hat, ist vergleichsweise leicht. Die Frage, was es konkret bedeuten könnte, als Gesellschaft mit dem Virus zu leben, stellt sich dennoch. Ein Szenario, bei dem ein bedeutender Teil in Sachsen lieber das Risiko einer Infektion eingeht als sich impfen zu lassen, wirkt nach anderthalb Jahren Pandemie alles andere als irreal.

Ausstiegsszenario notwendig

Jede Corona-Schutzverordnung hat bisher auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Waren die Infektionszahlen niedrig, gab es weniger Einschnitte. Wurde die Lage dramatisch, griff das sächsische Kabinett zu harten Maßnahmen. Auch mit dem neuen Regelwerk hat sich an dieser Systematik kaum etwas geändert. Bliebe es dabei, warten wir noch im kommenden Jahr auf immer neue Maßnahmen von immer neuen Verordnungen.

Sozialministerin Petra Köpping hat am Dienstag an den Bund appelliert, ein Ausstiegsszenario für die bisherige Corona-Spirale zu entwerfen. Natürlich kann Sachsen nicht alleine handeln, der Bund wird einen entscheidenden Anteil haben. Aber die Landesregierung sollte dennoch einen Ton in dieser Debatte setzen. Eben weil im Freistaat die Impfquote seit Beginn der Impfkampagne schlecht ist.

Angst vor einer vierten Welle bringt nichts

Sich vor einer vierten Welle zu fürchten oder den ausbleibenden Lockdown zu bejubeln, mag kurzfristig sinnvoll sein. Langfristig weiter bringt uns das alles nicht. Langfristig müssen wir entscheiden, wie lange wir als Gesellschaft noch auf diese Weise weitermachen und welchen Preis wir dafür zahlen wollen.

Von Kai Kollenberg