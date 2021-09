Dresden

Nach einer Sondersitzung des Innenausschusses hat die AfD den Polizeieinsatz während der Leipziger „Wir sind Linx“-Demonstration scharf kritisiert, bei der es am Samstag Ausschreitungen gegeben hatte. Vertreterinnen und Vertreter der übrigen Fraktionen sahen keine Versäumnisse aufseiten der Sicherheitskräfte.

AfD: „Grandiose Fehleinschätzung“

„Es hat eine grandiose Fehleinschätzung der Lage im Vorfeld stattgefunden“, sagte Sebastian Wippel (AfD). Bundesweit seien Personen „aus den linksextremistischen Hochburgen“ nach Leipzig angereist. „Wie man hier im Vorfeld vonseiten der Stadt und der Polizei davon ausgehen kann, dass es zum friedlichen Verlauf kommt, ist für mich äußerst fragwürdig.“ Die Polizei habe die Kundgebung vor allem von den Nebenstraßen aus abgesichert. „Der Rechtsstaat hat sich an der Stelle zurückgezogen“, sagte Wippel, „aus Angst davor, dass der marodierende linksextremistische Mob Leipzig möglicherweise mit großen Schäden überziehen könnte.“

Am Samstag waren mehrere tausend Personen bei der „Wir sind Linx“-Demonstration durch die Leipziger Innenstadt nach Connewitz gezogen. In der Südvorstadt hatte es erste Gewalttaten gegeben: Polizisten wurden aus der Demo heraus mit Steinen beworfen, Bankfilialen beschädigt. In Connewitz errichteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend Barrikaden und entzündeten Feuer. Die Polizei setzte schließlich Wasserwerfer ein, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Koalition lobt Polizei

Abgeordnete der schwarz-grün-roten Koalition lobten die Polizei ausdrücklich: Albrecht Pallas (SPD) sprach von einem „professionellen Vorgehen“, der Verlauf des Tages sei vorab nicht zu erkennen gewesen. Valentin Lippmann (Grüne) sah „verhältnismäßiges“ Agieren der Einsatzkräfte und Deeskalation, „wo es notwendig war“. Rico Anton (CDU) sagte, die Polizei habe die Lage „im Griff“ gehabt.

In der Ausschusssitzung wurde laut der Abgeordneten deutlich, dass die Sicherheitsbehörden im Vorfeld mit 1000 gewaltbereiten Demonstrantinnen und Demonstranten gerechnet hatten und von einer überwiegend friedlichen Lage ausgegangen waren. Im Verlauf der Kundgebung habe dann Polizei allerdings vermutet, dass auch andere Teile der Kundgebung durchaus Gewalt anwenden würden.

Wöller: Rechtsextremismus größte Gefahr

Linkenpolitikerin Kerstin Köditz verwahrte sich gegen die Analyse, wonach die ganze Demo gewaltbereit gewesen sei: „Hier wird vergessen, was der Anlass war.“ Man wollte ein antifaschistisches Zeichen setzen. „Deswegen war ich eher freudig überrascht, dass so viele aus dem Bundesgebiet nach Sachsen gekommen sind, um zu thematisieren, wie die sächsischen Zustände sind.“

Forderungen der AfD, die Sonderkommission Linksextremismus aufzustocken, lehnte Innenminister Roland Wöller (CDU) ab. Man wolle gegen jede Art des Extremismus vorgehen, sagte er: „Es gibt keinen guten Extremismus.“ Vom Rechtsextremismus gehe aber die größte Gefahr in Sachsen und Deutschland aus. „Der Ansatz, den einen Extremismus mit dem anderen Extremismus zu bekämpfen, ist der falsche.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Kollenberg